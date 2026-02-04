HILIGHT
หนุ่มไปเที่ยวญี่ปุ่น พกของกินจากไทย คนแห่เตือนไม่คุ้ม โดนปรับอาน ผิดตรงไหน ?

 
         หนุ่มไปเที่ยวญี่ปุ่น ลงภาพเตรียมพกของกินจากไทย มีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊ก ขนมปัง หวังช่วยประหยัด คนแห่เตือนไม่คุ้ม ระวังเสียค่าปรับอาน

ของที่ดูธรรมดา เข้าญี่ปุ่นเสี่ยงโดนปรับ

          การเที่ยวญี่ปุ่นอาจจะเป็นหนึ่งในความฝันของบางคนที่ต้องเก็บหอมรอมริบเงินเพื่อไปสักครั้ง โดยเคล็ดลับที่ประหยัดได้ที่สุดคือ การได้ตั๋วเครื่องบินถูก กับเลือกที่พักที่ราคาไม่แพงจนเกินไป

          วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเกิดไอเดียการประหยัดในทริปญี่ปุ่นเพิ่มเติม ด้วยการนำของกินไปด้วย มีทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โจ๊กกระป๋อง ขนมปังหมูหย็อง เอาไว้กินในบางมื้อ อย่างน้อยก็ลดค่าใช้จ่ายได้ พร้อมกับโพสต์รูปลงกลุ่มคนเที่ยวญี่ปุ่น

          สำหรับกฎหมายญี่ปุ่นมีการห้ามนำอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์บก (หมู ไก่ เนื้อ) ไม่ว่าจะสดหรือแปรรูปเข้าประเทศ หากถูกจับได้จะมีโทษปรับ แม้กระทั่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีหมูแปรรูปก็เสี่ยงไม่รอด ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ว่าจะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่าน

          ขณะที่คนอีกกลุ่มก็นำเสนอทางออกว่า ไม่ต้องพกของเหล่านี้ไป แต่ไปซื้อของลดราคาในซูเปอร์มาร์เกตที่ญี่ปุ่นได้ ราคาต่างกันไม่กี่บาทเท่านั้น

ของที่ดูธรรมดา เข้าญี่ปุ่นเสี่ยงโดนปรับ

ของที่ดูธรรมดา เข้าญี่ปุ่นเสี่ยงโดนปรับ

ของที่ดูธรรมดา เข้าญี่ปุ่นเสี่ยงโดนปรับ


อัปเดตล่าสุด 4 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:30:06
