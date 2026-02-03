HILIGHT
เบื้องลึกปมสูญเสีย ครูปอ ล่าสุด ผอ. ถูกสั่งย้าย เผยเรียกเข้าไปคุยอะไร ก่อนเหตุสลดตามมา

          เปิดไทม์ไลน์ ครูปอ เข้าพบ ผอ. ก่อนขับรถไปจบชีวิตสลด แฟนหนุ่มแฉปมถูกบีบให้ต้องรับผิดแทนเรื่องเงินล้านที่หายไป ล่าสุดสั่งย้าย ผอ. พ้นพื้นที่แล้ว 

เบื้องลึกปมสูญเสีย ครูปอ ล่าสุด ผอ. ถูกสั่งย้าย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          กรณีสะเทือนวงการการศึกษา กรณี ครูปอ หรือ ครูพอลล่า ครูสาววัย 39 ปี โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองภายในรถยนต์ ที่สวนสาธารณะ ท่ามกลางข้อสงสัยถึงแรงกดดันเรื่องงานการเงินในโรงเรียน โดยสารวัตรต้น แฟนหนุ่ม พร้อมเปิดหลักฐานและไทม์ไลน์เหตุการณ์ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า จากการสอบถาม สารวัตรต้นระบุว่า ในวันเกิดเหตุ ผอ.โรงเรียนเรียกแฟนเข้าไปพบตอน 08.30 น. ก่อนที่เธอจะขับรถออกจากโรงเรียนไปอย่างกะทันหันในเวลา 09.00 น. ช่วงเย็นแฟนยังไม่กลับบ้าน ติดต่อไม่ได้ จึงออกตามหาทั้งคืนแต่ไม่พบ เช้าวันถัดมา เจอรถจอดอยู่ที่สวนสาธารณะสันทราย และพบว่าแฟนเสียชีวิตภายในรถจากการรมควัน


เบื้องลึกปมสูญเสีย ครูปอ ล่าสุด ผอ. ถูกสั่งย้าย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          เบื้องต้นพบข้อความลาในโทรศัพท์ ระบุว่า "เครียดกับงาน เครียดกับคน ถูกจับผิดตลอด พยายามแก้แล้วก็ไม่ดีขึ้น" พร้อมรายละเอียดบัญชีเงินของโรงเรียน และการจัดการเงินต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการค้นหาวิธีจบชีวิตก่อนเกิดเหตุ

เบื้องลึกปมสูญเสีย ครูปอ ล่าสุด ผอ. ถูกสั่งย้าย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          สารวัตรต้นเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้แฟนถูกตั้งกรรมการสอบเพราะมีเงินโรงเรียนหายไปหลักล้านบาท โดยแฟนเคยบอกว่า ผอ.เป็นคนสั่งให้เก็บเงินโรงเรียนไว้ในบัญชีส่วนตัวของเธอ แต่เมื่อเกิดปัญหา กลับถูกกล่าวหาว่าทุจริตเพียงคนเดียว

เบื้องลึกปมสูญเสีย ครูปอ ล่าสุด ผอ. ถูกสั่งย้ายเบื้องลึกปมสูญเสีย ครูปอ ล่าสุด ผอ. ถูกสั่งย้าย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          นายเทอดเกียรติ ยามโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เผยว่า ได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว ให้นิติกร เข้าสอบสวน ผอ.โรงเรียน ระหว่างสอบสวน ผอ. อาจยังไม่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อได้ เบื้องต้น ผอ.อ้างว่า ครูผู้เสียชีวิตถูกตั้งกรรมการสอบเรื่องบกพร่องหน้าที่มาก่อน และวันที่เกิดเหตุเป็นเพียงการเรียกไปคุยความคืบหน้าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อความเป็นธรรมและลดแรงกดดัน จึงมีคำสั่ง ย้าย ผอ.ออกจากโรงเรียนชั่วคราว ระหว่างการสอบสวน

เบื้องลึกปมสูญเสีย ครูปอ ล่าสุด ผอ. ถูกสั่งย้าย
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กรณีนี้ ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบ และยอมรับว่าเป็นความหละหลวมของระบบ ไม่ควรให้ครูดูแลเงินเพียงคนเดียว ควรมีคณะกรรมการกำกับการเงินโรงเรียน ซึ่งนโยบายกระทรวงฯ ต้องการให้ครูสอนอย่างเดียว ไม่ต้องทำงานการเงินหรือพัสดุ แต่ปัญหาคือ โรงเรียนสังกัด สพฐ. มีมากกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ ขณะที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินที่จัดสรรได้แต่ละครั้งมีเพียง 1,000–2,000 อัตรา ทำให้ไม่เพียงพอ

ขอบคุณข้อมูลจาก


