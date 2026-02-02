HILIGHT
เปิดวาร์ป ผู้ว่าฯ ป้ายแดง จ.ฟุกุอิ นักการเมืองหนุ่มไฟแรง วัย 35 ปี ดีกรีสุดว้าว แถมยังโสดด้วย

 
             ทาคาโตะ อิชิดะ ส่องประวัติผู้ว่าฯ ป้ายแดงจังหวัดฟุกุอิ วัย 35 ปี โปรไฟล์แน่นจบจากเมืองนอก ทั้งเก่ง ทั้งหล่อ แถมยังโสด ทำชาวเน็ตใจบางเพียบ

เปิดวาร์ป ทาคาโตะ อิชิดะ ผู้ว่าฯ ฟุกุอิ วัย 35 ปี ดีกรีไม่ธรรมดา แถมยังโสด
ภาพจาก Instagram ishida.takato 

            เรียกว่ากำลังเป็นคลื่นลูกใหม่ของวงการการเมืองญี่ปุ่น สำหรับชื่อของ ทาคาโตะ อิชิดะ (Takato Ishida) ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิ หลังชนะเลือกตั้งด้วยวัยเพียง 35 ปี เมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2569 กลายเป็นผู้ว่าฯ ที่อายุน้อยที่สุดในญี่ปุ่นที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน 

            ทาคาโตะ ลงสมัครผู้ว่าฯ จังหวัดฟุกุอิ ในนามอิสระ หลังจากที่ผู้ว่าคนเก่าลาออก จากประเด็นล่วงละเมิดทางเพศต่อพนักงานของหน่วยงานในจังหวัด โดยการหาเสียงในครั้งนี้ เขาให้คำมั่นว่าจะผลักดันนโยบายสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก และใช้โซเชียลมีเดียอย่างเข้มข้นในการสื่อสารกับประชาชน จนสามารถดึงคะแนนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจน นำมาซึ่งการชนะเลือกตั้งในครั้งนี้ไปด้วยคะแนนเสียง 134,620 คะแนน เอาชนะ เคนอิจิ ยามาดะ วัย 67 ปี ผู้สมัครอิสระ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองเอจิเซ็น จังหวัดฟุกุอิ ที่ได้ไป 130,290 คะแนน

            ทาคาโตะ อิชิดะ เป็นชาวเมืองฟุกุอิโดยกำเนิด และเคยทำงานเป็น เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2558 โดยผ่านตำแหน่งสำคัญทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการดำรงตำแหน่งรองกงสุล ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ก่อนจะตัดสินใจลาออกจากราชการในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อเข้าสู่สนามการเมืองเต็มตัว

เปิดวาร์ป ทาคาโตะ อิชิดะ ผู้ว่าฯ ฟุกุอิ วัย 35 ปี ดีกรีไม่ธรรมดา แถมยังโสด
ภาพจาก Instagram ishida.takato 

เปิดวาร์ป ทาคาโตะ อิชิดะ ผู้ว่าฯ ฟุกุอิ วัย 35 ปี ดีกรีไม่ธรรมดา แถมยังโสด
ภาพจาก Instagram ishida.takato 

            ด้านการศึกษา เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สองสาขา ได้แก่ International Communication จาก Kansai Gaidai University จากญี่ปุ่น และ International Studies จาก Pacific University สหรัฐฯ รวมถึงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Science in Foreign Service จาก Walsh School of Foreign Service มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ในปี 2561
 
            สำหรับชีวิตครอบครัว ทาคาโตะ มีน้องชายและน้องสาวอย่างละหนึ่งคน ขณะที่บิดาเป็นศัลยแพทย์ซึ่งเคยปฏิบัติงานอยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ส่วนสถานะความรักของเขานั้น ยังไม่มีการเปิดเผยว่าแต่งงานหรือกำลังคบหาใครอยู่ 

เปิดวาร์ป ทาคาโตะ อิชิดะ ผู้ว่าฯ ฟุกุอิ วัย 35 ปี ดีกรีไม่ธรรมดา แถมยังโสด
ภาพจาก Instagram ishida.takato 

            หลังชัยชนะในการเลือกตั้ง ชื่อของทากาโตะกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างแสดงความชื่นชมในความหล่อของนักการเมืองหนุ่มรายนี้จนกลายเป็นไวรัล แต่ก็หนีไม่พ้นข้อกังขาว่าเขานั้นได้รับความนิยมบางส่วนจากรูปร่างหน้าตามากกว่าเรื่องนโยบายหรือไม่ 

            ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 มกราคม ทาคาโตะ อิชิดะ ได้เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุอิ และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันถัดมาทันที เรียกว่าได้ใจคนเลือกไปเต็ม ๆ ส่วนผลงานการทำหน้าที่ผู้ว่าฯ จะออกมาเป็นอย่างไร คงต้องให้เวลาเป็นตัวตัดสิน 

เปิดวาร์ป ทาคาโตะ อิชิดะ ผู้ว่าฯ ฟุกุอิ วัย 35 ปี ดีกรีไม่ธรรมดา แถมยังโสด
ภาพจาก Instagram ishida.takato 

เปิดวาร์ป ทาคาโตะ อิชิดะ ผู้ว่าฯ ฟุกุอิ วัย 35 ปี ดีกรีไม่ธรรมดา แถมยังโสด
ภาพจาก Instagram ishida.takato 

เปิดวาร์ป ทาคาโตะ อิชิดะ ผู้ว่าฯ ฟุกุอิ วัย 35 ปี ดีกรีไม่ธรรมดา แถมยังโสด
ภาพจาก Instagram ishida.takato 

เปิดวาร์ป ทาคาโตะ อิชิดะ ผู้ว่าฯ ฟุกุอิ วัย 35 ปี ดีกรีไม่ธรรมดา แถมยังโสด
ภาพจาก Instagram ishida.takato 

เปิดวาร์ป ทาคาโตะ อิชิดะ ผู้ว่าฯ ฟุกุอิ วัย 35 ปี ดีกรีไม่ธรรมดา แถมยังโสด
ภาพจาก Instagram ishida.takato 

เปิดวาร์ป ทาคาโตะ อิชิดะ ผู้ว่าฯ ฟุกุอิ วัย 35 ปี ดีกรีไม่ธรรมดา แถมยังโสด
ภาพจาก Instagram ishida.takato 

เปิดวาร์ป ทาคาโตะ อิชิดะ ผู้ว่าฯ ฟุกุอิ วัย 35 ปี ดีกรีไม่ธรรมดา แถมยังโสด
ภาพจาก Instagram ishida.takato 


ขอบคุณข้อมูลจาก Japan Times, 8days


