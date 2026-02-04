หญิงขี่รถหางาน ช็อกโดนชายประกบดึงกุญแจ กระชากเข้าป่าข้างทาง ฮึดสู้หนีตายสภาพเปลือย

หญิงสาวขี่รถไปหางาน ถูกชายปริศนาประกบดึงกุญแจ ฉุดเข้าบ้านร้างหวังขืนใจ ก่อนฮึดสู้รวบรวมแรงผลักวิ่งหนีตายสภาพเปลือย โชคดีมีชาวบ้านเข้าช่วยทัน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า ในโลกออนไลน์มีเรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ไลฟ์ขณะช่วยเหลือหญิงสาวซึ่งวิ่งเปลือยกายออกมาจากป่าข้างถนน พร้อมตะโกนร้องขอความช่วยเหลือว่า ช่วยด้วย ๆ หนูถูกข่มขืน เหตุเกิดบริเวณริมถนนสาย 331 บ้านห้วยใหญ่ ใกล้ศาลเจ้าแม่สาคร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นช่วงทางขึ้นเขาที่ค่อนข้างเปลี่ยว ไม่มีรถสัญจรผ่านมากนัก โดยชาวบ้านที่พบเห็นได้เข้าช่วยเหลือหญิงสาวทันที พร้อมนำเสื้อผ้ามาให้สวมใส่ ทราบชื่อภายหลังว่า นางสาวเก๋ (นามสมมติ) อายุ 26 ปี เป็นชาวจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งอยู่ในอาการตกใจสุดขีดและหวาดกลัวตลอดเวลา ใกล้กันยังพบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า เวฟ 125 สีดำ–แดง ทะเบียนจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นของผู้เสียหายจอดอยู่ริมทาง
นางสาวเก๋ ให้การกับตำรวจว่า เดินทางมาจากจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อมาหางานทำเป็นหมอนวดแผนโบราณย่านจอมเทียน เมืองพัทยา โดยเปิด GPS นำทางผ่านโทรศัพท์มือถือ เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ คนร้ายซึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบ ได้เอื้อมมือมาบิดกุญแจรถจนเครื่องดับ ก่อนจะฉุดกระชากเธอเข้าไปในบ้านร้างริมป่า ใช้กำลังจับถอดเสื้อผ้าและพยายามจะลงมือข่มขืน ระหว่างนั้นเธอตัดสินใจรวบรวมแรงผลักคนร้ายจนกระเด็น แล้ววิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ขับรถผ่านมาพอดี
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์
เมื่อได้เห็นจึงรีบช่วยเหลือ นำเสื้อคลุมให้ พร้อมไลฟ์เพื่อขอความช่วยเหลือและช่วยสกัดจับคนร้าย ก่อนประสานตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ผู้เสียหายให้ข้อมูลเพียงว่า คนร้ายเป็นชายวัยกลางคน หัวล้าน ขี่ฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ สีน้ำเงิน มุ่งหน้าไปทางชุมชนบ้านห้วยใหญ่
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้านพี่ชายของผู้เสียหาย เล่าว่า ได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุจากพลเมืองดี และได้พูดคุยกับน้องสาวซึ่งอยู่ในอาการร้องไห้และหวาดกลัว โดยน้องเล่าว่าคนร้ายบิดกุญแจรถจนดับ พยายามขโมยรถและข่มขืน พร้อมตะโกนข่มขู่ ก่อนจะพยายามอุ้มตัวน้องออกจากจุดเกิดเหตุ แต่เธอตัดสินใจวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจนได้รับความช่วยเหลือในที่สุด
ต่อมาตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ก่อนเชิญตัวผู้เสียหายไปสอบปากคำที่โรงพัก และส่งตรวจร่างกายเพิ่มเติม พร้อมเรียกประชุมชุดสืบสวนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน ขณะนี้ตำรวจยังคงเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
