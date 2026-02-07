เตรียมพร้อม เลือกตั้ง - ลงประชามติ 2569 จะรู้ผล (อย่างไม่เป็นทางการ) เมื่อไหร่ เผยขั้นตอนตั้งแต่หลังปิดหีบ - ช่องทางติดตามนับคะแนนแบบเรียลไทม์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ประชาชนเตรียมตัวออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และออกเสียงลงประชามติ แสดงความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยขั้นตอนการส่งคะแนนการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ตั้งแต่ปิดหีบนับคะแนน ผ่านศูนย์อำเภอตรวจสอบ ไปจนถึงการรายงานผลขึ้นแดชบอร์ดกลาง พร้อมเปิดช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามผลและเห็นคะแนนแบบเรียลไทม์ ดังนี้
1. นับคะแนน
- ปิดการลงคะแนนเวลา 17.00 น. ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง สส. และบัตรออกเสียงประชามติ
- เปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนนพร้อมกัน ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต, สส. แบบบัญชีรายชื่อ และการออกเสียงประชามติ ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยต่อหน้าประชาชนจนเสร็จสิ้น
2. บันทึกและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ
- บันทึกผลคะแนนผ่านระบบ ECT Report 69
- อัปโหลดเอกสารโดยการถ่ายภาพแบบรายงานผลการนับคะแนนงาน และกรอกข้อมูลตัวเลขเข้าระบบ
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
- ส่งข้อมูลไปยังศูนย์รวมคะแนนอำเภอ
- ตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลตัวเลขที่กรอกเข้ามากับภาพถ่ายแบบรายงานผลการนับคะแนน
4. แสดงผล
- เมื่อผ่านการตรวจสอบ จากอำเภอ ระบบจะรวบรวมและประมวลผลคะแนน เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Dashboard - คาดว่าจะเริ่มรายงานผลคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป
- ระบบจะรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขต
ช่องทางติดตามผลเลือกตั้ง 2569
ประชาชนสามารถติดตามผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงลงประชามติแบบเรียลไทม์ได้ผ่านระบบ ECT Report 69 ที่เว็บไซต์ https://ectreport69.ect.go.th โดยจะมีการสรุปผลให้เข้าใจง่าย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง