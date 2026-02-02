ไวรัลร้านไอศกรีม ที่ใครดูก็ต้องเอามือปัดจอ ดันยอดวิว 4 ล้าน โปรโมตเมนูเด็ด ๆ

ไวรัลร้านไอศกรีม ที่ใครดูก็ต้องเอามือปัดจอ ยอดวิว 4 ล้าน โปรโมตเมนูเด็ดน่ากินมาก แต่คนก็สงสัยอยู่เรื่องหนึ่งจริง ๆ ที่จอมีอะไรติดอยู่
การใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กโปรโมตร้าน เป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้ร้านแมสได้เร็ว ถ้าหากจับกระแสคนได้ ก็อาจได้ยอดขายปัง ๆ เร็ว ๆ นี้
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ร้านไอศกรีมดังเจ้าหนึ่ง มีการลงคลิปที่เป็นไวรัล 4.6 ล้าน เป็นคลิปโปรโมตไอศกรีมรสต่าง ๆ ทั้งชาไทย ช็อกโกแลต และกะทิ ดูแล้วน่าอร่อยจริง ๆ
ทว่าสิ่งที่คนดูหลายคนนั้นทำพร้อมกันคือ ต้องเอามือปัดจอโทรศัพท์ จอคอมพิวเตอร์ เพราะคิดว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดที่จอ แต่ปัดยังไงก็ปัดไม่ออก จนรู้ว่า มันติดมาจากคลิปต้นฉบับ
แบบนี้คิดดีไม่ได้ เพราะสิ่งแปลกปลอมนี้มันคล้ายขนอะไรบางอย่าง และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้คลิปนี้กลายเป็นไวรัลนั่นเอง