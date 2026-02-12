HILIGHT
หนุ่มเกาหลีปฏิเสธศัลยกรรม แค่คุมอาหาร 1 สิ่ง หน้าเปลี่ยนไปชวนอึ้ง ราวกับไอดอล

 
            หนุ่มเกาหลีปฏิเสธศัลยกรรม อ้างแค่คุมอาหาร 1 สิ่ง และทำผม - แต่งหน้า ผลลัพธ์หน้าเปลี่ยนไปชวนอึ้ง กลายเป็นหนุ่มหล่อราวไอดอล 



ภาพจาก tvN 

            เกาหลีใต้ขึ้นชื่อเรื่องความนิยมในการทำศัลยกรรมความงาม ผู้คนทุกเพศทุกวัยต่างเข้ารับการผ่าตัด หรือฉีดเติมแต่ง เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่ดูสมบูรณ์แบบตามแบบฉบับดาราหรือศิลปินไอดอล K-Pop แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีหนุ่มรายหนึ่งได้ท้าทายแนวคิดนี้ โดยปฏิเสธการทำศัลยกรรม แต่อ้างว่ามีวิธีที่ทำให้รูปลักษณ์ของเขาเปลี่ยนไปอย่างน่าทึ่ง  

            เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์อ็อดดิตี้เซ็นทรัล เผยเรื่องราวที่น่าตกตะลึงและกลายเป็นไวรัลสร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์ เมื่อหนุ่มชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งได้เปิดความลับเบื้องหลังเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใบหน้าของเขาราวกับไอดอล โดยกล่าวว่าไม่ได้พึ่งพาการทำศัลยกรรม เพียงแค่อาศัยการควบคุมอาหาร 1 สิ่ง ประกอบกับเทคนิคการจัดแต่งทรงผม และใช้การแต่งหน้าเข้ามาช่วย 

ภาพจาก tvN 

            เรื่องราวของหนุ่มรายนี้ (ไม่เปิดเผยชื่อ) ถูกเผยแพร่ในรายการ Kim Chang Ok Show 4 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง tvN ของเกาหลีใต้ โดยเริ่มจากน้องสาวของเขาได้แสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับการมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของพี่ชาย หลังจากก่อนหน้านี้เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเรียน และได้รับการดูแลที่ดีจากครอบครัวมาตลอด จนช่วงหลังมานี้ เมื่อเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยในกรุงโซล เขาเริ่มไม่ค่อยติดต่อกับครอบครัว และเอาแต่หมกมุ่นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอก ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อโอกาสในการหางานที่ดีของเขา  

            จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ น้องสาวของเขาได้เห็นภาพถ่ายของพี่ชายผ่านทางโซเชียลมีเดีย ทำให้เธอรู้สึกตกตะลึงเป็นอย่างมาก เพราะเขาดูแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยในรายการได้โชว์ภาพของเขาในปัจจุบันที่มาปรากฏตัวร่วมในรายการ เปรียบเทียบกับภาพถ่ายเมื่อหลายปีก่อน แสดงให้เห็นว่า รูปหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน ด้านข้างเห็นสันกรามชัด โดยเฉพาะบริเวณจมูกที่ดูมีขนาดเล็กลงและเรียวขึ้นมาก 

ภาพจาก tvN 

            หนุ่มรายนี้ยอมรับว่า รูปลักษณ์ภายนอกมีความสำคัญสำหรับเขาอย่างยิ่ง โดยในความคิดของเขาเชื่อว่า "รูปลักษณ์ภายนอกสำคัญกว่าคุณสมบัติใด ๆ" อย่างไรก็ตาม เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ใช้วิธีการทำศัลยกรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ แต่ใช้วิธีการควบคุมอาหาร โดยลดการบริโภคโซเดียม รวมถึงการจัดแต่งทรงผมใหม่ และเรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้า

            "ผมมีจมูกใหญ่ ดังนั้นผมจึงบริโภคโซเดียมน้อยมาก เพื่อลดอาการบวม ผมไว้ผมหน้าม้าให้ยาวลงมาถึงตรงกลางหน้าเพื่อให้รูจมูกดูเล็กลง นอกจากนี้ผมยังลดน้ำหนักกว่า 20 กิโลกรัมเพื่อเปลี่ยนรูปร่าง" ชายหนุ่ม กล่าว 

            ทั้งนี้ เขายังได้เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ กล่าวว่า ครั้งหนึ่งเขาเคยแอบชอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในโรงเรียน แต่กลับถูกปฏิเสธแล้วถามว่า "คุณป่วยหรือเปล่า ?" นอกจากนี้ เมื่อไปสมัครงาน เขาก็เคยถูกปฏิเสธหลายครั้ง เขาจึงเชื่อว่า เป็นเพราะหน้าตาที่ไม่น่าดึงดูด เขาจึงตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และตอนนี้เขากำลังตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อที่จะมีรูปลักษณ์เหมือนวอนบิน (Wonbin) สมาชิกวง RIIZE  

            อย่างไรก็ดี แม้ว่าผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงจะออกมาในทิศทางที่ดีขึ้น แต่การหมกมุ่นเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกที่มากเกินไปนั้น อาจจะส่งผลเสียต่อสภาวะทางจิตใจในระยะยาว โดยคิมชางอ๊ก พิธีกรรายการดังกล่าว ได้ให้คำแนะนำว่า "การดูแลรูปลักษณ์ภายนอกไม่ใช่ปัญหา ปัญหาอยู่ที่ความรู้สึกด้อยค่าและความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายใต้การดูแลนั้นต่างหาก เราควรพิจารณาถึงสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังมากกว่า" 



ขอบคุณข้อมูลจาก Odditycentral


โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:58:32
