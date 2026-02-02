HILIGHT
เผยเคล็ดลับดูแลกางเกงยีนส์ ฉบับซีอีโอ Levi’s - รู้หรือไม่ ควรใส่กี่ครั้งถึงซัก

          ซีอีโอ Levi’s เผยเคล็ดลับการซักกางเกงยีนส์ ควรทำความสะอาดยังไง ยืดอายุขัย-คุณภาพการใช้งาน เฉลยคำตอบสำคัญ ต้องใส่กี่ครั้งแล้วถึงซัก 

กางเกงยีนส์ ซักบ่อยดีไหม

          คุณกำลังซักกางเกงยีนส์ผิดวิธีอยู่หรือเปล่า ยีนส์ตัวโปรดที่สวมใส่กันเป็นประจำ แท้จริงแล้วควรซักทุกวันหรือนาน ๆ ซักที ควรซักแบบไหนกันแน่เพื่อให้กางเกงยีนส์ของเราสามารถรักษาสี รูปร่าง และอายุการใช้งานที่ยืนยาวได้ ตามแบบที่มันควรจะเป็น ในเรื่องนี้ Levi’s มีคำตอบ 

          เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 เว็บไซต์ Unilad รายงานว่า ในขณะที่ Levi’s เป็นแบรนด์ผลิตเสื้อผ้าที่ผู้คนรู้จักกันดี และโด่งดังในเรื่องผลิตภัณฑ์ผ้าเดนิม โดยเฉพาะกางเกงยีนส์หลากหลายแบบ จึงไม่แปลกที่เราจะเรียนรู้เคล็ดลับการซักกางเกงยีนส์จากตัวผู้ผลิต 
 
          โดยครั้งหนึ่ง ชิป เบิร์ก ซีอีโอของ Levi’s เคยออกมาแชร์เคล็ดลับการดูแลกางเกงยีนส์ของตัวเอง ชี้ว่าเขาไม่เคยซักกางเกงยีนส์ด้วยวิธีการทั่ว ๆ ไป ซึ่งเขามีเหตุผลที่ทำแบบนั้น 

          ส่วนใหญ่แล้ว เขาเลือกทำความสะอาดเฉพาะจุดที่เปื้อน แต่หากจำเป็นต้องซักกางเกงยีนส์จริง ๆ เขาจะซักในแบบดั้งเดิม คือการซักด้วยมือและแขวนตากให้แห้ง 

          สาเหตุที่ทำแบบนี้ ก็เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผ้าเดนิม ตลอดจนรูปร่าง สี และความทนทานของมัน  

          ขณะที่คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ของ Levi’s ระบุว่า เราควรซักกางเกงยีนส์ไม่เกิน 1 ครั้ง ในทุก ๆ การสวมใส่ 10 ครั้ง เป็นอย่างมาก เพราะการซักกางเกงยีนส์บ่อยเกินไป จะทำให้มันเสียรูปทรงและความพอดีได้ 

          และหากจำเป็นต้องทำความสะอาดกางเกงยีนส์ระหว่างนั้น แนะนำให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ หรือแปรงสีฟันเก่า ๆ กับสบู่อ่อน ๆ มาเช็ดเพื่อขจัดคราบเปื้อนเล็ก ๆ ออกไป แทนที่จะซักกางเกงยีนส์ทั้งตัว 

          แม้ 3 ทางเลือกที่ผู้เชี่ยวชาญในการซักผ้าเดนิม จะมีทั้งการส่งร้านซักแห้ง การซักด้วยมือ และการใช้เครื่องซักผ้า แต่วิธีการที่สะดวกที่สุดเห็นจะเป็นการใช้เครื่องซักผ้า ซึ่งทาง Levi's แนะนำว่า 

          - ให้ซักกางเกงยีนส์โดยพลิกด้านในออก เพื่อปกป้องสีจากการซีดจางระหว่างซัก
 
          - ให้รูดซิปปิดเพื่อรักษารูปทรง 

          - ซักในโหมดอ่อนโยน ด้วยน้ำเย็น เพื่อหลีกเลี่ยงแรงกระแทก การหดตัว หรือการซีดจาง

          - ใช้ผงซักฟอกสูตรอ่อนโยนสำหรับผ้าสีเข้ม โดยเฉพาะสำหรับซักผ้าสีน้ำเงินเข้ม หรือสีดำ 

          - ไม่ควรอบผ้า เพราะจะทำลายผ้าเดนิม 

          - เมื่อซักเสร็จให้แขวนตาก หรือวางราบทิ้งไว้ เพื่อรักษาความพอดี และหลีกเลี่ยงการหดตัวหรือการบิดเบี้ยวของเนื้อผ้าที่อาจเกิดขึ้น 
 
          บนโซเชียลมีเดีย ผู้คนมีปฏิกิริยาที่หลากหลายต่อเคล็ดลับการดูแลผ้าเดนิมนี้ โดยหลายคนเห็นด้วยกับคำแนะนำข้างต้น เช่น "นี่เป็นคำแนะนำที่ดีจริง ๆ การซักกางเกงยีนส์น้อยลงทำให้ผ้าแข็งแรงขึ้น ป้องกันการซีดจาง และประหยัดน้ำไปได้มาก เดนิมไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ซักเหมือนเสื้อยืด มันถูกสร้างมาให้แก่ตัวตามเวลา ไม่ใช่หดและซีดทุกสัปดาห์" และ "ยิ่งคุณซัก Levi' s น้อยเท่าไร มันก็ยิ่งดูดีขึ้นเท่านั้น"

          แต่ขณะเดียวกันก็มีคนแย้งว่า "ฉันใส่ใจกับความสบายของฉันมากกว่าความทนทานของผ้า"

ขอบคุณข้อมูลจาก Unilad


