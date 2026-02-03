เบื้องลึกปมสูญเสีย ครูปอ ล่าสุด ผอ. ถูกสั่งย้าย เผยเรียกเข้าไปคุยอะไร ก่อนเหตุสลดตามมา

เปิดไทม์ไลน์ ครูปอ เข้าพบ ผอ. ก่อนขับรถไปจบชีวิตสลด แฟนหนุ่มแฉปมถูกบีบให้ต้องรับผิดแทนเรื่องเงินล้านที่หายไป ล่าสุดสั่งย้าย ผอ. พ้นพื้นที่แล้ว
กรณีสะเทือนวงการการศึกษา กรณี ครูปอ หรือ ครูพอลล่า ครูสาววัย 39 ปี โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองภายในรถยนต์ ที่สวนสาธารณะ ท่ามกลางข้อสงสัยถึงแรงกดดันเรื่องงานการเงินในโรงเรียน โดยสารวัตรต้น แฟนหนุ่ม พร้อมเปิดหลักฐานและไทม์ไลน์เหตุการณ์ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า จากการสอบถาม สารวัตรต้นระบุว่า ในวันเกิดเหตุ ผอ.โรงเรียนเรียกแฟนเข้าไปพบตอน 08.30 น. ก่อนที่เธอจะขับรถออกจากโรงเรียนไปอย่างกะทันหันในเวลา 09.00 น. ช่วงเย็นแฟนยังไม่กลับบ้าน ติดต่อไม่ได้ จึงออกตามหาทั้งคืนแต่ไม่พบ เช้าวันถัดมา เจอรถจอดอยู่ที่สวนสาธารณะสันทราย และพบว่าแฟนเสียชีวิตภายในรถจากการรมควัน
เบื้องต้นพบข้อความลาในโทรศัพท์ ระบุว่า "เครียดกับงาน เครียดกับคน ถูกจับผิดตลอด พยายามแก้แล้วก็ไม่ดีขึ้น" พร้อมรายละเอียดบัญชีเงินของโรงเรียน และการจัดการเงินต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการค้นหาวิธีจบชีวิตก่อนเกิดเหตุ
สารวัตรต้นเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้แฟนถูกตั้งกรรมการสอบเพราะมีเงินโรงเรียนหายไปหลักล้านบาท โดยแฟนเคยบอกว่า ผอ.เป็นคนสั่งให้เก็บเงินโรงเรียนไว้ในบัญชีส่วนตัวของเธอ แต่เมื่อเกิดปัญหา กลับถูกกล่าวหาว่าทุจริตเพียงคนเดียว
นายเทอดเกียรติ ยามโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เผยว่า ได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว ให้นิติกร เข้าสอบสวน ผอ.โรงเรียน ระหว่างสอบสวน ผอ. อาจยังไม่สามารถให้สัมภาษณ์สื่อได้ เบื้องต้น ผอ.อ้างว่า ครูผู้เสียชีวิตถูกตั้งกรรมการสอบเรื่องบกพร่องหน้าที่มาก่อน และวันที่เกิดเหตุเป็นเพียงการเรียกไปคุยความคืบหน้าเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อความเป็นธรรมและลดแรงกดดัน จึงมีคำสั่ง ย้าย ผอ.ออกจากโรงเรียนชั่วคราว ระหว่างการสอบสวน
ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กรณีนี้ ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบ และยอมรับว่าเป็นความหละหลวมของระบบ ไม่ควรให้ครูดูแลเงินเพียงคนเดียว ควรมีคณะกรรมการกำกับการเงินโรงเรียน ซึ่งนโยบายกระทรวงฯ ต้องการให้ครูสอนอย่างเดียว ไม่ต้องทำงานการเงินหรือพัสดุ แต่ปัญหาคือ โรงเรียนสังกัด สพฐ. มีมากกว่า 30,000 แห่งทั่วประเทศ ขณะที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินที่จัดสรรได้แต่ละครั้งมีเพียง 1,000–2,000 อัตรา ทำให้ไม่เพียงพอ
