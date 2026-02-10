คนร้ายบุกรัว 4 นัดบ้านเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ก่อนปืนเสีย โดนบุกแย่ง ต้องหนีตายสุดชีวิต

คนร้ายบุกรัว 4 นัดบ้านเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ก่อนเจอปืนเสีย โดนบุกแย่งหนีตาย สุดท้ายจนมุมเจอตำรวจรวบตัวแล้ว
ภาพจาก ไทยพีบีเอส
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ไบร์ท ทีวี รายงานว่า เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ ได้รับแจ้งว่า มีคนร้ายเข้าไปในบ้านพักของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ใน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พร้อมกับใช้ปืนกระหน่ำยิงออกมา 4 นัด จนคนที่อยู่อาศัยตื่นตระหนก
ทั้งนี้ จังหวะที่คนร้ายจะยิงนัดที่ 5 ปืนเกิดอาการขัดข้อง ทำให้ผู้ดูแลบ้านเห็นโอกาส พุ่งเข้าตะครุบแย่งปืนจากคนร้าย ส่วนคนร้ายหนีไปได้
ต่อมา ตำรวจได้แกะรอยอย่างรวดเร็ว จนจับคนร้ายได้ที่บ้านพักของตัวเอง ตอนนี้กำลังนำตัวมาสอบสวนว่า เป็นการสร้างสถานการณ์หรือใบสั่งจากใครหรือไม่
ขอบคุณข้อมูลจาก ไบรท์ทีวี