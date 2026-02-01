HILIGHT
รวบ นายกวิทย์ เกาะยอ หลังเอี่ยวจ้างวานฆ่า กำนันยอง คู่แข่งเลือกตั้ง อบต. ก่อนแพ้โหวตโน

 
           ตร. บุกรวบนายกวิทย์ เกาะยอ เอี่ยวคดีจ้างวานฆ่ากำนันยอง ว่าที่ผู้สมัคร อบต.ท่าชะมวง ปมขัดแย้งการเมืองท้องถิ่น พบเงินจ้างวานสูงถึง 1.5 ล้านบาท

           วันที่ 31 มกราคม 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าจับกุม ร.ต.ท. โกวิทย์ หรือ นายกวิทย์ อายุ 62 ปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา ในคดีฆาตกรรมนายพยอม สังข์ทอง หรือ กำนันยอง อายุ 64 ปี ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตภายในรถยนต์ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ขณะเดินทางกลับบ้านหลังประชุมทีมผู้สมัคร โดยเข้าจับกุมบ้านพักในพื้นที่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

           เจ้าหน้าที่ตำรวจวางแผนปฏิบัติการอย่างรัดกุมและเป็นความลับที่สุด ก่อนเข้าปิดล้อมบ้านพัก และเรียกนายกวิทย์ซึ่งนอนอยู่ภายในบ้านให้ออกมามอบตัว โดยผู้ต้องหาออกมามอบตัวแต่โดยดี เจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายจับและแจ้งข้อกล่าวหา เบื้องต้นผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ ก่อนถูกควบคุมตัวไปตรวจค้นบ้านพักอีกหลังในพื้นที่ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา เพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม

สำหรับข้อกล่าวหาที่นายกวิทย์ถูกแจ้งมี 3 ข้อหา คือ


           - ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

           - ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 

           - ร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์

           คดีนี้ เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นทีมสังหารได้แล้ว 4 คน ทั้งผู้รับงาน มือปืน และคนขับรถรับส่งมือปืน โดยจากแนวทางการสืบสวนพบว่า นายกวิทย์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับงานฆ่ากำนันยอง เป็นผู้จัดหามือปืนและร่วมวางแผนก่อเหตุ ทั้งยังพบว่า จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติการในวันเกิดเหตุอยู่ที่บ้านของนายกวิทย์ โดยมีค่าจ้างในการสังหารสูงถึง 1.5 ล้านบาท หรืออาจมากกว่านั้น

           หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง จนทราบโครงข่ายทีมสังหารทั้งหมด โดยมีนายกวิทย์เป็นผู้รับงาน สาเหตุหลักมาจากความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น โดยคดีดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลไปยังผู้จ้างวานฆ่าที่อยู่เบื้องหลังต่อไป 

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3 





