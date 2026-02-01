ต่างชาติเจอพี่แท็กซี่ไทย ดูแลดีเกินคาด เสิร์ฟของอร่อยไม่พัก มอบเซอร์ไพรส์กลับทำใจฟู

ไวรัลใจฟู เมื่อแท็กซี่ดูแลฝรั่งชาวออสซี่สุดน่ารัก แนะนำขนมอร่อยให้ชิมฟรี ๆ พร้อมข้อความชวนปลื้ม ทำนักท่องเที่ยวมอบตุ๊กตาหมีแทนคำขอบคุณ
ภาพจาก TikTok @whatamidoing.retired
กลายเป็นคลิปไวรัลที่ทำเอาชาวเน็ตยิ้มตาม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 โลกออนไลน์แชร์เรื่องราวจากผู้ใช้ TikTok @whatamidoing.retired ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียคู่หนึ่ง เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ก่อนจะได้เจอกับคนขับแท็กซี่ชาวไทยใจดี ที่ไม่ได้แค่รับส่งผู้โดยสาร แต่ดูแลเหมือนญาติพี่น้อง แบ่งขนมไทยให้ลองชิมฟรี ๆ ระหว่างนั่งรถ แม้การสื่อสารจะคุยกันคนละภาษา แต่เมื่อแปลความหมายออกมาแล้ว ก็ทำเอานักท่องเที่ยวถึงกับใจฟูและประทับใจสุด ๆ
ภาพจาก TikTok @whatamidoing.retired
จากคลิป พี่แท็กซี่นำขนมไทยโบราณมาให้ลอง พร้อมอธิบายว่าเป็นขนมมงคลที่หาทานยาก นักท่องเที่ยวลองชิมแล้วพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมาก หวานกำลังดี โดยคนขับยังแปลคำพูดเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังว่า ขอให้นักท่องเที่ยวมีความสุข สนุกกับการเดินทางในประเทศไทย
นักท่องเที่ยวรู้สึกซาบซึ้งใจ จึงหยิบของขวัญจากออสเตรเลีย เป็นตุ๊กตาหมีโคอาล่า มอบให้กับคนขับ ทำเอาพี่แท็กซี่ถึงกับดีใจยกใหญ่ และพยายามหาตำแหน่งนำตุ๊กตานี้ไปวางโชว์บนรถทันที
นอกจากนี้ ระหว่างทางพี่แท็กซี่ยังซื้อกล้วยทอดให้นักท่องเที่ยวกิน พร้อมแซวขำ ๆ ว่า กลับบ้านไปน้ำหนักขึ้นแน่นอน โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ปิดท้ายด้วยการนำกล้วยทอดมาชนกันแล้วกินอย่างอร่อยบนรถแท็กซี่พร้อมกันทั้งคนขับและผู้โดยสารต่างชาติ
ภาพจาก TikTok @whatamidoing.retired
หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตทั้งไทยและต่างชาติแห่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชม หลายคนบอกว่าพี่แท็กซี่คือภาพแทนคนไทยตัวจริง ใจดี มีน้ำใจ และจริงใจ รวมทั้งรู้สึกภูมิใจที่นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ดี ๆ จากเมืองไทย ขณะที่นักท่องเที่ยวเจ้าของคลิปยังตอบกลับด้วยตัวเองว่า พวกเรารู้สึกได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจริง ๆ และสองเดือนในไทยคือช่วงเวลาที่ประทับใจมาก