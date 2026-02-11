HILIGHT
อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร เคลื่อนไหวล่าสุด หลังจบศึกเลือกตั้ง 2569 แวะไปเช็กอินที่ไหน


            อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร อดีตนายกฯ เคลื่อนไหวล่าสุดหลังจบศึกเลือกตั้ง 2569 แต่งานนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมือง  

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ing Shinawatra

            เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนสำคัญในแวดวงการเมืองช่วงที่ผ่านมา สำหรับ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี จากพรรคเพื่อไทย แต่การเลือกตั้ง 2569 อาจจะไม่ค่อยได้ปรากฏเป็นไฮไลต์ตามหน้าสื่ออย่างคึกคักเหมือนครั้งเลือกตั้งคราวก่อน

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ing Shinawatra

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ing Shinawatra

            ล่าสุด (10 กุมภาพันธ์ 2569) อุ๊งอิ๊ง ปรากฏตัวในหน้าสื่ออีกครั้ง แต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองหรือผลการเลือกตั้ง 2569 โดย อดีตนายกฯ ถ่ายภาพร่วมกับ อ.โอม เจ้าของร้านสักคิ้ว secretohm eyebrow ซึ่งดูแลด้านความสวยงามให้ในครั้งนี้

            อ.โอม ระบุแคปชั่นว่า "ขอบคุณพี่อุ๊งอิ๊งค้าบ #สักคิ้วลายเส้น #สักคิ้วเสริมโหงวเฮ้ง #สักคิ้วที่ไหนดี" 

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร
ภาพจาก Instagram secretohm 
 
อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ing Shinawatra



อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร เคลื่อนไหวล่าสุด หลังจบศึกเลือกตั้ง 2569 แวะไปเช็กอินที่ไหน โพสต์เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:39:02
