เลือกตั้งญี่ปุ่น ประชาชนใจสู้ฝ่าหิมะไปใช้สิทธิ ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเหน็บ

เลือกตั้งญี่ปุ่น 2569 ประชาชนเดินทางฝ่าหิมะไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียง ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวและบางพื้นที่เสี่ยงเกิดหิมะถล่ม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า ประชาชนชาวญี่ปุ่นทั่วประเทศพากันเดินทางฝ่าหิมะท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการเลือกตั้งก่อนกำหนด ภายหลังจาก นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งจากมติของรัฐสภา ได้ประกาศยุบสภาโดยเร็ว พร้อมจัดการเลือกตั้งเพื่อขอฉันทามติจากประชาชน
ทาคาอิจิ วัย 64 ปี นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม 2568 หลังจากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเธอได้ให้คำมั่นว่าจะ "ทำงาน ทำงาน ทำงาน" และบุคลิกส่วนตัวของเธอที่ดูทั้งสนุกสนานและเข้มแข็ง ทำให้เธอได้รับความนิยมจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ จนได้ฉายาว่า "สตรีเหล็กแห่งญี่ปุ่น"
แม้ว่าความนิยมส่วนตัวของทาคาอิจิอาจช่วยเพิ่มคะแนนเสียงของพรรค LDP ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ แต่หิมะอาจส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง รายงานระบุว่า จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าของญี่ปุ่นในครั้งนี้มีประมาณ 4.6 ล้านคน ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งปี 2567 คิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศ อย่างไรก็ดีทาคาอิจิ มั่นใจว่าจะสามารถคว้าชัยชนะมาได้ถล่มทลาย โดยเธอกล่าวว่าเธอจะลาออกจากตำแหน่งหากพรรค LDP ไม่สามารถชนะเสียงข้างมากได้
ภาพจาก YUICHI YAMAZAKI / AFP
การเลือกตั้งของญี่ปุ่นครั้งนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิจะเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งแบบที่นั่งเดียว 289 เขต ส่วนที่เหลือจะตัดสินโดยระบบสัดส่วนตามจำนวนที่นั่งของพรรคการเมือง และการลงคะแนนจะสิ้นสุดลงเวลา 20.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น
โพลสำรวจแสดงให้เห็นว่า พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ของทาคาอิจิ เมื่อจับมือกับพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น (Japanese Innovation Party) หรือที่รู้จักกันในชื่อ อิชิน (Ishin) ซึ่งเป็นพรรคแนวร่วมประชานิยม อาจทำให้สามารถคว้าที่นั่งได้มากถึง 300 ที่นั่ง จากทั้งหมด 465 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร
ภาพจาก KAZUHIRO NOGI / AFP
ขอบคุณข้อมูลจาก BBC, Aljazeera