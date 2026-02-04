ทลายโกดังเถื่อน ผลิตยาสีฟัน แชมพู ยี่ห้อดังเพียบ เจอสต็อกกว่า 2 แสนชิ้น เตือนระวัง

บุกทลายโกดังสินค้าปลอมรายใหญ่ที่สมุทรสาคร ยึดแชมพู-ยาสีฟันแบรนด์ดังกว่า 2 แสนชิ้น พบเครือข่ายทุนจีนวางระบบซับซ้อน หลอกขายราคาถูกผ่านแอปฯ ออนไลน์
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เปิดปฏิบัติการบุกตรวจค้นเครือข่ายสินค้าปลอมรายใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาคร จับกุม Mrs.sank สัญชาติเมียนมา ดำเนินคดีตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2537 ในข้อหา "ร่วมกันเสนอจำหน่าย จำหน่าย และมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักร และเอาชื่อ รูปรอยประดิษฐ์ หรือข้อความใดๆ ในการประกอบการค้าของบุคคลอื่นมาใช้ เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อว่าเป็นสินค้าหรือการค้าของผู้อื่น"
เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม แชมพูสระผม และยาสีฟันปลอม เครื่องหมายการค้าชื่อดัง รวมกว่า 200,000 ชิ้น จาก 2 จุดสำคัญ ได้แก่ โกดังเก็บสินค้า ถนนเศรษฐกิจบางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมืองสมุทรสาคร และอาคารที่พักซึ่งใช้เป็นสำนักงานแพ็กสินค้า ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร
คดีนี้สืบเนื่องจากตัวแทนบริษัทเจ้าของแบรนด์ดังเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. หลังพบว่ามีกลุ่มบุคคลลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ยาสระผม และยาสีฟันปลอม ผ่านร้านค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยตั้งราคาต่ำกว่าท้องตลาดอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าเป็นของแท้ที่จัดโปรโมชั่นลดราคาเมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อและชำระเงิน กลุ่มผู้กระทำผิดจะโอนเงินผ่าน Payment Gateway ซึ่งเป็นตัวกลางชำระเงินออนไลน์ ก่อนนำเงินออกนอกประเทศ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
สอบถาม Mrs.sank ยอมรับว่า เป็นผู้ดูแลสถานที่และเป็นเจ้าของสินค้าปลอมทั้งหมดที่อยู่ในโกดัง โดยรับสารภาพว่าดำเนินการร่วมกับสามีชาวจีน ซึ่งขณะตรวจค้นไม่อยู่ในพื้นที่ ขณะนี้พนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปอศ. ได้รับตัวผู้ต้องหาไว้ดำเนินคดี
ตำรวจ CIB ฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้าดูแลเส้นผมและยาสีฟัน หากพบว่าราคาถูกผิดปกติ หรือร้านค้าไม่มีความน่าเชื่อถือ ควรตรวจสอบให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งด้านทรัพย์สินและสุขภาพ
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
ภาพจาก ตำรวจสอบสวนกลาง
ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3