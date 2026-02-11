อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร เคลื่อนไหวล่าสุด หลังจบศึกเลือกตั้ง 2569 แวะไปเช็กอินที่ไหน

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร อดีตนายกฯ เคลื่อนไหวล่าสุดหลังจบศึกเลือกตั้ง 2569 แต่งานนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ing Shinawatra
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญในแวดวงการเมืองช่วงที่ผ่านมา สำหรับ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย แต่การเลือกตั้ง 2569 อาจจะไม่ค่อยได้ปรากฏเป็นไฮไลต์ตามหน้าสื่ออย่างคึกคักเหมือนครั้งเลือกตั้งคราวก่อน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ing Shinawatra
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ing Shinawatra
อ.โอม ระบุแคปชั่นว่า "ขอบคุณพี่อุ๊งอิ๊งค้าบ #สักคิ้วลายเส้น #สักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง #สักคิ้วที่ไหนดี"
ภาพจาก Instagram secretohm
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ing Shinawatra