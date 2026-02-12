HILIGHT
ผอ.โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เสียชีวิตแล้ว หลังสละตัวเองเป็นตัวประกัน ปกป้องเด็ก ๆ

 
           ผอ.ศศิพัชร โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เสียชีวิตแล้ว หลังสละชีวิตเข้าเป็นตัวประกันปกป้องลูกศิษย์จากคนราายบุกโรงเรียน
 
ผอ.ศศิพัชร

           จากกรณีชายวัย 18 ปี มีอาการคลุ้มคลั่ง ถืออาวุธปืนบุกเข้าไปในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อเหตุยิงครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บ และยังจับกุมไว้เป็นตัวประกัน ซึ่งต่อมาตำรวจเข้าจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว พบว่าหนึ่งในผู้บาดเจ็บคือผู้อำนวยการโรงเรียน ถูกยิงบริเวณอกด้านซ้าย เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล แพทย์ได้ทำการผ่าตัดและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด 

ผอ.ศศิพัชร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 

           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ โพสต์เปิดเผยข่าวเศร้า หลัง นางศศิพัชร  สินสโมสร ผอ.โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ที่เข้ารักษาตัวหลังจากถูกคนร้ายยิง ล่าสุดเสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 03.00 น. 

           ภายหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไป ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวหาดใหญ่และผู้ที่ติดตามข่าวสาร โดยต่างสดุดีความกล้าหาญของ ผอ.ศศิพัชร ซึ่งเสียสละตัวเองเป็นตัวประกันแทนเด็ก ๆ เพื่อปกป้องให้นักเรียนปลอดภัย  

ผอ.ศศิพัชร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

ผอ.ศศิพัชร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

