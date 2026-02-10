HILIGHT
เปิดประวัติ เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ว่าที่ สส. กทม. เขต 2 วอนอย่าเพิ่งบูลลี่ ขอโอกาสอาบน้ำแต่งตัวก่อน

          เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ประวัติคือใคร ? หลังได้รับเลือกเป็นว่าที่ สส.กรุงเทพฯ เขต 2 พรรคประชาชน จนทำให้หลายคนอยากรู้จัก เนื่องจากเจ้าตัวถูกบูลลี่อย่างหนักเรื่องหน้าตาและการแต่งกาย วอนอย่าเพิ่งตัดสิน ขอเวลาอาบน้ำแต่งตัวก่อน  
เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ประวัติคือใคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ - Seksit Yaemsanguansak

          การเลือกตั้งทั่วไปและการลงประชามติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านพ้นไปท่ามกลางความสนใจของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการแข่งขันอย่างเข้มข้นหลายเขต ก่อนที่พรรคประชาชนจะสามารถกวาดที่นั่ง สส. ในกรุงเทพฯ ได้ครบทั้ง 33 เขต
          หลังการเลือกตั้งปี 2569 เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ต่อผู้สมัครหน้าใหม่จากพรรคประชาชน หนึ่งในนั้นคือ เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ผู้สมัคร สส.กทม. เขต 2 ที่มีคะแนนนำผู้สมัครจากหลายพรรค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครระดับ ดร. เช่น ดร.พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ จากพรรคภูมิใจไทย, ดร.เจษฎา เลิศธนสาร จากพรรคประชาธิปัตย์ และ ดร.เดวิด มกรพงศ์ จากพรรคเพื่อไทย ส่งผลให้เขากลายเป็นว่าที่ สส. คนใหม่ และตกเป็นเป้าการวิจารณ์ โดยเฉพาะเรื่องภาพลักษณ์และการแต่งกาย จนนำไปสู่กระแสบูลลี่อย่างหนัก
เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ประวัติคือใคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ - Seksit Yaemsanguansak

          อย่างไรก็ตาม เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบความไว้วางใจ พร้อมยืนยันความตั้งใจที่จะทำงานรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่ แบกรับความหวังและความฝันของผู้เลือกตั้ง เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

          ขณะเดียวกัน เจ้าตัวยังกล่าวถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นด้วยท่าทีตรงไปตรงมา โดยระบุว่า “อย่าเพิ่งตัดสินผม ขอโอกาสให้ผมได้อาบน้ำแต่งตัวก่อน”

          จากกระแสที่เกิดขึ้นทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามและอยากทำความรู้จักว่า ประวัติเสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ คือใคร ก่อนก้าวมาเป็นผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน โดยเขาเคยมีบทบาทในฐานะนักกิจกรรมและนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ก่อนตัดสินใจก้าวเข้าสู่สนามเลือกตั้งระดับประเทศ และสามารถคว้าชัยชนะในสนามเลือกตั้งกรุงเทพฯ เขต 2 ได้สำเร็จ
เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ประวัติคือใคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ - Seksit Yaemsanguansak

ประวัติ เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์

          สำหรับประวัติด้านการศึกษานั้น เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และระดับปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง พร้อมวิชาโท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1
          ในส่วนของประวัติส่วนตัวของ เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกต่อสาธารณะมากนัก นอกเหนือจากประวัติด้านการศึกษา ขณะที่ความสนใจของสังคมในขณะนี้มุ่งไปที่บทบาททางการเมืองและท่าทีของเขาภายหลังการเลือกตั้งเป็นสำคัญ
เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ประวัติคือใคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ - Seksit Yaemsanguansak

เส้นทางการเมือง เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ที่น่าจับตา

          เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ หรือ เสก คือผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร เขต 2 (ประกอบด้วย เขตราชเทวี ปทุมวัน และสาทร) ในนาม พรรคประชาชน ผู้ที่ได้รับความสนใจอย่างมากทั้งจากคะแนนนิยมและการตอบรับจากพื้นที่เลือกตั้งในช่วงเลือกตั้ง 2569
เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ประวัติคือใคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ - Seksit Yaemsanguansak

ประสบการณ์การทำงานของ เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์

          ก่อนเข้าสู่สนามเลือกตั้ง เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ มีประสบการณ์ทำงานและขยับบทบาทอย่างหลากหลายทั้งในแวดวงการเคลื่อนไหวและงานวิชาการ

          - หัวหน้าฝ่ายวิชาการ แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม (UFTD)
          - ผู้ช่วยวิจัยในโครงการศึกษาความย้อนแย้งของการกดขี่ปราบปรามและขบวนการเคลื่อนไหวแบบไม่ใช้ความรุนแรง
          - อนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูประบบราชการตำรวจ ในคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
          - อาจารย์รับเชิญบรรยาย วิชาพฤติกรรมการเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          ประสบการณ์เหล่านี้สะท้อนภาพของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงผ่านระบบประชาธิปไตยและกลไกรัฐสภา มากกว่าการเคลื่อนไหวบนท้องถนนเท่านั้น

นโยบายและแนวคิดของเสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์

          เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ มีแนวคิดและประเด็นนโยบายที่ชัดเจนหลายด้าน ซึ่งสะท้อนมุมมองการเมืองแบบโปร่งใสและมุ่งแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม ได้แก่

          - พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่เขตราชเทวี-ปทุมวัน-สาทร ให้ประชาชนเข้าถึงบริการพื้นฐานได้ดีขึ้น
          - ปฏิรูปองค์กรตำรวจ ให้เป็นระบบที่ยึดโยงกับหลักประชาธิปไตยและความโปร่งใส
          - ผลักดันกฎหมายป้องกันและปราบปรามการรัฐประหาร เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตย
          - สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่สะท้อนเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง
          - แก้ไขปัญหาคดีทางการเมือง และสร้างความมั่นใจในระบบยุติธรรม
          - ยกระดับกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองศิลปะและศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ระดับโลก

เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ประวัติคือใคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ - Seksit Yaemsanguansak

ทำไม เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ถึงถูกจับตา ?

          ในช่วงการเลือกตั้งปี 2569 ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการสะท้อนว่า เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ มีคะแนนนำผู้สมัครจากพรรคการเมืองใหญ่หลายราย ทั้งจากพรรคภูมิใจไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ในเขตเดียวกัน ส่งผลให้ชื่อของเขาถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งในพื้นที่เลือกตั้งและบนโลกโซเชียลมีเดีย

          อย่างไรก็ตาม การเป็นที่จับตาครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องคะแนนเสียงเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์และบุคลิกภายนอก โดยบางความเห็นมองว่าเขา “ดูไม่เหมาะกับการเป็น สส.” หรือไม่สอดคล้องกับภาพนักการเมืองแบบเดิม ๆ จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโลกออนไลน์

เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ประวัติคือใคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ - Seksit Yaemsanguansak

          จากกระแสดังกล่าว เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ได้ออกมาตอบโต้ด้วยท่าทีสบาย ๆ และอารมณ์ขัน โดยระบุว่า อย่าเพิ่งตัดสินกันจากภาพภายนอก พร้อมประโยคที่ถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางว่า

          “อย่าเพิ่งตัดสินผม ขอโอกาสให้ผมได้อาบน้ำแต่งตัวก่อน” และ “ให้ผมได้อาบน้ำเซตผมก่อนนะค้าบบบ”

          ประโยคนี้ไม่เพียงช่วยคลี่คลายบรรยากาศตึงเครียด แต่ยังสะท้อนตัวตนของเขาในฐานะผู้สมัครที่เลือกสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ไม่ยึดติดกับกรอบเดิม ๆ และพร้อมรับฟังเสียงวิจารณ์จากสังคม

          เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ กลายเป็นหนึ่งในผู้สมัครที่ถูกจับตามองมากที่สุดอีกคนหนึ่งของการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้งในแง่ผลคะแนน แนวคิดทางการเมือง และภาพสะท้อนการเปลี่ยนผ่านของการเมืองไทยในยุคคนรุ่นใหม่

เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ประวัติคือใคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ - Seksit Yaemsanguansak

          ทั้งหมดนี้คือประวัติ เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ นักการเมืองรุ่นใหม่ที่ผสานประสบการณ์ด้านการเคลื่อนไหวและวิชาการเข้ากับบทบาทการเมืองในสนามเลือกตั้ง โดยเข้ามาเป็นว่าที่ สส.กทม. เขต 2 ในนามพรรคประชาชน ด้วยแนวคิดแก้ปัญหาชุมชน การปฏิรูปตำรวจ และการยกระดับการเมืองไทยให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยสมัยใหม่ ความโดดเด่นในคะแนนและนโยบายของเขา ทำให้เขาเป็นหนึ่งในว่าที่ สส. ที่น่าจับตาในการเมืองกรุงเทพฯ รุ่นใหม่อย่างแท้จริง
เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ประวัติคือใคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ - Seksit Yaemsanguansak

เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ประวัติคือใคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ - Seksit Yaemsanguansak

เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ประวัติคือใคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ - Seksit Yaemsanguansak

เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ประวัติคือใคร

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ - Seksit Yaemsanguansak

เปิดประวัติ เสกสิทธิ์ แย้มสงวนศักดิ์ ว่าที่ สส. กทม. เขต 2 วอนอย่าเพิ่งบูลลี่ ขอโอกาสอาบน้ำแต่งตัวก่อน
