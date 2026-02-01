HILIGHT
หนุ่มสักยันต์อยากลองของ เข้าสำนัก โดนขวานจามเต็ม ๆ กลับถึงบ้านฟุบเลือดอาบ

 
           หนุ่มสักยันต์อยากลองของ ไปโดนมาเต็ม ๆ กลับถึงบ้านฟุบเลือดอาบ พบแผลฉกรรจ์ ถูกขวานฟัน 3 แผล ยังปากแข็ง อ้างแค่มีดบาด

อยากลองของ โดนเต็ม ๆ
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้

           วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ข่าวช่อง 3 รายงานเหตุการณ์มีชายได้รับบาดเจ็บ บริเวณบ้านพักริมถนนเทพารักษ์ กม.1 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าตรวจสอบ พบผู้บาดเจ็บเป็นชาย อายุประมาณ 37 ปี สภาพสักยนต์เต็มแผ่นหลัง บริเวณหลังมีแผลฉกรรจ์จากของมีคม เจ้าหน้าที่จึงช่วยปฐมพยาบาล ก่อนนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง

           จากการสอบถาม นายพรพิพัฒน์ จรดล อาสามูลนิธิร่วมกตัญญู จุดสำโรง ที่ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ เล่าว่า ตนได้รับแจ้งเหตุจากแฟนสาวของผู้บาดเจ็บ ว่าพบแฟนหนุ่มฟุบจมกองเลือดอยู่ภายในบ้าน โดยพบว่ามีแผลฉกรรจ์จากการถูกขวานจามเข้าที่แผ่นหลัง รวม 3 แผล แผลที่ลึกสุดมีความลึกประมาณ 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 4 เซนติเมตร มีเลือดไหลตลอดเวลา

           เบื้องต้น แฟนสาวของผู้บาดเจ็บเผยว่า ก่อนหน้านี้แฟนหนุ่มเดินทางไปลองของ ตามความเชื่อเรื่องรอยสักยันต์ แต่ไม่มั่นใจว่าเป็นสำนักใดในกรุงเทพฯ เมื่อกลับมาถึงบ้านก็เริ่มรู้สึกเจ็บและมีเลือดออกมา 

อย่างไรก็ตาม ผู้บาดเจ็บบ่ายเบี่ยงไม่ยอมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ อ้างว่าถูกมีดบาดเองเท่านั้น



ขอบคุณข้อมูลจาก ช่อง 3 


โพสต์เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:50:39
