ร้านค้างง ช่วงนี้ลูกค้าใช้แบงก์ 500 ซื้อของโดยไม่ได้นัดหมาย อ่านคอมเมนต์ถึงกับกระจ่าง

ร้านโชห่วยถึงกับงง เปิดร้านไม่กี่ชั่วโมง ลูกค้าแห่ใช้แบงก์ 500 ซื้อของเพียบ แถมร้านอื่นก็เจอเหมือนกัน ชาวเน็ตถามพีค เลขเรียงไหม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ญาดา และ แม่โอ๋
ในภาพเผยให้เห็นร้านโชห่วยขนาดกลาง ชั้นวางสินค้ามีของกิน ของใช้ จัดเรียงแน่นทั้งขนม เครื่องดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และของใช้เบ็ดเตล็ดแบบร้านชุมชนทั่วไป ด้านหน้าร้านเป็นเคาน์เตอร์เก็บเงิน มีเครื่องคิดเลขวางอยู่ และที่สะดุดตาที่สุดคือ ประเภทของเงินที่ลูกค้านำมาซื้อ พบว่ามีธนบัตร 500 บาท เป็นจำนวนมาก แปลกไปจากปกติที่จะใช้แบงก์ 20 หรือแบงก์ 100 เป็นส่วนมาก
หลังโพสต์ถูกแชร์ออกไป ทำเอาชาวเน็ตแห่เมนต์ถามเป็นปริศนาว่า ให้ลองสังเกตว่า "เลขเรียงกันไหม" นอกจากนี้พ่อค้าแม่ค้าหลายรายยังเข้ามาเล่าว่าเจอสถานการณ์คล้ายกันในช่วงที่ใกล้การเลือกตั้ง 2569 เข้าไปทุกที
กลายเป็นไวรัลที่โซเชียลแชร์สนั่น กรณีวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ในกลุ่ม ร้านของชำ ร้านโชห่วย ร้านสะดวกซื้อ ปลีกและส่งทั่วไทย ภาพหน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์ของร้านตัวเอง พร้อมระบุข้อความว่า "เปิดร้าน 06.00-07.46 แค่ไม่ถึง 2 ชั่วโมง แต่แบงก์ 500 เพียบ"
เจ้าของโพสต์ไม่ได้ระบุว่าวันนั้นขายอะไรเป็นพิเศษ แต่แค่ช่วงเช้าสั้น ๆ ก็ทำยอดเงินสดเป็นแบงก์ 500 ได้จำนวนมาก จะว่าเป็นช่วงวันเงินเดือนออกก็ไม่น่าใช่ เพราะปกติช่วงเงินเดือนออกจะเป็นการใช้แบงก์ 1,000 มากกว่า
