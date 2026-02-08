อนุทิน ชาญวีรกูล แถลงชัยชนะ หลังได้คะแนนเสียงแบบแลนด์สไลด์ พร้อมทำหน้าที่รับใช้ประชาชน รอการรับรองผลทางการภายใน 60 วัน
ภาพจากเฟซบุ๊ก พรรคภูมิใจไทย
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ภายหลังการนับคะแนนผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ดำเนินมาถึงเวลา 21.30 น. พบว่าแนวโน้มขณะนี้ พรรคภูมิใจไทย ครองคะแนนเสียงแบบแลนด์สไลด์ โดยเฉพาะการคาดการณ์จำนวน สส.เขต ที่ได้จำนวนมากถึง 178 คน และบัญชีรายชื่อ 20 คน รวม 198 คน ขณะที่พรรคประชาชน ซึ่งตามมาเป็นอันดับ 2 มีจำนวน สส. เขต 70 คน และบัญชีรายชื่อ 27 คน รวม 97 คน
จากแนวโน้มเบื้องต้น ทำให้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า พรรคภูมิใจไทย น่าจะเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 และเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งเบื้องต้นทางพรรคประชาธิปัตย์ ได้แถลงข่าว พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านไปแล้ว
ด้าน นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทย แถลงจากที่ทำการพรรคเพื่อไทย ระบุว่า ผลขณะนี้ยังไม่จบสิ้นนัก ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมคะแนน แต่เรายึดมั่นในระบบรัฐสภา คงเป็นอำนาจหน้าที่ของพรรคที่ได้คะแนนเสียงมากที่สุดในการจัดตั้งรัฐสภาต่อไป ส่วนพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใดก็พร้อมทำหน้าที่ของเราอย่างสุดความสามารถ
ส่วน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แถลงยอมรับว่าเมื่อดูจากผลการเลือกตั้งล่าสุด ประเมินว่าคงไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้ เพราะฉะนั้นยืนยันในคำพูดเดิมว่าเราเคารพในระบบรัฐสภา ขณะนี้ยังไม่ได้มีการทาบทามจากพรรคการเมืองใด โดยสิทธิการทาบทามต้องเป็นพรรคอันดับ 1 ก่อน
แต่หากพรรคภูมิใจไทยทาบทามมา ก็คงไม่สามารถไปร่วมรัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอน เพราะเราไม่สามารถยกมือโหวตแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ และเราไม่คิดว่าจะสามารถตั้งรัฐบาลแข่งกับภูมิใจไทยได้ ถ้าใครที่รัฐบาลไม่ได้ทาบทามก็คงจะเป็นฝ่ายค้านร่วมกับเรา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ สส. กทม. ทั้ง 33 เขต มั่นใจว่าจะเป็นของพรรคประชาชน
ภาพจากเฟซบุ๊ก พรรคภูมิใจไทย
ฝั่ง ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกฯ พรรคกล้าธรรม แถลงข่าวจากที่ทำการพรรคกล้าธรรม ระบุว่า ขณะนี้ถ้าไม่นับปาร์ตี้ลิสต์ ได้ สส. เขตเกือบ 60 แล้ว ขณะนี้รอพรรคสีฟ้า/น้ำเงินต่อสาย แต่ยังไม่ต่อมาสักที ตอนนี้ขอดูสรุปตัวเลข เรายังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะยังไม่รู้ตัวเลขชัด ๆ เดี๋ยวรอนับแล้ว 80% ค่อยพูด เพราะในเชิงการเมืองชิงพูดก่อนจะเสียเปรียบ
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เดินทางถึงที่ทำการพรรคแล้ว ท่ามกลางการต้อนรับของแกนนำพรรค ก่อนเข้าสวมกอดทักทายทุกคน จากนั้นเดินไปยังร้านจาริสต้า เพื่อพบภรรยา น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ และโผเข้ากอดทันที
นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสั้น ๆ ว่า ขอรอแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพียงครั้งเดียว เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ทราบผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
อนุทิน แถลงชัยชนะ พร้อมทำงานรับใช้ประชาชน รอรับรองผลทางการภายใน 60 วัน
ภาพจาก ครอบครัวข่าว 3
ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย แถลงชัยชนะ ณ ที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ระบุว่า แม้ขณะนี้จะยังไม่มีประกาศรับรองจำนวนสมาชิกที่พรรคภูมิใจไทยจะได้รับให้เข้ามาเป็น สส. แต่จากการติดต่อประสานงาน การติดตามโดยตรงจากผู้สมัคร สส. ทุกคน ก็พอจะทราบได้ว่าพรรคภูมิใจไทยน่าจะมีจำนวนสมาชิก สส. จากการเลือกตั้งในวันนี้เป็นลำดับที่ 1
ทั้งนี้ ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านให้ทราบว่า สิ่งที่ท่านมอบให้พรรคภูมิใจไทยในวันนี้ถือเป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชน ไม่ใช่ของสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น เราจะรับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในการมอบความมั่นใจ มอบความไว้วางใจให้พรรคภูมิใจไทย โดยถือว่านี่คือคำสั่งของพี่น้องประชาชนที่ต้องการให้พรรคภูมิใจไทยเข้ามาบริหารประเทศ เข้ามาทำความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า อย่างมั่นคงและยั่งยือนให้กับประเทศไทย เข้ามาแก้ปัญหาทั้งหลายที่รบกวนใจชาวไทย
พวกเราได้รับสัญญาณจากท่านอย่างชัดเจน และเราขอน้อมรับข้อสั่งการของพี่น้องประชาชนในการบริหารบ้านเมืองด้วยความสุจริต ทุ่มเท และความยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพี่้น้องประชาชนเป็นเป้าหมายในการทำงาน
ชัยชนะของภูมิใจไทยวันนี้คือชัยชนะของประชาชนชาวไทยทุกคน ไม่ว่าท่านจะลงคะแนนให้กับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ ณ วันนี้ถือว่าพี่น้องประชาชนทุกคนคือคนที่พรรคภูมิใจไทยจะต้องทำงานรับใช้อย่างสุดกำลังความสามารถ
วันนี้เราคงได้รับทราบเพียงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ เราต้องรอการประกาศรับรองสถานะ สส. ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อจาก กกต. ต่อไป ซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่า การรับรองจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 60 วันหลังการเลือกตั้ง
ขอบคุณข้อมูลจาก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว