หนุ่มสักยันต์อยากลองของ ไปโดนมาเต็ม ๆ กลับถึงบ้านฟุบเลือดอาบ พบแผลฉกรรจ์ ถูกขวานฟัน 3 แผล ยังปากแข็ง อ้างแค่มีดบาด
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานเหตุการณ์มีชายได้รับบาดเจ็บ บริเวณบ้านพักริมถนนเทพารักษ์ กม.1 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บเป็นชาย อายุประมาณ 37 ปี สภาพสักยนต์เต็มแผ่นหลัง บริเวณหลังมีแผลฉกรรจ์จากของมีคม เจ้าหน้าที่จึงช่วยปฐมพยาบาล ก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
จากการสอบถาม นายพรพิพัฒน์ จรดล อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู จุดสำโรง ที่ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่าว่า ตนได้รับแจ้งเหตุจากแฟนสาวของผู้บาดเจ็บ ว่าพบแฟนหนุ่มฟุบจมกองเลือดอยู่ภายในบ้าน โดยพบว่ามีแผลฉกรรจ์จากการถูกขวานจามเข้าที่แผ่นหลัง รวม 3 แผล แผลที่ลึกสุดมีความลึกประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร มีเลือดไหลตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม ผู้บาดเจ็บบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ อ้างว่าถูกมีดบาดเองเท่านั้น
