ไวรัลร้านไอศกรีม ที่ใครดูก็ต้องเอามือปัดจอ ดันยอดวิว 4 ล้าน โปรโมตเมนูเด็ด ๆ

          ไวรัลร้านไอศกรีม ที่ใครดูก็ต้องเอามือปัดจอ ยอดวิว 4 ล้าน โปรโมตเมนูเด็ดน่ากินมาก แต่คนก็สงสัยอยู่เรื่องหนึ่งจริง ๆ ที่จอมีอะไรติดอยู่

ไวรัล TikTok ที่ใครดูก็เอามือปัดจอ

          การใช้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กโปรโมตร้าน เป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้ร้านแมสได้เร็ว ถ้าหากจับกระแสคนได้ ก็อาจได้ยอดขายปัง ๆ เร็ว ๆ นี้

ไวรัล TikTok ที่ใครดูก็เอามือปัดจอ

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ร้านไอศกรีมดังเจ้าหนึ่ง มีการลงคลิปที่เป็นไวรัล 4.6 ล้าน เป็นคลิปโปรโมตไอศกรีมรสต่าง ๆ ทั้งชาไทย ช็อกโกแลต และกะทิ ดูแล้วน่าอร่อยจริง ๆ

          ทว่าสิ่งที่คนดูหลายคนนั้นทำพร้อมกันคือ ต้องเอามือปัดจอโทรศัพท์ จอคอมพิวเตอร์ เพราะคิดว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดที่จอ แต่ปัดยังไงก็ปัดไม่ออก จนรู้ว่า มันติดมาจากคลิปต้นฉบับ

ไวรัล TikTok ที่ใครดูก็เอามือปัดจอ

          แบบนี้คิดดีไม่ได้ เพราะสิ่งแปลกปลอมนี้มันคล้ายขนอะไรบางอย่าง และนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้คลิปนี้กลายเป็นไวรัลนั่นเอง

ไวรัล TikTok ที่ใครดูก็เอามือปัดจอ



อัปเดตล่าสุด 2 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:40:55
