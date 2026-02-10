HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

คนร้ายบุกรัว 4 นัดบ้านเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ก่อนปืนเสีย โดนบุกแย่ง ต้องหนีตายสุดชีวิต

          คนร้ายบุกรัว 4 นัดบ้านเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ก่อนเจอปืนเสีย โดนบุกแย่งหนีตาย สุดท้ายจนมุมเจอตำรวจรวบตัวแล้ว


ภาพจาก ไทยพีบีเอส

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 ไบร์ท ทีวี รายงานว่า เวลา 12.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสมุทรปราการ ได้รับแจ้งว่า มีคนร้ายเข้าไปในบ้านพักของนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ใน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พร้อมกับใช้ปืนกระหน่ำยิงออกมา 4 นัด จนคนที่อยู่อาศัยตื่นตระหนก

          ทั้งนี้ จังหวะที่คนร้ายจะยิงนัดที่ 5 ปืนเกิดอาการขัดข้อง ทำให้ผู้ดูแลบ้านเห็นโอกาส พุ่งเข้าตะครุบแย่งปืนจากคนร้าย ส่วนคนร้ายหนีไปได้

          ต่อมา ตำรวจได้แกะรอยอย่างรวดเร็ว จนจับคนร้ายได้ที่บ้านพักของตัวเอง ตอนนี้กำลังนำตัวมาสอบสวนว่า เป็นการสร้างสถานการณ์หรือใบสั่งจากใครหรือไม่

ขอบคุณข้อมูลจาก ไบรท์ทีวี


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คนร้ายบุกรัว 4 นัดบ้านเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ ก่อนปืนเสีย โดนบุกแย่ง ต้องหนีตายสุดชีวิต อัปเดตล่าสุด 10 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:26:28 15,427 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 Grammy Awards 2026 กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย