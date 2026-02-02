HILIGHT
แม่บ้านลาออก หลังเจอเกมทดสอบความขยันสุดแปลก ดูเหมือนจะขำ แบบนี้เกินไปไหม


          แม่บ้านแชร์ประสบการณ์อึ้ง เจอเกมทดสอบความขยันสุดแปลก ดูเหมือนจะขำ แต่หัวเราะไม่ออก สุดท้ายลาออกเอง กลายเป็นประเด็นร้อน หลายคนไม่พอใจ

แม่บ้านลาออก หลังเจอเกมทดสอบความขยันสุดแปลก
ภาพจาก TikTok Tiktok @devonition101

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยว่า พนักงานทำความสะอาดคนหนึ่งต้องเผชิญกับ "เกมทดสอบความขยัน" สุดแปลก ที่ดูเหมือนจะขำ แต่ไม่ใช่ จนถึงกับต้องลาออก และภายหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ไปบนโซเชียลมีเดีย ก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงอย่างดุเดือด โดยหลายคนโกรธเคืองและประณามการกระทำนี้ว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม และไม่ให้เกียรติ
          
          เมื่อไม่นานมานี้ แม่บ้านรายหนึ่งในแคนาดา ซึ่งใช้ชื่อว่า เดวอน ได้โพสต์ภาพกระดาษโน้ตจากเจ้าของบ้าน ซึ่งแปะไว้ที่ขวดโหลใบหนึ่ง ในนั้นมีข้อความระบุว่า "ถึงพนักงานทำความสะอาดของเรา เราซ่อนเป็ดน้อย 100 ตัวไว้ทั่วอพาร์ตเมนต์ เพื่อให้มั่นใจว่างานจะเสร็จสมบูรณ์ ! โปรดนำเป็ดทั้งหมดมาใส่ในโหลนี้"
          
          ทั้งนี้ ในโพสต์ดังกล่าวจะเห็นว่า ทางเจ้าของบ้านได้นำเป็ดยางขนาดจิ๋วไปซ่อนไว้ตามจุดต่าง ๆ ของบ้าน มีทั้งซอกหลืบแปลก ๆ ด้านในขาเก้าอี้ ไปจนถึงกระถางต้นไม้ โดยเดวอนเผยว่า ในตอนแรกเธอก็พยายามเล่นตามเกมสุดประหลาดนี้ไปอยู่สักพัก จนกระทั่งสามารถเก็บเป็ดยางได้ 67 ตัว และจนถึงตอนนั้นเอง เธอได้ตัดสินใจลาออกในที่สุด
          
          เดวอน กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวเกินขอบเขตในบทบาทหน้าที่การงานของเธอ และเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องลาออก และเธอได้ส่งข้อความไปหานายจ้างระบุว่า
          
แม่บ้านลาออก หลังเจอเกมทดสอบความขยันสุดแปลก
ภาพจาก TikTok Tiktok @devonition101

          "หลังจากพบกระดาษโน้ตและเป็ดมากมายในวันนี้ ฉันขอยกเลิกสัญญาจ้าง ฉันมาที่นี่เพื่อทำงานอย่างมืออาชีพ ไม่ใช่มาเล่นเกมหรือถูกทดสอบ หากคุณไม่ไว้วางใจในงานของฉัน นั่นเป็นสิทธิ์ของคุณ แต่ในกรณีนั้น คุณควรหาคนอื่นมาทำความสะอาดแทน" 
          
          แต่ปรากฏว่าแทนที่จะรู้สึกผิดหรือขอโทษ พวกเขากลับตอบกลับมาว่า นี่เป็นเพียงเรื่องขำ ๆ เท่านั้น โดยกล่าวว่า "อ๋อ โอเค ฉันคิดว่ามันจะเป็นเรื่องสนุกเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นแค่เรื่องตลกที่ฉันกับสามีคิดขึ้นมาเอง"
          
          โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจนกลายเป็นไวรัล มียอดวิวกว่า 4 ล้านครั้ง และกลายเป็นประเด็นร้อนแรง หลายพันคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความไม่พอใจ กล่าวในทำนองเดียวกันว่าพฤติกรรมของนายจ้างของเธอนั้นเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยาม และไม่ให้เกียรติ และเห็นด้วยกับเธอที่ตัดสินใจลาออก

แม่บ้านลาออก หลังเจอเกมทดสอบความขยันสุดแปลก
ภาพจาก TikTok Tiktok @devonition101
          
          "ว้าว พวกเขาดูว่างจัง แต่นี่มันไม่ให้เกียรติกันเลย"
          
          "ในฐานะคนที่โชคดีที่มีคนทำความสะอาดบ้านให้ ฉันนึกไม่ออกเลยว่าทำไมถึงไม่ให้เกียรติคนที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากขนาดนี้" 
          
          "ถ้าพวกเขามีเวลาซ่อนเป็ดยาง 100 ตัว พวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องจ้างคนทำความสะอาดหรอก"
          
          "นี่คืองานทำความสะอาด ไม่ใช่การล่าสมบัติ แล้วบางจุดที่ซ่อนไว้ก็ไม่ใช่จุดทำความสะอาดด้วย"
          
          "เป็นฉันคงจะเขียนโน้ตบอกว่าฉันซ่อนชีสไว้ 100 ชิ้นลองหาดู แล้วก็จากไป" 

ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post 

