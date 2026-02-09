เลือกตั้ง 2569 เขต 7 ปทุมธานี เดือด ! นับคะแนนใหม่ ผลพลิกส้มชนะในกล่อง

เลือกตั้ง 2569 เขต 7 ปทุมธานี ระอุหลังประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใส จนนำไปสู่การนับคะแนนใหม่ในช่วงเช้ามืด ผลพรรคประชาชนพลิกกลับมาชนะขาด
การเลือกตั้ง 2569 เขต 7 จังหวัดปทุมธานี กลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงค่ำของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เมื่อการนับคะแนนภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกิดความวุ่นวายจากการรวมตัวของประชาชนและนักศึกษา เพื่อเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่
สาเหตุสำคัญมาจากข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยประชาชนไม่สามารถเข้าไปสังเกตการณ์การนับคะแนนได้อย่างใกล้ชิด ทั้งที่การเลือกตั้ง 2569 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส
ต่อมา ภาพถ่ายที่ปรากฏถุงดำคลุมกล้องวงจรปิดภายในจุดนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 เขต 7 ปทุมธานี ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว สร้างเสียงวิจารณ์ในวงกว้าง แม้เจ้าหน้าที่จะนำถุงดำออกในภายหลัง แต่กระแสเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ยังคงดำเนินต่อไป
ในที่สุด เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเริ่มนับคะแนนใหม่อีกครั้งในช่วงเวลาประมาณตี 5 โดยเปิดให้มีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยนับ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการเลือกตั้ง 2569 เขต 7 ปทุมธานี
ขณะเดียวกัน อาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากประชาชน โดยระบุว่า ผลการนับคะแนนใหม่พบว่าพรรคสีส้มเป็นฝ่ายชนะอย่างชัดเจน แตกต่างจากผลการนับครั้งแรกที่พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนนำอยู่ที่ 54% ขณะที่พรรคประชาชนได้ 31% ข้อความมีดังนี้
ภาพจากเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant
"อาจารย์ครับ ฝากเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยครับ ปทุมเขต 7 นับคะแนนใหม่ ส้ม ชนะขาดลอย จากครั้งแรก ภท.54% ปชช.31% ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ด้วยนะครับ
เล่าอีกมุมหนึ่งจากหน้างาน
ขณะที่เฟซบุ๊ก ธันยนันท์ ไพบูลย์สุข - Tanyanan Paiboonsuk เล่าถึงเรื่องนี้ว่า
เอาล่ะ ป๊อกจะเล่าเหตุการณ์จากหน้างานและคำบอกเล่าของผู้เกี่ยวข้องนะคะ
1. การร้องให้นับใหม่ เกิดขึ้นจากหีบเลือกตั้งนอกเขต/นอกราชอาณาจักร (ที่เลือกล่วงหน้า) ได้ถูกรวบรวมมาเปิดนับที่ มทร.คลอง 6 จำนวน 4 หีบ
2. มีน้องๆ นศ. จำนวน 6 คน ต้องการเข้าสังเกตุการณ์การนับคะแนนแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ (คำบอกเล่าจากน้องๆ)
3. น้องๆ ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่แต่ตอนนั้นหีบทั้ง 4 ถูกปิดไปแล้ว ซึ่งหลักเกณฑ์ของ กกต. จะไม่สามารถเปิดหีบมานับใหม่หรือทำการรีเช็คได้
4. น้องจึงเริ่มกระจายข่าวในช่องทางโซเชียล
5. มีข้อสงสัยมากมายทั้งกล้องที่ถูกคลุมและการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสังเกตุการณ์
6. เริ่มมีการรวมตัวขอให้นับใหม่ต่อหน้าทุกคน
7. ป๊อกเข้าพื้นที่ รับฟังที่มาที่ไป แล้วเข้าไปร่วมวงต่อรองกับ กกต. เพื่อหาทางออกที่ทุกคนพอใจและไม่ขัดต่อหลักกฏหมาย
8. มีการเสนอให้อายัดกล่องและควบคุมกล่องเพื่อรอการนับ/ทางป๊อกและตัวแทนน้องๆ เสนอให้ติดต่อคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจ แต่ยังคงต่อรองยาวจนถึงตี 1 กว่าๆ ก็ได้รับคำตอบว่า ผอ.กกต.ปทุมธานี จะมาที่นี่
9. น้องๆ ยืนยันว่าการนับครั้งนี้เป็นไปเพื่อความโปร่งใส ดังนั้นคะแนนจะเป็นอย่างไร ทุกคนพร้อมน้อมรับ
10. ผอ.ฯ อนุมัติการนับใหม่ เฉพาะ 4 ชุด (ชุดละ 2 กล่อง) ที่ไม่ได้นับต่อหน้าปชช. ซึ่งเริ่มนับประมาณ ตี 3.40 น.
