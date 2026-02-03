HILIGHT
จับตาแฟ้มคดี เจฟฟรีย์ เอปสตีน พบโผล่ชื่ออดีตนางงามไทย ผู้ช่วยลงตารางนัด

          จับตาแฟ้มคดี เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีผู้กระทำความผิดทางเพศ พบโผล่ชื่ออดีตนางงามไทย มีลงตารางนัดหมายในปี 2562 - ผู้ช่วยพยายามติดต่อ แต่ไม่ชัดตอบรับไหม

เจฟฟรีย์ เอปสตีน
ภาพจาก HO / NEW YORK STATE SEX OFFENDER REGISTRY / AFP

          จากประเด็นฉาวระดับโลก เกี่ยวกับแฟ้มคดีของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน มหาเศรษฐีผู้กระทำความผิดทางเพศ ที่จบชีวิตลงในเรือนจำ ซึ่งต่อมาทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้เผยแพร่เอกสารกว่า 3 ล้านฉบับที่เกี่ยวข้องกับนายเอปสตีน โดยในเอกสารเหล่านั้นปรากฏชื่อผู้มีชื่อเสียงมากมาย ทั้งผู้มีชื่อเสียงระดับโลก มหาเศรษฐี หรือแม้กระทั่งบุคคลระดับเชื้อพระวงศ์ 

          ล่าสุด (3 กุมภาพันธ์ 2569) จากการสืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ พบว่าปรากฏชื่อของดาราหญิงชาวไทย ดีกรีอดีตนางงาม ว่ามีการนัดหมายให้ไปพบกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ยังสถานที่แห่งหนึ่ง

          จากเอกสาร 9 ไฟล์ ที่ปรากฏชื่อของดาราสาวรายนี้ พบว่าในวันที่ 17 มีนาคม 2561 มีคนส่งภาพของเธอให้กับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ระบุว่าเป็นนักแสดงสาวและนางแบบชาวไทย แต่ทั้งคู่ไม่ได้เจอกัน เนื่องจากเอปสตีนออกจากสถานที่ไปก่อน 

          ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยของ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ได้ลงตารางนัดหมายเกี่ยวกับดาราสาว เป็นนัดดื่มกาแฟ โดยมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาราสาวรายนี้ จากนั้นจึงมีคนส่งลิงก์วิกีพีเดียเกี่ยวกับเธอไปให้ 

          อย่างไรก็ตาม ช่วงหนึ่งผู้ช่วยมีการแจ้งว่า ได้ส่งอีเมลไปหาดาราสาวแล้วแต่ยังรอการตอบกลับ รวมถึงมีการโทร. ไปยังเบอร์ที่ได้รับมาหลายครั้ง แต่ไม่มีคนรับสาย ครั้งหนึ่งยังมีเสียงเหมือนเครื่องแฟกซ์ดังขึ้น พร้อมย้ำว่าจะมีการส่งอีเมลไปถึงดาราสาวอีก 

          ทั้งนี้ ในแฟ้มเอกสารยังปรากฏเนื้อหาอีเมล ที่ผู้ช่วยส่งไปถึงดาราสาว เพื่อสอบถามว่าเธอสามารถมาเจอกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ที่บ้านพักของเขา ช่วงเย็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้หรือไม่ พร้อมส่งที่อยู่ไปให้ และหวังจะได้รับคำตอบจากเธอ

          อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏข้อมูลว่าท้ายที่สุดทางดาราสาวมีการตอบรับนัดหมาย หรือได้ไปพบกับทางนั้นหรือไม่ 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Department of Justice

ขอบคุณภาพจาก HO / NEW YORK STATE SEX OFFENDER REGISTRY / AFP

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย