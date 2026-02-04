HILIGHT
ทลายโกดังเถื่อน ผลิตยาสีฟัน แชมพู ยี่ห้อดังเพียบ เจอสต็อกกว่า 2 แสนชิ้น เตือนระวัง

 
           บุกทลายโกดังสินค้าปลอมรายใหญ่ที่สมุทรสาคร ยึดแชมพู-ยาสีฟันแบรนด์ดังกว่า 2 แสนชิ้น พบเครือข่ายทุนจีนวางระบบซับซ้อน หลอกขายราคาถูกผ่านแอปฯ ออนไลน์ 

สินค้าปลอม
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

           วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เปิดปฏิบัติการบุกตรวจค้นเครือข่ายสินค้าปลอมรายใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาคร จับกุม Mrs.sank สัญชาติเมียนมา ดำเนินคดีตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 ในข้อหา "ร่วมกันเสนอจำหน่าย จำหน่าย และมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร และเอาชื่อ รูปรอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของบุคคลอื่นมาใช้ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น"

           เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม แชมพูสระผม และยาสีฟันปลอม เครื่องหมายการค้าชื่อดัง รวมกว่า 200,000 ชิ้น จาก 2 จุดสำคัญ ได้แก่ โกดังเก็บสินค้า ถนนเศรษฐกิจบางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร และอาคารที่พักซึ่งใช้เป็นสำนักงานแพ็กสินค้า ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร

           คดีนี้สืบเนื่องจากตัวแทนบริษัทเจ้าของแบรนด์ดังเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. หลังพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ยาสระผม และยาสีฟันปลอม ผ่านร้านค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยตั้งราคาต่ำกว่าท้องตลาดอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นของแท้ที่จัดโปรโมชั่นลดราคาเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อและชำระเงิน กลุ่มผู้กระทำผิดจะโอนเงินผ่าน Payment Gateway ซึ่งเป็นตัวกลางชำระเงินออนไลน์ ก่อนนำเงินออกนอกประเทศ

สินค้าปลอม
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

           จากการตรวจสอบร่วมกับบริษัทผู้เสียหาย พบว่าสินค้าเหล่านี้ไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน จึงมีความเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องสัมผัสผิวหนังและช่องปาก สืบสวนพบว่าเครือข่ายนี้มีการวางระบบอย่างเป็นขั้นตอน โดยแยกสถานที่เก็บสินค้าออกจากสถานที่แพ็กสินค้าและออฟฟิศ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ หลังรวบรวมพยานหลักฐานครบถ้วน ตำรวจได้ขอหมายค้นจากศาลจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนเข้าตรวจค้นพร้อมกันทั้งสองจุด

           สอบถาม Mrs.sank ยอมรับว่า เป็นผู้ดูแลสถานที่และเป็นเจ้าของสินค้าปลอมทั้งหมดที่อยู่ในโกดัง โดยรับสารภาพว่าดำเนินการร่วมกับสามีชาวจีน ซึ่งขณะตรวจค้นไม่อยู่ในพื้นที่ ขณะนี้พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ได้รับตัวผู้ต้องหาไว้ดำเนินคดี 

           ตำรวจ CIB ฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้าดูแลเส้นผมและยาสีฟัน หากพบว่าราคาถูกผิดปกติ หรือร้านค้าไม่มีความน่าเชื่อถือ ควรตรวจสอบให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินและสุขภาพ

สินค้าปลอม
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง

สินค้าปลอม
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง


ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3
 

