ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต โผล่ย่านคนรวยดัง เผยเส้นทางเศรษฐี หาเงินพันล้านได้ใน 6 เดือน
ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต โผล่ย่านคนรวยในกรุงลอนดอน ให้สัมภาษณ์ยูทูบเบอร์ช่องดัง เผยเส้นทางเศรษฐี หาเงินพันล้านได้ใน 6 เดือน
กลายเป็นไวรัลที่สร้างความตกตะลึงให้กับหลายคนในประเทศไทย เมื่อ ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต หรือ ฐิตินาถ ณ พัทลุง อดีตไลฟ์โค้ชสายบุญชื่อดัง ที่เน้นการปฏิบัติธรรมและทำสมาธิ ไปปรากฏตัวกลายเป็นเศรษฐินีที่ประเทศโมนาโก พร้อมด้วยลุคใหม่ที่แตกต่างจากเดิมอย่างน่าทึ่ง จนทำให้ประหลาดใจไปตาม ๆ กัน
โดยล่าสุด (4 กุมภาพันธ์ 2569) พบว่า ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ยังได้ปรากฏตัวในคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ของยูทูบเบอร์ช่องดัง The Venture Room ที่ตระเวนไปสัมภาษณ์บรรดานักธุรกิจผู้ประกอบการระดับเศรษฐี เกี่ยวกับเคล็ดลับความสำเร็จและสร้างฐานะร่ำรวยได้อย่างไร โดยในคลิปวิดีโอนี้ ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต หรือที่ปัจจุบันใช้ชื่อว่า Dr. DDNard ได้ไปปรากฏตัวอยู่ที่เมย์แฟร์ หนึ่งในย่านที่ร่ำรวยที่สุดของลอนดอน สหราชอาณาจักร
โดย ครูอ้อย เข็มทิศชีวิต ถูกถามว่า "คุณหาเงินล้านแรกได้อย่างไร ?" ซึ่งเธอตอบว่า ธุรกิจเพชร และสามารถทำเงินได้มากที่สุดประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ (ราว 2,500 ล้านบาท) ในระยะเวลา 6 เดือน ทำให้ยูทูบเบอร์ถึงกับตกใจร้อง OMG และเธอยังบอกว่า เธอเริ่มต้นธุรกิจจากการเป็นหนี้ 3 ล้านดอลลาร์ (ราว 94 ล้านบาท) โดยสามารถหาเงิน 1 ล้านแรกได้จากการทำธุรกิจ 5 อย่าง
ธุรกิจแรกคือธุรกิจเพชรพลอยสำหรับผู้หญิงวัยทำงาน เหมือนเป็นร้านขายเพชรพลอยเล็ก ๆ การลงทุนก็แค่พอ ๆ กับการขายโดนัท โดยครูอ้อยเผยว่า ใช้วิธีการยืมเพชรและเครื่องประดับมาจากโรงงาน เมื่อขายได้ก็แค่จ่ายเงินคืนให้พวกเขาในอีก 3 เดือนถัดมา "คุณไม่ต้องใช้เงินของคุณลงทุนในธุรกิจ เพียงแค่ใช้สมองและพลังของคุณ"
เมื่อถามถึงสิ่งที่คนรวยรู้แต่คนจนไม่รู้เกี่ยวกับการประสบความสำเร็จ ครูอ้อย เผยว่า เราใช้ทรัพยากรของเราในการสร้างสินทรัพย์ สร้างสิ่งที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับเราเท่านั้น สินทรัพย์ที่จับต้องได้ไม่ได้หมายถึงแค่ที่ดิน บ้าน หรือบริษัทเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความสัมพันธ์ ภูมิปัญญา และความรู้ด้วย รวมไปถึงเวลาก็เป็นเงินเช่นกัน ดังนั้น ถ้าคุณใช้เวลาไปกับการเลื่อนดูหน้าจอ คุณควรใช้เวลานั้นไปกับการพัฒนาตัวเอง พัฒนาความรู้ด้วยการทำสมาธิ และพัฒนาปัญญาของคุณ เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้เวลาไปกับสิ่งที่จะสร้างผลตอบแทน คุณก็จะประสบความสำเร็จเสมอ
สำหรับข้อคิดที่ทำให้เป็นเศรษฐี ครูอ้อย กล่าวว่า "ความรู้มีค่ามาก ความไม่รู้มีราคาแพงมาก ดังนั้น จงเรียนรู้บทเรียน จงสั่งสมปัญญาให้มากพอ ก่อนที่ชีวิตจะส่งบิลค่าใช้จ่ายมาให้"
ทั้งนี้ บนอินสตาแกรมของเธอยังได้ให้คลิกลิงก์ไปสมัครแอปฯ ใช้บริการเกี่ยวกับธุรกิจด้านการฝึกจิตและทำสมาธิด้วย
