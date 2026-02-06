พ่อกลุ้มใจ เชื่อลูกน้อยวัย 5 เดือนอาจไม่ใช่ลูกตัวเอง ซ้ำแม่เด็กปัด ไม่ยินยอมให้ตรวจ DNA

พ่อคาใจหนัก เผยสาเหตุที่คิดว่าลูกสาววัย 5 เดือนอาจไม่ใช่เลือดเนื้อของตน หวังพิสูจน์ตรวจดีเอ็นเอแต่แม่ปฏิเสธ ถามควรทำอย่างไรดี
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม ทนายอาสาให้คำปรึกษากฎหมายฟรี ระบายเรื่องราวทุกข์ใจ หลังไม่มั่นใจว่าลูกสาววัยเพียง 5 เดือนนั้นเป็นลูกของตนเองและภรรยาจริงหรือไม่ เนื่องจากพฤติกรรมของฝ่ายหญิงเคยนอกใจไปกับชายคนอื่น ซึ่งพอตนเองนั้นต้องการที่ตรวจดีเอ็นเอลูก แต่กลับถูกภรรยาปฏิเสธ ก็ยิ่งให้กลายเป็นความกังวล คิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรดี
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า สงสัยว่าลูกสาววัย 5 เดือนไม่ใช่ลูกของเรา อยากตรวจดีเอ็นเอ แต่แม่ของเด็กไม่ยอมตรวจ ควรทำอย่างไรได้บ้าง เริ่มจากภรรยาคนนี้ตั้งท้องในช่วงที่ตนกับฝ่ายหญิงเริ่มมีปัญหากัน ขณะที่ตนเคยอยู่กับภรรยาเก่ามาสิบกว่าปีแต่ไม่เคยมีลูกเลย ก่อนจะมาอยู่กินกับภรรยาคนนี้ ตนเคยจับได้ว่าเธอออกไปกับผู้ชายคนอื่นและกลับมาเกือบสว่าง ซึ่งเรื่องนี้ผ่านมาแล้ว 4 ปี
ลูกสาวที่เพิ่งเกิดมามีหน้าตาและผิวพรรณแตกต่างจากทั้งพ่อและแม่ ลูกไม่เหมือนใครเลยในบ้าน และยิ่งโตยิ่งไม่เหมือนคนในครอบครัว ตอนนี้ตนกับภรรยาคนนี้มีปัญหากันอีกครั้งและกำลังจะแยกกันอยู่ ตนขอตรวจดีเอ็นเอลูก แต่ภรรยาไม่ยอม สามารถทำอย่างไรได้บ้าง
ภายหลังเรื่องราวนี้ถูกโพสต์ออกไป ปรากฏว่าหลายคนก็คาใจที่แม่เด็กนั้นปฏิเสธการตรวจ โดยแนะนำให้เจ้าตัวไปตรวจดีเอ็นเอด้วยตัวเอง ผู้เป็นพ่อสามารถพาลูกไปตรวจ DNA แบบส่วนตัวได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากแม่ หากมีชื่อเป็นบิดาในสูติบัตร โดยมีการระบุช่วงค่าใช้จ่ายประมาณ 25,000–30,000 บาท และสามารถเลือกตรวจแบบมาตรฐานสากล 20 Loci ได้ อย่างไรก็ตาม ผลจากการตรวจส่วนตัวไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลได้
ขณะที่อีกมุมหนึ่งแนะนำว่า หากต้องการผลที่ใช้ในกระบวนการยุติธรรม ควรยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งตรวจพิสูจน์ความเป็นบิดา ซึ่งจะเป็นผลตรวจที่มีสถานะทางกฎหมาย หากฝ่ายแม่ปฏิเสธ ศาลสามารถมีคำสั่งบังคับได้