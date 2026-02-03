HILIGHT
ฝรั่งเรียกแกร็บพาเที่ยว ใครจะคิดกลายเป็นคลิปตัวแตก พี่เสิร์ฟไม่พัก รู้อีกทีขนมพรึ่บ

          ฝรั่งเรียกแกร็บพาเที่ยวอยุธยา ใครจะคิด สุดท้ายกลายเป็นคลิปตัวแตก พาไปโดนของอร่อยเพียบ ทำหน้าที่เจ้าบ้าน เสิร์ฟจนลิ้นเรืองแสง ซื้อกลับไปเพียบ

          กลายเป็นคลิปเที่ยวไทยสุดปัง เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เผยคลิปบันทึกโมเมนต์ที่น่าจดจำ จากการเช่ารถเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งท้ายที่สุดกลับกลายเป็นทริปตระเวนกินตัวแตกไปซะอย่างนั้น จนได้ของอร่อยกลับโรงแรมไปเต็มพิกัด 

          คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ทาง TikTok @kaitlyndanny ของคู่หูชาวต่างชาติที่เดินทามาเยือนประเทศไทย พร้อมบรรยายคลิปไว้ว่า "เราไว้ใจคนขับแกร็บของเรา ไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเรา !"

          จากคลิป นักท่องเที่ยวสาวเริ่มต้นด้วยคำเตือนแอบปั่น บอกว่า "ระวังให้ดีตอนจองแกร็บ เพราะคนขับของคุณอาจะทำแบบนี้.." ก่อนจะเล่าว่าพวกเธอเรียกแกร็บจากกรุงเทพฯ ไปเที่ยวอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถาน ซึ่งเมื่อไปถึง คนขับก็เสนอจะรอรับพวกเธอกลับกรุงเทพฯ ด้วย
 
          แต่เรื่องเกิดขึ้นตอนขากลับ โดยตอนที่พวกเธอเที่ยวกันเสร็จและส่งข้อความไปตามคนขับให้มารับ ปรากฏว่าเขากลับมาพร้อมกับขนมโรตีสายไหม ของดังอยุธยา ที่เตรียมมาให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั้ง 2 คนได้ลิ้มลอง จากนั้นยังถามอีกด้วยว่า โอเคไหมถ้าเขาจะพาทั้งคู่ไปร้านค้าท้องถิ่น 

          เมื่อนักท่องเที่ยวตกลง พี่คนขับก็เริ่มจากการพาทั้งคู่ไปร้านหมูสะเต๊ะเฮียแกละ ซึ่งได้รางวัลมิชลิน พร้อมบริการสั่งอาหารให้เสร็จสรรพ ซึ่งปรากฏว่าหมูสะเต๊ะนั้นอร่อยมาก รวมไปถึงน้ำจิ้มก็เลิศเช่นกัน จากนั้นก็หยิบโรตีสายไหมขึ้นมาชิม ซึ่งก็อร่อยมาก 

          คนขับยังเสนอจะพาไปแวะอีกที่ รู้ตัวอีกทีพวกเธอก็มาโผล่ยังร้านขายเต้าหู้ทอดข้างทาง ซึ่งเป็นร้านที่คนขับเคยแวะมาบ่อย ๆ ตอนเป็นเด็ก และเป็นอีกร้านที่อร่อยมากเช่นกัน แถมคนขับเองยังซื้อไปฝากคนที่บ้านอีก 8 ถุงเต็ม ๆ 

          ทางนักท่องเที่ยวยังเผยว่า พวกเธอรู้สึกดีใจมากที่เขาแบ่งปันประสบการณ์นี้กับพวกเธอ แถมยังอนุญาตให้พวกเธอกินขนมทั้งหมดนี่บนรถได้ด้วย 

          ยังไม่จบเท่านั้น เพราะคนขับยังพาพวกเธอแวะไปอีกร้าน นั่นคือร้านขายฝรั่งแช่บ๊วย และก็เช่นเคยที่พวกเธอโดนของอร่อยตกอย่างจัง หลังจากลองชิมแล้วก็ต้องซื้อกลับไปถึง 2 กล่อง เพราะมันเริ่ดสุด ฝรั่งทั้งสดและกรอบ มีบ๊วยแบบฉ่ำ ๆ 

          ก่อนจะกลับจริง ๆ คนขับยังทำเซอร์ไพรส์ด้วยการพานักท่องเที่ยว 2 คนนี้ไปเยี่ยมชมที่สวย ๆ อีกแห่ง เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมน้ำ โดยคนถ่ายคลิปบอกว่า เดิมเธอคิดว่าแผนทั้งวันนั้นคงจะมีแค่วัดกับซากปรักหักพัง ไม่ได้มีอะไรมากแต่กว่านั้น แต่มันกลับกลายมาเป็นหนึ่งในวันท่องเที่ยวที่เธอปลื้มมาก ๆ ทีเดียว

          โดยท้ายคลิป ยังถ่ายให้เห็นภาพถุงของกินจำนวนมากที่พวกเธอซื้อกลับมา ชนิดที่เรียกว่าวางไว้เต็มพื้น


          งานนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันมากมาย โดยหลาย ๆ คนยังชื่นชมคนขับแกร็บรายนี้ โดยชี้ว่าแม้คนขับอาจจะได้รับค่าแนะนำบ้าง แต่ทุกจุดที่เขาพาไปนั้นคือของดีจริง เป็นไปได้ว่าคนขับอาจมีบ้านเกิดที่นั่น 

          อีกสิ่งที่น่าชื่นชมคือ คนขับรายนี้ได้สอบถามลูกค้าก่อนที่จะพาไป ว่าพวกเขาโอเคไหม และก็โชคดีที่มันกลายมาเป็นประสบการณ์ดี ๆ สำหรับนักท่องเที่ยวคู่นี้ 

          ขณะที่คนไทยก็เข้ามาชื่นชม บอกเลยว่าคนขับคนนี้ใจดีมาก ๆ ทุกจุดที่เขาพาไปนั่นไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวทั่วไปแน่นอน และมั่นใจว่าร้านที่เขาพาไปนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องค่าคอมฯ เลย แต่มันเป็นสถานที่ที่เขาโตมา และรู้สึกผูกพันกับที่นั่น เขาก็แค่อยากแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ แก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น

          นอกจากนี้หลาย ๆ ยังเข้ามาถามหาพิกัดร้านของกินในคลิปนี้ด้วย รวมถึงร้านเต้าหู้ทอดที่ดูน่ากินมากๆ ซึ่งก็มีคนชี้ว่า สามารถแกะรอยจากป้ายร้านได้เลย รวมถึงมีคนเข้ามาคอนเฟิร์มว่าร้านเต้าหู้ทอดที่อยุธยาคือดีมาก 