11. มีคะแนนเปลี่ยนแปลงจากบันทึกคะแนนเดิมเล็กน้อย (ตามภาพคู่เทียบทั้ง 4 ชุด) แต่คะแนนค่อนข้างแตกต่างกับคะแนนรวมในเขตที่เลือกตั้งในวันที่ 8 กพ. 69 จึงเกิดข้อกังขาว่าทำไมคะแนนจึงทิ้งห่างสวนทางกันขนาดนั้น
12. การนับคะแนนถูกแบ่งเป็น 2 รอบ คือ ชุด 1 กับ 4 และ ชุด 2 กับ 3
ป๊อกได้ทำสรุปคู่เทียบไว้ให้แล้ว ซึ่งคะแนน 2 รอบมีความใกล้เคียงกัน และประจักษ์พยานที่หน่วยนับเห็นชอบ
สรุปคือ ความต่างของการนับคะแนนโดยไม่มี ปชช. สังเกตุการณ์กับภายใต้การนับของปชช. มีจุดที่ไม่ตรงกันหลักหน่วยค่ะ ผู้สังเกตุการณ์จึงไม่ได้ร้องแย้งเพิ่มเติม
แต่สำหรับข้อกังขาเรื่องทำไมคะแนนสวนทางกันนั้น คงต้องรอตรวจสอบจากคะแนนดิบที่บอร์ดหน้าหน่วย มาเทียบกับคะแนนที่ กกต.ประกาศ หากมีคำถามเพิ่มเติม เมนต์ลงในโพสท์นะคะ
ขอบคุณทุกคะแนนเสียงค่ะ
เล่าอีกมุมหนึ่งจากหน้างาน
ขณะที่เฟซบุ๊ก ธันยนันท์ ไพบูลย์สุข - Tanyanan Paiboonsuk เล่าถึงเรื่องนี้ว่า
เอาล่ะ ป๊อกจะเล่าเหตุการณ์จากหน้างานและคำบอกเล่าของผู้เกี่ยวข้องนะคะ
1. การร้องให้นับใหม่ เกิดขึ้นจากหีบเลือกตั้งนอกเขต/นอกราชอาณาจักร (ที่เลือกล่วงหน้า) ได้ถูกรวบรวมมาเปิดนับที่ มทร.คลอง 6 จำนวน 4 หีบ
2. มีน้องๆ นศ. จำนวน 6 คน ต้องการเข้าสังเกตุการณ์การนับคะแนนแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ (คำบอกเล่าจากน้องๆ)
3. น้องๆ ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่แต่ตอนนั้นหีบทั้ง 4 ถูกปิดไปแล้ว ซึ่งหลักเกณฑ์ของ กกต. จะไม่สามารถเปิดหีบมานับใหม่หรือทำการรีเช็คได้
4. น้องจึงเริ่มกระจายข่าวในช่องทางโซเชียล
5. มีข้อสงสัยมากมายทั้งกล้องที่ถูกคลุมและการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสังเกตุการณ์
6. เริ่มมีการรวมตัวขอให้นับใหม่ต่อหน้าทุกคน
7. ป๊อกเข้าพื้นที่ รับฟังที่มาที่ไป แล้วเข้าไปร่วมวงต่อรองกับ กกต. เพื่อหาทางออกที่ทุกคนพอใจและไม่ขัดต่อหลักกฏหมาย
8. มีการเสนอให้อายัดกล่องและควบคุมกล่องเพื่อรอการนับ/ทางป๊อกและตัวแทนน้องๆ เสนอให้ติดต่อคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจ แต่ยังคงต่อรองยาวจนถึงตี 1 กว่าๆ ก็ได้รับคำตอบว่า ผอ.กกต.ปทุมธานี จะมาที่นี่
9. น้องๆ ยืนยันว่าการนับครั้งนี้เป็นไปเพื่อความโปร่งใส ดังนั้นคะแนนจะเป็นอย่างไร ทุกคนพร้อมน้อมรับ
10. ผอ.ฯ อนุมัติการนับใหม่ เฉพาะ 4 ชุด (ชุดละ 2 กล่อง) ที่ไม่ได้นับต่อหน้าปชช. ซึ่งเริ่มนับประมาณ ตี 3.40 น.
11. มีคะแนนเปลี่ยนแปลงจากบันทึกคะแนนเดิมเล็กน้อย (ตามภาพคู่เทียบทั้ง 4 ชุด) แต่คะแนนค่อนข้างแตกต่างกับคะแนนรวมในเขตที่เลือกตั้งในวันที่ 8 กพ. 69 จึงเกิดข้อกังขาว่าทำไมคะแนนจึงทิ้งห่างสวนทางกันขนาดนั้น
12. การนับคะแนนถูกแบ่งเป็น 2 รอบ คือ ชุด 1 กับ 4 และ ชุด 2 กับ 3
ป๊อกได้ทำสรุปคู่เทียบไว้ให้แล้ว ซึ่งคะแนน 2 รอบมีความใกล้เคียงกัน และประจักษ์พยานที่หน่วยนับเห็นชอบ
สรุปคือ ความต่างของการนับคะแนนโดยไม่มี ปชช. สังเกตุการณ์กับภายใต้การนับของปชช. มีจุดที่ไม่ตรงกันหลักหน่วยค่ะ ผู้สังเกตุการณ์จึงไม่ได้ร้องแย้งเพิ่มเติม
แต่สำหรับข้อกังขาเรื่องทำไมคะแนนสวนทางกันนั้น คงต้องรอตรวจสอบจากคะแนนดิบที่บอร์ดหน้าหน่วย มาเทียบกับคะแนนที่ กกต.ประกาศ หากมีคำถามเพิ่มเติม เมนต์ลงในโพสท์นะคะ
ขอบคุณทุกคะแนนเสียงค่ะ