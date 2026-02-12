HILIGHT
สาวสู้กับประตู เปิดไม่ออกจนเข้างานสาย เลยอัดคลิปเป็นหลักฐาน พีคกลายเป็นไวรัล

 
             สาวไปทำงานสาย เหตุประตูพัง ติดแหง็กไปไหนไม่ได้ จะบอกใครก็คงไม่เชื่อ เลยต้องอัดคลิปเป็นหลักฐาน ใครจะคิดดันกลายเป็นไวรัล โดนใจชาวเน็ตสุด ๆ ชี้เรื่องแบบนี้เจอกันเพียบ 


เปิดจนท้อ ใครเคยเป็นบ้าง
ภาพจาก TikTok @ryleemeagan

           วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ People รายงานว่า คลิปช่วงเวลาสุดลำบากของสาวคนหนึ่งที่ติดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของตัวเอง ช่วงเช้ามืดขณะที่กำลังจะออกไปทำงาน กลายมาเป็นไวรัลโดยไม่ได้ตั้งใจ จากเดิมที่คิดว่าจะถ่ายคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานการไปทำงานสายเท่านั้น แต่คลิปนี้กลับกลายเป็นภาพความฮา ที่ผู้คนมากมายคล้ายจะเห็นภาพตัวเองจากเหตุการณ์นี้ 

           ไรลี มีแกน ซึ่งเป็นผู้ถ่ายคลิปดังกล่าว เผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในเช้าวันหนึ่ง ขณะที่เธอกำลังจะออกไปทำงาน แต่กลับเกิดเหตุไม่คาดฝัน เมื่อตัวล็อกของประตูดันเปิดไม่ออก ทำให้เธอติดแหง็กอยู่ในห้อง ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น 

           จากเดิมที่เธอควรจะออกจากบ้านเวลา 05.30 น. แต่ปัญหาที่เจอทำให้ผิดแผน ซึ่งตอนแรกเธอก็คิดว่าคงเป็นปัญหาเล็ก ๆ ที่แก้ได้ไม่ยาก แต่หลังจากออกแรงดึงให้มากขึ้นก็แล้ว ลองไปดูใกล้ ๆ ตัวล็อกก็แล้ว ก็ยังไม่มีอะไรขยับ รวมถึงประตูบานนี้ 

           "ฉันพยายามจะปลดสลักประตูที่ล็อกอยู่เพื่อออกไปทำงาน แต่มันไม่ยอมเปิด" มีแกน เผยกับ People และยอมรับว่าเสียงในหัวตอนนั้นก็คือ "แน่ล่ะสิ ! ก็ในอพาร์ตเมนต์นี้มีของพังอยู่หลายอย่างเลยนี่"

เปิดจนท้อ ใครเคยเป็นบ้าง
ภาพจาก TikTok @ryleemeagan

           เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในขณะที่มีแกนต่อสู้กับประตู จนเลยเวลาเข้างานของเธอ สุดท้ายมีแกนที่พยายามจะหาทางเปิดประตูอยู่หลายรอบก็ยอมแพ้ เธอไปทำงานสายอย่างเป็นทางการแล้ว...โดยที่ยังอยู่ในห้อง
 
           เมื่อหมดทางเลือก แทนที่จะสู้กับประตูต่อไป มีแกนตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถ่ายคลิปตัวเองขณะพยายามเปิดประตูห้องอย่างสิ้นหวัง ตั้งใจจะใช้เป็นหลักฐานตอนไปอธิบายให้หัวหน้าฟัง เพราะคิดว่ามันคงเป็นเรื่องที่ดูน่าสงสัย หากจะบอกว่าไปทำงานสายเพราะเปิดประตูห้องไม่ออก 

           "มันอาจเป็นความจริง หรือฟังดูเหมือนข้ออ้างสำหรับการตื่นสายก็ได้" มีแกน เผย 
 
           แต่มีแกนที่ตั้งใจจะเอาคลิปไปให้หัวหน้าดู หรืออย่างน้อยก็ให้เพื่อนร่วมงานดูกันขำ ๆ กลับไม่ต้องใช้คลิปนี้เลย เพราะหลังจากที่เธอเขียนเหตุผลของการมาสาย กลับไม่มีใครซักถามอะไรเพิ่มเติม

เปิดจนท้อ ใครเคยเป็นบ้าง
ภาพจาก TikTok @ryleemeagan

           อย่างไรก็ตาม มีแกนส่งคลิปให้เพื่อนร่วมงานบางคน ซึ่งพวกเขาก็เห็นตรงกันว่ามันฮามาก ขณะที่หัวหน้าของเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผู้หญิงที่ทะเลาะกับประตูเป็นลูกน้องสาว จนกระทั่งมาเห็นคลิปของเธอบน TikTok ในเวลาต่อมา 

           จากเดิมที่มีแกนตั้งใจส่งให้เพื่อนดูไม่กี่คน คลิปกลับกระจายไปไกลกว่านั้น และเธอก็โพสต์คลิปลง TikTok หลังเลิกงาน โดยคาดหวังผลตอบรับแค่พอประมาณ คิดว่าอย่างมากก็คงได้ไม่ถึง 300 วิว โดยไม่คาดคิดว่าระหว่างที่เธอทำงานพิเศษอยู่ คลิปนี้จะกลายเป็นไวรัล ตอนที่เธอกลับมาเช็กดูอีกครั้ง คลิปนี้ก็มียอดเข้าชมกว่า 500,000 วิวแล้ว 

           และไม่กี่วันต่อมา ยอดวิวก็ทะลุหลักล้าน ซึ่งมีแกนยอมรับว่า ตอนที่เธอเห็นตัวเลข 1.4 ล้านวิวนั้น ทำให้เธออ้าปากค้างไปเลย 
 
           สิ่งที่น่าประหลาดใจไม่ได้มีเพียงตัวเลข แต่เป็นเพราะคนมากมายเห็นตัวเองผ่านคลิปของเธอ โดยมีผู้คนมากมายเข้ามาแชร์เรื่องราวคล้าย ๆ กัน มีทั้งคนที่ติดอยู่ในห้องเพราะประตูพัง ทางออกถูกกีดขวาง หรือแม้แต่ขึ้นบันไดไม่ได้ ความหงุดหงิดที่พวกเขาพบเจอ ล้วนเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกดึงดูดกับคลิปนี้ และมีแกนก็ชอบมาก 

           "มันแปลกดีนะคะ ที่คิดว่าคนอื่น ๆ อีกเป็นล้าน ซึ่งมีชีวิตและโลกของตัวเองกำลังดูคลิปของฉัน" มีแกน กล่าว 


ขอบคุณข้อมูลจาก People 


สาวสู้กับประตู เปิดไม่ออกจนเข้างานสาย เลยอัดคลิปเป็นหลักฐาน พีคกลายเป็นไวรัล อัปเดตล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:34:38 2,608 อ่าน
