อาลัย หมอน้ำตาล แพทย์เวชศาสตร์ผู้ทุ่มเท เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จากไปด้วยวัยเพียง 36 ปี

หมอน้ำตาล แพทย์หญิงผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ หลังประสบอุบัติเหตุบนรถตู้ รพ. ขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่จากไปด้วยวัยเพียง 36 ปี ผู้คนแห่ร่วมไว้อาลัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Som O CanDo
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
นที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 พลอากาศเอก นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา รายงานข่าวอุบัติเหตุ รถตู้ของโรงพยาบาลอุทัยธานี ชนรถบรรทุก 6 ล้อ บริเวณถนนสวรรค์วิถี ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
หนึ่งในผู้ที่จากไปคือ หมอน้ำตาล แพทย์หญิงวรัญรดา โรจนาบุตร ปฏิบัติหน้าที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลอุทัยธานี แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจุฬาลงกรณ์ รุ่นที่ 10 ศิษย์เก่าแพทย์นเรศวร รุ่นที่ 15 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุบัติเหตุดังกล่าว เกิดขึ้นขณะรถตู้ของโรงพยาบาลอุทัยธานีนำบุคลากรรวม 8 คน เดินทางปฏิบัติหน้าที่ ก่อนพุ่งชนท้ายรถบรรทุกไม้อย่างรุนแรง จนด้านหน้ารถตู้ยุบถึงที่นั่งคนขับท่ามกลางความเสียใจของเพื่อนร่วมวิชาชีพที่ต้องสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ฝีมือดีไปอย่างกะทันหัน
ภายหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไป ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Som O CanDo โพสต์ระบุว่า อาลัย หมอน้ำตาล พี่เกศรา ทีม Palliative care โรงพยาบาลอุทัยธานี เป็นเรื่องเศร้าใจ ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น จะจดจำมิตรภาพและความทรงจำที่ได้ร่วมทำสิ่งดี ๆ ด้วยกัน เดินทางไกลสู่สุขคตินะคะ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์ กรณีรถตู้โรงพยาบาลอุทัยธานีประสบอุบัติเหตุ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อิทธพร คณะเจริญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อิทธพร คณะเจริญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก อิทธพร คณะเจริญ
การสูญเสียครั้งนี้สาหัส เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวเรา น้องอายุเพียง 36 ปีท่านั้น คุณหมอที่มีอนาคตสดใสรออยู่ข้างหน้า เธอทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อชุมชน อุทิศตนเพื่อสังคม รับใช้โรงพยาบาลและคนไข้ด้วยความตั้งใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความเอาใจใส่ ความมุ่งมั่นของหมอน้ำตาลชัดเจน ทรงพลัง และน่าประทับใจยิ่ง
ตอนนี้เธอจากไปแล้ว อย่างไม่มีทางหวนกลับ อุบัติเหตุอันน่าเศร้าที่พรากชีวิตคุณหมอไปสะท้อนให้เห็นถึงความจริงอันเจ็บปวด นั่นคือเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน การตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต การอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยในสังคม และความรับผิดชอบร่วมกัน บ้านเรายังคงมีช่องว่างให้ปรับปรุงอีกมาก ความโศกเศร้าที่พ่อแม่ของหมอและครอบครัวของเราต้องแบกรับนั้นเกินคำบรรยาย ความเจ็บปวดเป็นของจริงที่ทุกคนต้องก้าวข้ามไปให้ได้
ขอบคุณข้อมูลจาก Tnews, เดลินิวส์