อาลัย หมอน้ำตาล แพทย์เวชศาสตร์ผู้ทุ่มเท เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จากไปด้วยวัยเพียง 36 ปี

  
            หมอน้ำตาล แพทย์หญิงผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ หลังประสบอุบัติเหตุบนรถตู้ รพ. ขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จากไปด้วยวัยเพียง 36 ปี ผู้คนแห่ร่วมไว้อาลัย

            นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 พลอากาศเอก นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา รายงานข่าวอุบัติเหตุ รถตู้ของโรงพยาบาลอุทัยธานี ชนรถบรรทุก 6 ล้อ บริเวณถนนสวรรค์วิถี ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 

            หนึ่งในผู้ที่จากไปคือ หมอน้ำตาล แพทย์หญิงวรัญรดา โรจนาบุตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจุฬาลงกรณ์ รุ่นที่ 10 ศิษย์เก่าแพทย์นเรศวร รุ่นที่ 15 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

            อุบัติเหตุดังกล่าว เกิดขึ้นขณะรถตู้ของโรงพยาบาลอุทัยธานีนำบุคลากรรวม 8 คน เดินทางปฏิบัติหน้าที่ ก่อนพุ่งชนท้ายรถบรรทุกไม้อย่างรุนแรง จนด้านหน้ารถตู้ยุบถึงที่นั่งคนขับท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ต้องสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ฝีมือดีไปอย่างกะทันหัน

            ภายหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไป ผู้ใช้เฟซบุ๊ก  Som O CanDo โพสต์ระบุว่า  อาลัย หมอน้ำตาล พี่เกศรา ทีม Palliative care โรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นเรื่องเศร้าใจ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น จะจดจำมิตรภาพและความทรงจำที่ได้ร่วมทำสิ่งดี ๆ ด้วยกัน เดินทางไกลสู่สุขคตินะคะ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ กรณีรถตู้โรงพยาบาลอุทัยธานีประสบอุบัติเหตุ

            ขณะที่ เฟซบุ๊ก Nopnamon Phokrajang โพสต์ระบุว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัว เดินทางสู่ภพภูมิที่ดีนะครับ ภาพนี้คือภาพสุดท้ายที่พี่มีโอกาสได้ถ่ายให้น้องน้ำตาล เป็นความทรงจำที่ดี ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่อุ พว น้องต้น พขร ขอผลบุญที่ข้าพเจ้าบำเพ็ญมาทั้งหมด ขอท่านทั้งหลายได้โปรดโมทนาและรับกุศลผลบุญ ดวงวิญญาณสู่สุคติบนสรวงสวรรค์เทอญ RIP บุคลากรโรงพยาบาลอุทัยธานีที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติหน้าที่ตรวจราชการที่จังหวัดกำแพงเพชร ขอให้พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ได้รับบาดเจ็บทุกท่านหายโดยไว ขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุก ๆ ท่านครับ

            ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Peema Paul Tanthakul โพสต์อาลัยด้วยความว่า เช้านี้ตื่นขึ้นมาพบความจริงที่อยากให้เป็นเพียงความฝัน การสูญเสียหมอน้ำตาลเป็นเรื่องจริง นางฟ้าตัวน้อยที่จากไปสู่สวรรค์อย่างกะทันหัน โดยไม่ทันตั้งตัว และไม่เปิดโอกาสให้ใครได้เตรียมใจ

            การสูญเสียครั้งนี้สาหัส เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวเรา น้องอายุเพียง 36 ปีท่านั้น คุณหมอที่มีอนาคตสดใสรออยู่ข้างหน้า เธอทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อชุมชน อุทิศตนเพื่อสังคม รับใช้โรงพยาบาลและคนไข้ด้วยความตั้งใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความเอาใจใส่ ความมุ่งมั่นของหมอน้ำตาลชัดเจน ทรงพลัง และน่าประทับใจยิ่ง

            ตอนนี้เธอจากไปแล้ว อย่างไม่มีทางหวนกลับ อุบัติเหตุอันน่าเศร้าที่พรากชีวิตคุณหมอไปสะท้อนให้เห็นถึงความจริงอันเจ็บปวด นั่นคือเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน การตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยในสังคม และความรับผิดชอบร่วมกัน บ้านเรายังคงมีช่องว่างให้ปรับปรุงอีกมาก ความโศกเศร้าที่พ่อแม่ของหมอและครอบครัวของเราต้องแบกรับนั้นเกินคำบรรยาย ความเจ็บปวดเป็นของจริงที่ทุกคนต้องก้าวข้ามไปให้ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews, เดลินิวส์


