สาวจัดตู้เสื้อผ้า โยนเสื้อเก่า ๆ ของแม่ทิ้งไป ไม่รู้ซุกทองเกือบครึ่งล้าน หวิดหายนะ

สาวช่วยแม่จัดบ้าน โยนเสื้อผ้าเก่า ๆ ทิ้งไป ใครจะรู้ในนั้นมีทองแม่ ซ่อนไว้กว่า 100 กรัม มูลค่าเกือบครึ่งล้าน หวิดเป็นหายนะ คนเก็บไปยังตกใจ
ภาพจาก Weibo
ตรุษจีนใกล้จะมาถึงแล้ว ครอบครัวชาวจีนหลาย ๆ บ้านก็คงเริ่มเก็บกวาดทำความสะอาด เตรียมบ้านให้พร้อมก่อนถึงช่วงปีใหม่ เช่นเดียวกับ นางสาวจาง หญิงจากเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่ได้มีโอกาสเดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านเกิด จึงไปช่วยแม่ที่แก่ชราทำงานบ้าน เก็บกวาดข้าวของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้แม่ได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวนี้อย่างผ่อนคลาย แต่ใครจะคิดว่าความหวังดีของเธอ เกือบจะกลายเป็นหายนะสำหรับครอบครัว
ภาพจาก Weibo
โดยเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ 163.com รายงานว่า ในวันที่นางสาวจางกลับไปถึงบ้านแม่ เธอเห็นว่าแม่มีเสื้อผ้าเก่า ๆ อยู่มากมายเก็บไว้ให้ตู้เสื้อผ้า ซึ่งล้วนเป็นชุดที่ไม่ได้ใส่มาหลายปี ด้วยเหตุนี้เธอจึงเก็บเอาเสื้อผ้าเก่า ๆ ที่แม่ไม่ได้ใส่มานานแล้วใส่ถุงพลาสติก นำไปโยนทิ้งลงถังขยะด้านล่างอพาร์ตเมนต์ แถมยังคิดในใจด้วยว่า "ตอนนี้ก็สะอาดขึ้นมากแล้ว ในที่สุดก็ได้ช่วยแม่จัดของ"
แต่เวลาผ่านไป 2 สัปดาห์ อยู่ ๆ แม่ก็มาถามว่าเสื้อผ้าเก่า ๆ เหล่านั้นหายไปไหน เมื่อลูกสาวตอบว่าทิ้งไปแล้วก็ทำเอาแม่ลมแทบจับ กลายเป็นว่าเสื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่แค่ของเก่าที่วางทิ้งไว้เฉย ๆ แต่มันกลับเป็นที่ซ่อนเครื่องประดับทองคำกว่า 100 กรัมของแม่
ภาพจาก Weibo
เมื่อรู้ว่าแม่ซ่อนทองไว้ในกระเป๋าของเสื้อผ้าเหล่านั้น นางสาวจางก็ตกใจมาก ยิ่งเมื่อเทียบกับมูลค่าตลาดปัจจุบัน ทองเหล่านั้นก็มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 100,000 หยวน (ราว 454,000 บาท)
แต่ปัญหาคือทองอยู่ในเสื้อผ้าที่เธอโยนทิ้งไปแล้ว แถมเวลายังผ่านไปนานถึง 2 สัปดาห์ จะไปตามหาจากไหน สุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือก ทางครอบครัวก็ตัดสินใจแจ้งตำรวจ
ภาพจาก Weibo
เมื่อทางตำรวจได้รับแจ้งเหตุ ก็มีการสืบค้นข้อมูลจากกล้องวงจรปิด กระทั่งพบว่ามีหญิงชราคนหนึ่งเข้ามาคุ้ยขยะ เมื่อสืบจนรู้ที่อยู่ของหญิงชราทางตำรวจก็ติดตามไปทันที กลายเป็นว่าหญิงชราเองก็ไม่รู้ว่าเก็บของมีค่าได้ เพราะคิดว่าทองเหล่านั้นเป็นของปลอม จนเมื่อตำรวจมาหาถึงที่ เธอจีงรีบคืนทองทั้งหมดให้ทันที
โชคยังดีที่หญิงชราเป็นคนดี ทางครอบครัวของนางสาวจางจึงได้รับทองคืนในที่สุด และเหตุการณ์นี้ก็กลายมาเป็นอีกเรื่องเตือนใจลูกหลาน ว่าอย่าซี้ซั้วทิ้งข้าวของเก่า ๆ ที่พ่อแม่เก็บไว้ เพราะบางครั้งอาจมีของสำคัญซุกซ่อนอยู่อย่างคาดไม่ถึง
ขอบคุณข้อมูลจาก 163.com