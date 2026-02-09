HILIGHT
เลือกตั้ง 2569 เขต 7 ปทุมธานี เดือด ! นับคะแนนใหม่ ผลพลิกส้มชนะในกล่อง

           เลือกตั้ง 2569 เขต 7 ปทุมธานี ระอุหลังประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความไม่โปร่งใส จนนำไปสู่การนับคะแนนใหม่ในช่วงเช้ามืด ผลพรรคประชาชนพลิกกลับมาชนะขาด 

เลือกตั้ง 2569 เขต 7 ปทุมธานี



           การเลือกตั้ง 2569 เขต 7 จังหวัดปทุมธานี กลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงค่ำของวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เมื่อการนับคะแนนภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกิดความวุ่นวายจากการรวมตัวของประชาชนและนักศึกษา เพื่อเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่

           สาเหตุสำคัญมาจากข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ โดยประชาชนไม่สามารถเข้าไปสังเกตการณ์การนับคะแนนได้อย่างใกล้ชิด ทั้งที่การเลือกตั้ง 2569 ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส

           ต่อมา ภาพถ่ายที่ปรากฏถุงดำคลุมกล้องวงจรปิดภายในจุดนับคะแนนเลือกตั้ง 2569 เขต 7 ปทุมธานี ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว สร้างเสียงวิจารณ์ในวงกว้าง แม้เจ้าหน้าที่จะนำถุงดำออกในภายหลัง แต่กระแสเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ยังคงดำเนินต่อไป

           ในที่สุด เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเริ่มนับคะแนนใหม่อีกครั้งในช่วงเวลาประมาณตี 5 โดยเปิดให้มีนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยนับ เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการเลือกตั้ง 2569 เขต 7 ปทุมธานี

           ขณะเดียวกัน อาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากประชาชน โดยระบุว่า ผลการนับคะแนนใหม่พบว่าพรรคสีส้มเป็นฝ่ายชนะอย่างชัดเจน แตกต่างจากผลการนับครั้งแรกที่พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนนำอยู่ที่ 54% ขณะที่พรรคประชาชนได้ 31% ข้อความมีดังนี้ 

เลือกตั้ง 2569 เขต 7 ปทุมธานี
ภาพจากเฟซบุ๊ก Jessada Denduangboripant

           "อาจารย์ครับ ฝากเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยครับ ปทุมเขต 7 นับคะแนนใหม่ ส้ม ชนะขาดลอย จากครั้งแรก ภท.54% ปชช.31% ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ด้วยนะครับ

เล่าอีกมุมหนึ่งจากหน้างาน


          ขณะที่เฟซบุ๊ก ธันยนันท์ ไพบูลย์สุข - Tanyanan Paiboonsuk เล่าถึงเรื่องนี้ว่า

          เอาล่ะ ป๊อกจะเล่าเหตุการณ์จากหน้างานและคำบอกเล่าของผู้เกี่ยวข้องนะคะ

          1. การร้องให้นับใหม่ เกิดขึ้นจากหีบเลือกตั้งนอกเขต/นอกราชอาณาจักร (ที่เลือกล่วงหน้า) ได้ถูกรวบรวมมาเปิดนับที่ มทร.คลอง 6 จำนวน 4 หีบ

          2. มีน้องๆ นศ. จำนวน 6 คน ต้องการเข้าสังเกตุการณ์การนับคะแนนแต่ไม่ได้รับความร่วมมือ (คำบอกเล่าจากน้องๆ)

          3. น้องๆ ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่แต่ตอนนั้นหีบทั้ง 4 ถูกปิดไปแล้ว ซึ่งหลักเกณฑ์ของ กกต. จะไม่สามารถเปิดหีบมานับใหม่หรือทำการรีเช็คได้

          4. น้องจึงเริ่มกระจายข่าวในช่องทางโซเชียล

          5. มีข้อสงสัยมากมายทั้งกล้องที่ถูกคลุมและการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสังเกตุการณ์

          6. เริ่มมีการรวมตัวขอให้นับใหม่ต่อหน้าทุกคน

          7. ป๊อกเข้าพื้นที่ รับฟังที่มาที่ไป แล้วเข้าไปร่วมวงต่อรองกับ กกต. เพื่อหาทางออกที่ทุกคนพอใจและไม่ขัดต่อหลักกฏหมาย

          8. มีการเสนอให้อายัดกล่องและควบคุมกล่องเพื่อรอการนับ/ทางป๊อกและตัวแทนน้องๆ เสนอให้ติดต่อคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจ แต่ยังคงต่อรองยาวจนถึงตี 1 กว่าๆ ก็ได้รับคำตอบว่า ผอ.กกต.ปทุมธานี จะมาที่นี่

          9. น้องๆ ยืนยันว่าการนับครั้งนี้เป็นไปเพื่อความโปร่งใส ดังนั้นคะแนนจะเป็นอย่างไร ทุกคนพร้อมน้อมรับ

          10. ผอ.ฯ อนุมัติการนับใหม่ เฉพาะ 4 ชุด (ชุดละ 2 กล่อง) ที่ไม่ได้นับต่อหน้าปชช. ซึ่งเริ่มนับประมาณ ตี 3.40 น.

          11. มีคะแนนเปลี่ยนแปลงจากบันทึกคะแนนเดิมเล็กน้อย (ตามภาพคู่เทียบทั้ง 4 ชุด) แต่คะแนนค่อนข้างแตกต่างกับคะแนนรวมในเขตที่เลือกตั้งในวันที่ 8 กพ. 69 จึงเกิดข้อกังขาว่าทำไมคะแนนจึงทิ้งห่างสวนทางกันขนาดนั้น

          12. การนับคะแนนถูกแบ่งเป็น 2 รอบ คือ ชุด 1 กับ 4 และ ชุด 2 กับ 3

          ป๊อกได้ทำสรุปคู่เทียบไว้ให้แล้ว ซึ่งคะแนน 2 รอบมีความใกล้เคียงกัน          และประจักษ์พยานที่หน่วยนับเห็นชอบ

          สรุปคือ ความต่างของการนับคะแนนโดยไม่มี ปชช. สังเกตุการณ์กับภายใต้การนับของปชช. มีจุดที่ไม่ตรงกันหลักหน่วยค่ะ ผู้สังเกตุการณ์จึงไม่ได้ร้องแย้งเพิ่มเติม

          แต่สำหรับข้อกังขาเรื่องทำไมคะแนนสวนทางกันนั้น คงต้องรอตรวจสอบจากคะแนนดิบที่บอร์ดหน้าหน่วย มาเทียบกับคะแนนที่ กกต.ประกาศ หากมีคำถามเพิ่มเติม  เมนต์ลงในโพสท์นะคะ

          ขอบคุณทุกคะแนนเสียงค่ะ
