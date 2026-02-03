HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ม.39 จ่ายเงินประกันสังคม แต่กลับขึ้นยอดเดือนที่แล้วไม่จ่าย 432 บาท แก้ยังไงดี

          จ่ายเงินผู้ประกันตน ม.39 แต่กลับขึ้นยอดเดือนที่แล้วไม่จ่าย ทั้งที่ความจริงจ่ายแล้ว แก้ยังไงดีทีนี้ เพื่อไม่ให้จ่ายซ้ำซ้อน ปัญหายังเจอเพียบ
ประกันสังคม

          ช่วงนี้ดราม่าเรื่องประกันสังคม ยังคงมีอยู่เรื่อย ๆ ทั้งเรื่องของการลงทุนต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งระบบแอปฯ ที่เพิ่งกลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 แต่คนกลับโวยว่า เงินสมทบนั้นหายไป

ประกันสังคม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊ก Drama-addict มีการโพสต์การร้องเรียนของผู้ประกันตน ม.39 ว่า เมื่อวานนี้ไปจ่ายเงินประกันสังคมที่ร้านสะดวกซื้อ แต่กลับมี 2 ยอด คือ ของเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งที่ความจริงรอบก่อนหน้าจ่ายไปแล้ว ดังนั้นจึงถามพนักงานว่า คนเจอแบบนี้บ่อยไหม พนักงานบอกว่า เป็นกันเยอะ

          ด้วยเหตุนี้ ทางแก้เบื้องต้นคือ ยังไม่จ่ายเงินเพิ่ม เพราะระบบยังไม่เสถียร และอยากให้คนช่วยกันติดตาม เดือนหนึ่งจ่ายไป 432 บาท กลับได้ระบบแบบนี้กลับมา

ขอบคุณภาพจาก เฟซบุ๊ก Drama-addict

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.39 จ่ายเงินประกันสังคม แต่กลับขึ้นยอดเดือนที่แล้วไม่จ่าย 432 บาท แก้ยังไงดี อัปเดตล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 17:56:40
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ทนายแก้ว แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 2569 ปฏิทินวันหยุด 2569 แม็ค ปวิช calendar 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย