ผอ.โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เสียชีวิตแล้ว หลังสละตัวเองเป็นตัวประกัน ปกป้องเด็ก ๆ

ผอ.ศศิพัชร โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เสียชีวิตแล้ว หลังสละชีวิตเข้าเป็นตัวประกันปกป้องลูกศิษย์จากคนราายบุกโรงเรียน
จากกรณีชายวัย 18 ปี มีอาการคลุ้มคลั่ง ถืออาวุธปืนบุกเข้าไปในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อเหตุยิงครูและนักเรียนได้รับบาดเจ็บ และยังจับกุมไว้เป็นตัวประกัน ซึ่งต่อมาตำรวจเข้าจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว พบว่าหนึ่งในผู้บาดเจ็บคือผู้อำนวยการโรงเรียน ถูกยิงบริเวณอกด้านซ้าย เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาล แพทย์ได้ทำการผ่าตัดและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ภายหลังข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไป ได้สร้างความสะเทือนใจให้กับชาวหาดใหญ่และผู้ที่ติดตามข่าวสาร โดยต่างสดุดีความกล้าหาญของ ผอ.ศศิพัชร ซึ่งเสียสละตัวเองเป็นตัวประกันแทนเด็ก ๆ เพื่อปกป้องให้นักเรียนปลอดภัย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์