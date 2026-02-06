9arm แฉประกันสังคม ทุ่ม 24 ล้านต่อเดือน ระบบดาร์กไฟเบอร์ เทียบเท่าเพนตากอน

9arm เปิดเบื้องหลังประกันสังคม ใช้งบ 24 ล้าน/เดือน ทำดาร์กไฟเบอร์ระดับเพนตากอน แต่ปล่อยว่าง 90% พร้อมเผยเงินเดือนตำแหน่งไอทีสูงลิ่ว
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 กลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งเกี่ยวกับประกันสังคม เมื่อ ดร.ธนานนท์ ปฏิญญาศักดิกุล หรือ นายอาร์ม (9arm) อินฟลูเอนเซอร์ และซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ เปิดเบื้องหลังสิ่งที่พบระหว่างเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในรายการ กรรมกรข่าวคุยนอกจอ ดำเนินรายการโดย สรยุทธ สุทัศนะจินดา ซึ่งก็ต้องตกใจกับการใช้เงินในการทำระบบไอทีสูงมาก แต่กลับเกิดระบบล่มจากปัญหาที่ไม่ควรเกิด
นายอาร์ม เล่าว่า ระหว่างการประชุมมีหลายเรื่องที่ทำให้ ว้าว เช่น โครงการปรับปรุงห้องประชุมวิดีทัศน์ทางไกล มูลค่า 14 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดในห้องประชุม แม้การใช้งานจริงจะเป็นเพียงการประชุมผ่าน Zoom หรือ Google Meet หากต้องใช้งบสูงขนาดนี้ ห้องประชุมก็น่าจะต้องเป็นระดับที่มีกล้องหลายตัว เช่น กล้อง 8 ตัว ติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ประชุมได้รอบห้อง แต่ก็ยังรู้สึกว่าเป็นงบที่สูงมากเมื่อเทียบกับการใช้งานจริง
ประเด็นที่ ว้าว ยิ่งกว่าคือเรื่อง การเดินสายดาร์กไฟเบอร์ (Dark Fiber) ซึ่ง นายอาร์ม อธิบายว่าเป็นเสมือนสายอินเทอร์เน็ตส่วนตัว ใช้ส่งข้อมูลภายในของประกันสังคมจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยใช้งบประมาณถึง 24 ล้านบาทต่อเดือน มองว่า หากเป็นข้อมูลผู้ประกันตนซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ก็อาจพอเข้าใจได้ในเชิงความปลอดภัย แต่เมื่อสอบถามลงลึก กลับพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่วิ่งผ่านเส้นทางนี้คือ ข้อมูลสำรอง (Backup) ซึ่งเมื่อส่งเสร็จแล้วท่อก็จะถูกปล่อยว่าง
จากการประเมินประเภทข้อมูล พบว่า มีพื้นที่ว่างถึงประมาณ 90% ทำให้ตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงต้องเช่าช่องสัญญาณขนาดใหญ่ขนาดนี้ ทั้งที่อาจใช้ท่อเล็กกว่านี้ได้ในต้นทุนที่ต่ำกว่า ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่ามี ข้อมูลกล้องวงจรปิด วิ่งผ่านดาร์กไฟเบอร์เส้นเดียวกัน ซึ่งในห้องประชุมมีผู้เชี่ยวชาญตั้งคำถามทันทีว่า "เอาข้อมูลกล้องวงจรปิดไปวิ่งบนดาร์กไฟเบอร์ทำไม ในเมื่ออินเทอร์เน็ตทั่วไปก็ทำได้อยู่แล้ว
ภาพจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
นายอาร์ม เปรียบเทียบว่า ขนาดช่องสัญญาณในระดับนี้ เทียบได้กับโครงข่ายของ เพนตากอน หรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ เลยทีเดียว
เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่มีการหารือปัญหาระบบเว็บแอป 850 ล้านบาทของประกันสังคม ซึ่งยังมีปัญหาข้อมูลผิดพลาดและต้องแก้ไขแบบ แบบแมนนวลหรือแก้ไขด้วยมือ (manual) เป็นรายเคส
นอกจากนี้ ตนเองยังได้รับเอกสารเกี่ยวกับ การจ้างงานตำแหน่งด้านไอทีของ สปส. ซึ่งพบว่า อัตราเงินเดือนอยู่ในระดับสูงมาก เมื่อเทียบกับภาครัฐทั่วไป ตัวอย่างที่ปรากฏในเอกสาร ได้แก่
Network Engineer (วิศวกรเครือข่าย) :เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 100,000 บาท/เดือน
ตำแหน่งระดับ Manager ด้านไอที : เงินเดือนราว 150,000 บาท/เดือน
Help Desk / Support (รับสายแก้ปัญหาเบื้องต้น) :เงินเดือนประมาณ 65,000 บาท/เดือน
นายอาร์ม ระบุว่า ตัวเลขเหล่านี้อ้างอิงจาก ราคากลางของรัฐ แต่เมื่อเทียบกับภาพรวมภาคราชการ ถือว่าสูงมาก จนบางทียังแอบคิดเลยว่า อยากจะกลับจากอเมริกาไปสมัครตำแหน่งนี้คงจะได้เงินเดือนดีไม่น้อย
จริง ๆ เรื่องพวกนี้ควรต้องเปิดเผย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานเงินเดือน ฐานค่าจ้างก็ตาม ควรเปิดเผยให้สาธารณชนรับรู้ โดยเฉพาะคนในสายไอทีหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง จะได้เห็นว่าอัตราค่าจ้างเป็นอย่างไร เพราะจะได้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ใครเก่ง ใครมีฝีมือจริงก็จะได้มีโอกาสเข้าไปสมัคร ไม่ใช่ปิดรับเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งตนก็ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาเป็นแบบนั้นหรือเปล่า แต่ถ้ามันเปิดเผย ตนก็เชื่อว่าจะเกิดการแข่งขันที่โปร่งใสขึ้น
สุดท้ายนี้ มองว่า กระแสสังคมที่สนใจเรื่องประกันสังคม เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว เพราะเรื่องนี้มันกระทบกับคนหลายกลุ่มมาก ไม่ว่าจะเป็นคนเกษียณ คนรักษาพยาบาล หรือผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางในสังคม และตอนนี้เขาก็ลำบากที่สุด เนื่องจากเข้าใช้ระบบไม่ได้