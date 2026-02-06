HILIGHT
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รับซื้อเครื่องบิน เบน สมิธ แจงสาเหตุแจ้งแค่ 30 ล้าน จากมูลค่า 862 ล้าน

            เพจดังแฉอดีต รมว. ซื้อเครื่องบิน Gulfstream G550 มูลค่า 862 ล้าน แต่แจ้ง ป.ป.ช. แค่ 30 ล้าน ด้าน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ชี้แจง รับซื้อจาก เบน สมิธ จริง


สุริยะ รับซื้อเครื่องบินจาก เบน สมิธ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ไทยคู่ฟ้า 

            จากกรณีเพจเฟซบุ๊ก CSI LA แฉนักการเมืองระดับรัฐมนตรีรายหนึ่งที่ถูกเรียกว่า "บิ๊ก ส" จัดซื้อเครื่องบินส่วนตัวรุ่น Gulfstream G550 มูลค่าตลาดราว 800 ล้านบาท โดยมีข้อมูลว่ามีการผ่อนชำระเดือนละประมาณ 100 ล้านบาท แต่กลับแจ้งบัญชีทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ว่ามีราคาเพียง 30 ล้านบาท และบนลำตัวยังปรากฏอักษรย่อ "SRJ" ของเจ้าของเครื่อง 

            ขณะที่ล่าสุดมีสายข่าวระบุว่าเครื่องลำดังกล่าวถูกนำไปใช้บินในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งก่อให้เกิดข้อสงสัยเรื่องการใช้งานและที่มาของทรัพย์สิน โดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเส้นทางการได้มา ความโปร่งใส และความเชื่อมโยงที่อาจเกี่ยวพันกับกลุ่มทุนสีเทาหรือเครือข่ายผิดกฎหมายหรือไม่นั้น

สุริยะ รับซื้อเครื่องบินจาก เบน สมิธ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA

            เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 กฤชนนท์ อัยยปัญญา หรือ ดร.ตั้น อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงคมนาคม โพสต์ระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์พาดพิงถึงนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เกี่ยวกับการครอบครองเครื่องบินส่วนตัวนั้น ผมขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดดังนี้

            1. ราคาและการเสียภาษี : เครื่องบิน Gulfstream G550 ลำดังกล่าว มีมูลค่ารวม 862,191,500 บาท โดยได้นำเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มต่อกรมศุลกากรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา

            2. การแจ้งบัญชีทรัพย์สิน : นายสุริยะถือครองทรัพย์สินในเครื่องบินลำนี้ตามสัดส่วนมูลค่า 30 ล้านบาท ซึ่งได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่อ ป.ป.ช. ครบถ้วนชัดเจนแล้วว่า ส่วนมูลค่าที่เหลืออีกกว่า 832 ล้านบาท เป็นการถือครองโดยกลุ่มญาติพี่น้องตามสัดส่วน

สุริยะ รับซื้อเครื่องบินจาก เบน สมิธ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA
            3. ข่าวลือเรื่องการใช้งาน : ข้อกล่าวอ้างที่ว่ามีการใช้ลำเลียงกระสุนนั้น "ไม่เป็นความจริง" เป็นการบิดเบือนข้อมูลอย่างสิ้นเชิง เพราะครั้งสุดท้ายที่นายสุริยะใช้เครื่องบินลำนี้คือ ต้นเดือนพฤศจิกายน 2568

            ขณะที่ Next News รายงานว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ชี้แจงว่า รายละเอียดการถือครองทรัพย์สินส่วนนี้ ได้ยื่นแสดงต่อ ป.ป.ช. ไปแล้ว ซึ่งระบุถึงมูลค่าในส่วนที่ตนเองถือครองว่ามีมูลค่า 30 ล้านบาทอย่างชัดเจน สำหรับผู้ถือครองเครื่องบินในส่วนที่เหลือคือกลุ่มญาติพี่น้อง และมีชื่อของนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ร่วมอยู่ด้วย

            ทั้งนี้ สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ยอมรับว่า รู้จักกับ นายเบน สมิธ จริง แต่ในฐานะผู้ที่เข้ามาขายเครื่องบินให้เท่านั้น ไม่ได้มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัว

สุริยะ รับซื้อเครื่องบินจาก เบน สมิธ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก CSI LA


ขอบคุณข้อมูลจาก X @krichanontNext News
สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รับซื้อเครื่องบิน เบน สมิธ แจงสาเหตุแจ้งแค่ 30 ล้าน จากมูลค่า 862 ล้าน อัปเดตล่าสุด 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:25:44 6,259 อ่าน
