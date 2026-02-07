HILIGHT
เลือกตั้ง - ลงประชามติ 2569 จะรู้ผลกี่โมง เปิดช่องทางติดตามนับคะแนนเรียลไทม์

          เตรียมพร้อม เลือกตั้ง - ลงประชามติ 2569 จะรู้ผล (อย่างไม่เป็นทางการ) เมื่อไหร่ เผยขั้นตอนตั้งแต่หลังปิดหีบ - ช่องทางติดตามนับคะแนนแบบเรียลไทม์ 


          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ประชาชนเตรียมตัวออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และออกเสียงลงประชามติ แสดงความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

          เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยขั้นตอนการส่งคะแนนการเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ ตั้งแต่ปิดหีบนับคะแนน ผ่านศูนย์อำเภอตรวจสอบ ไปจนถึงการรายงานผลขึ้นแดชบอร์ดกลาง พร้อมเปิดช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามผลและเห็นคะแนนแบบเรียลไทม์ ดังนี้

1. นับคะแนน 

          - ปิดการลงคะแนนเวลา 17.00 น. ปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้ง สส. และบัตรออกเสียงประชามติ 
          - เปิดหีบบัตรเพื่อนับคะแนนพร้อมกัน ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขต, สส. แบบบัญชีรายชื่อ และการออกเสียงประชามติ ณ ที่เลือกตั้ง โดยเปิดเผยต่อหน้าประชาชนจนเสร็จสิ้น 

2. บันทึกและส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ

          - บันทึกผลคะแนนผ่านระบบ ECT Report 69
          - อัปโหลดเอกสารโดยการถ่ายภาพแบบรายงานผลการนับคะแนนงาน และกรอกข้อมูลตัวเลขเข้าระบบ

3. ตรวจสอบความถูกต้อง  

          - ส่งข้อมูลไปยังศูนย์รวมคะแนนอำเภอ 
          - ตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลตัวเลขที่กรอกเข้ามากับภาพถ่ายแบบรายงานผลการนับคะแนน

4. แสดงผล 

          - เมื่อผ่านการตรวจสอบ จากอำเภอ ระบบจะรวบรวมและประมวลผลคะแนน เพื่อนำเสนอในรูปแบบ Dashboard - คาดว่าจะเริ่มรายงานผลคะแนนได้ตั้งแต่เวลา 18.30 น.  เป็นต้นไป
          - ระบบจะรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งในแต่ละเขต 



ช่องทางติดตามผลเลือกตั้ง 2569

          ประชาชนสามารถติดตามผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการออกเสียงลงประชามติแบบเรียลไทม์ได้ผ่านระบบ ECT Report 69 ที่เว็บไซต์ https://ectreport69.ect.go.th โดยจะมีการสรุปผลให้เข้าใจง่าย 


ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



