เรือขนสินค้าล่มที่ภูเก็ต ตู้สินค้ากระจายกว่า 200 ตู้ หวั่นน้ำมันรั่ว ดร.ธรณ์ ชี้จุดน่ากังวล

ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศทางทะเลเผยความกังวล เหตุเรือขนสินค้าล่ม ที่จ.ภูเก็ต ตู้สินค้ากระจายมากกว่า 200 ตู้ หวั่นน้ำมันรั่ว
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สวพ.FM91 รายงานกรณี เรือขนส่งสินค้าสัญชาติปานามา เกิดอุบัติเหตุล่มบริเวณฝั่งตะวันตกของเกาะแก้วใหญ่ ใกล้แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างเดินทางจากประเทศมาเลเซีย เพื่อไปยังประเทศบังกลาเทศ โดยสามารถช่วยเหลือลูกเรือทั้ง 16 คน และนำขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย แต่มีตู้คอนเทนเนอร์มากกว่า 200 ตู้ กระจัดกระจายในทะเล และมีน้ำมันรั่วไหล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน จำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
โดย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายเสกสรรค์ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ภูเก็ต ได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ พลเรือโท วีรุดม ม่วงจีน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เพื่อบูรณาการการแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนจากเหตุเรือขนสินค้าล่มดังกล่าว
เกี่ยวกับประเด็นนี้ ผศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก แสดงความเป็นกังวล ระบุว่า จุดเกิดเหตุอยู่ทางใต้เกาะ ซึ่งแถวนั้นมีแนวปะการังและแหล่งท่องเที่ยว เช่น เกาะเฮ และยังมีหญ้าทะเลแถวราไวย์ หากตู้สินค้าร่วง ยังอาจลอยไปรอบ ๆ ต้องระวังในการเดินเรือ รวมถึงตู้ลอยเข้าที่ตื้นชนปะการัง และที่ต้องลุ้นคือ ภาวนาอย่าให้น้ำมันรั่วจากเรือขนสินค้า
ขณะที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาคที่ 3 (ศรชล.ภาค 3) ได้จัดตั้งทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพเรือภาคที่ 3, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, ตำรวจน้ำ, เทศบาลตำบลราไวย์, เจ้าท่าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต, ปภ.เขต 18, ปภ.จังหวัดภูเก็ต, มูลนิธิกุศลธรรมจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการอย่างเร่งด่วน
แนวทางการแก้ไขเบื้องต้น
- ตรวจสอบผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- บริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการเดินเรือ หลังจากเรืออับปางลง ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรทุกมาจะลอยกระจัดกระจายอย่างไร้ทิศทาง
- นำเรือยางเข้าผูกยึดตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันการกระจัดกระจายไปยังพื้นที่อื่น
- เตรียมการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลและย้อนกลับเข้าสู่ชายฝั่ง เตรียมพร้อมเรือหลวงปันหยี และอุปกรณ์กักกันคราบน้ำมันและสารเคมี พร้อมจัดอากาศยานขึ้นบินประเมินสถานการณ์การรั่วไหลของคราบน้ำมัน
ขอบคุณข้อมูลจาก สวพ.FM91, เฟซบุ๊ก Thon Thamrongnawasawat
