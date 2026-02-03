ม.39 จ่ายเงินประกันสังคม แต่กลับขึ้นยอดเดือนที่แล้วไม่จ่าย 432 บาท แก้ยังไงดี

จ่ายเงินผู้ประกันตน ม.39 แต่กลับขึ้นยอดเดือนที่แล้วไม่จ่าย ทั้งที่ความจริงจ่ายแล้ว แก้ยังไงดีทีนี้ เพื่อไม่ให้จ่ายซ้ำซ้อน ปัญหายังเจอเพียบ
ด้วยเหตุนี้ ทางแก้เบื้องต้นคือ ยังไม่จ่ายเงินเพิ่ม เพราะระบบยังไม่เสถียร และอยากให้คนช่วยกันติดตาม เดือนหนึ่งจ่ายไป 432 บาท กลับได้ระบบแบบนี้กลับมา
ช่วงนี้ดราม่าเรื่องประกันสังคม ยังคงมีอยู่เรื่อย ๆ ทั้งเรื่องของการลงทุนต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งระบบแอปฯ ที่เพิ่งกลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 แต่คนกลับโวยว่า เงินสมทบนั้นหายไป
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Drama-addict มีการโพสต์การร้องเรียนของผู้ประกันตน ม.39 ว่า เมื่อวานนี้ไปจ่ายเงินประกันสังคมที่ร้านสะดวกซื้อ แต่กลับมี 2 ยอด คือ ของเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งที่ความจริงรอบก่อนหน้าจ่ายไปแล้ว ดังนั้นจึงถามพนักงานว่า คนเจอแบบนี้บ่อยไหม พนักงานบอกว่า เป็นกันเยอะ
