ฝรั่งนึกว่าร้านบุฟเฟต์ นั่งโต๊ะเพิ่งเอะใจ ทำไมคนแต่งชุดขาว-ดำ คนไทยเอ็นดู เสิร์ฟให้กินซะด้วย

          ฝรั่งเดินเข้าโต๊ะจีนงานศพ คิดว่าเป็นร้านบุฟเฟต์ ทำแขกงงทั้งงาน ด้านเจ้าภาพยังใจดี ยกของกินมาเสิร์ฟให้ถึงที่ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Charantorn Chaloemkiad

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปสุดพีคจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก Charantorn Chaloemkiad เป็นภาพสุดงงในงานศพ ที่มีชาวต่างชาติโผล่มานั่งร่วมโต๊ะ คาดว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นร้านอาหารบุฟเฟต์ เพราะเห็นว่ามีคนนั่งกันเยอะ แถมคนไทยก็โชว์ความมีน้ำใจช่วยเสิร์ฟของกินให้อีกด้วย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Charantorn Chaloemkiad

          จากคลิปเผยให้เห็นบรรยากาศในงานศพ แต่มีบางอย่างไม่เข้าพวก คือ ชาวต่างชาติสองคน แต่งชุดมาสบาย ๆ ดูไม่เข้ากับชุดของคนอื่น ๆ ในงาน โดยหลังจากมานั่งแล้วก็ดูงง ๆ เพราะไม่มีใครมารับออร์เดอร์ คาดว่าคงเข้าใจผิดว่าเป็นร้านบุฟเฟต์ แต่คนในงานก็ใจดี ไหน ๆ ก็มาแล้ว เลยยกเอาอาหารมาให้กิน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Charantorn Chaloemkiad

          นอกจากนี้ ยังมีชาวต่างชาติอีกกลุ่มเดินมานั่งโต๊ะ เพราะคิดว่าเป็นร้านอาหารเช่นกัน ทำให้คนในงานต่างมายืนพูดคุยกันยกใหญ่ โดยต่างฝ่ายต่างยิ้มให้กับความเข้าใจผิด แต่ทางคนจัดงานก็ไม่ปล่อยให้นั่งเหงา ให้นำอาหารมาเสิร์ฟให้กินเช่นกัน

          งานนี้ยอมใจคนไทย กล้าเข้ามานั่งก็กล้าเสิร์ฟ ทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน สงสัยเห็นว่าคนเยอะ คิดว่าเป็นร้านอร่อยแน่ ๆ บ้างก็แซวว่าให้ข้าวกินแล้ว อย่าลืมชวนทำกิจกรรมคำนวณตัวเลขหรือลุ้นลูกเต๋าด้วย เป็นต้น

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Charantorn Chaloemkiad

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Charantorn Chaloemkiad


ฝรั่งนึกว่าร้านบุฟเฟต์ นั่งโต๊ะเพิ่งเอะใจ ทำไมคนแต่งชุดขาว-ดำ คนไทยเอ็นดู เสิร์ฟให้กินซะด้วย อัปเดตล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:32:17 2,683 อ่าน
