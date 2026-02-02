เปิดวาร์ป ผู้ว่าฯ ป้ายแดง จ.ฟุกุอิ นักการเมืองหนุ่มไฟแรง วัย 35 ปี ดีกรีสุดว้าว แถมยังโสดด้วย

ทาคาโตะ อิชิดะ ส่องประวัติผู้ว่าฯ ป้ายแดงจังหวัดฟุกุอิ วัย 35 ปี โปรไฟล์แน่นจบจากเมืองนอก ทั้งเก่ง ทั้งหล่อ แถมยังโสด ทำชาวเน็ตใจบางเพียบ
ภาพจาก Instagram ishida.takato
เรียกว่ากำลังเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการการเมืองญี่ปุ่น สำหรับชื่อของ ทาคาโตะ อิชิดะ (Takato Ishida) ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิ หลังชนะเลือกตั้งด้วยวัยเพียง 35 ปี เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 กลายเป็นผู้ว่าฯ ที่อายุน้อยที่สุดในญี่ปุ่นที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน
ทาคาโตะ ลงสมัครผู้ว่าฯ จังหวัดฟุกุอิ ในนามอิสระ หลังจากที่ผู้ว่าคนเก่าลาออก จากประเด็นล่วงละเมิดทางเพศต่อพนักงานของหน่วยงานในจังหวัด โดยการหาเสียงในครั้งนี้ เขาให้คำมั่นว่าจะผลักดันนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก และใช้โซเชียลมีเดียอย่างเข้มข้นในการสื่อสารกับประชาชน จนสามารถดึงคะแนนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน นำมาซึ่งการชนะเลือกตั้งในครั้งนี้ไปด้วยคะแนนเสียง 134,620 คะแนน เอาชนะ เคนอิจิ ยามาดะ วัย 67 ปี ผู้สมัครอิสระ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเอจิเซ็น จังหวัดฟุกุอิ ที่ได้ไป 130,290 คะแนน
ทาคาโตะ อิชิดะ เป็นชาวเมืองฟุกุอิโดยกำเนิด และเคยทำงานเป็น เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2558 โดยผ่านตำแหน่งสำคัญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการดำรงตำแหน่งรองกงสุล ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ก่อนจะตัดสินใจลาออกจากราชการในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อเข้าสู่สนามการเมืองเต็มตัว
ภาพจาก Instagram ishida.takato
ภาพจาก Instagram ishida.takato
สำหรับชีวิตครอบครัว ทาคาโตะ มีน้องชายและน้องสาวอย่างละหนึ่งคน ขณะที่บิดาเป็นศัลยแพทย์ซึ่งเคยปฏิบัติงานอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ส่วนสถานะความรักของเขานั้น ยังไม่มีการเปิดเผยว่าแต่งงานหรือกำลังคบหาใครอยู่
หลังชัยชนะในการเลือกตั้ง ชื่อของทากาโตะกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างแสดงความชื่นชมในความหล่อของนักการเมืองหนุ่มรายนี้จนกลายเป็นไวรัล แต่ก็หนีไม่พ้นข้อกังขาว่าเขานั้นได้รับความนิยมบางส่วนจากรูปร่างหน้าตามากกว่าเรื่องนโยบายหรือไม่
ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 มกราคม ทาคาโตะ อิชิดะ ได้เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิ และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันถัดมาทันที เรียกว่าได้ใจคนเลือกไปเต็ม ๆ ส่วนผลงานการทำหน้าที่ผู้ว่าฯ จะออกมาเป็นอย่างไร คงต้องให้เวลาเป็นตัวตัดสิน
ภาพจาก Instagram ishida.takato
ภาพจาก Instagram ishida.takato
ภาพจาก Instagram ishida.takato
ภาพจาก Instagram ishida.takato
ภาพจาก Instagram ishida.takato
ภาพจาก Instagram ishida.takato
ภาพจาก Instagram ishida.takato
ขอบคุณข้อมูลจาก Japan Times, 8days