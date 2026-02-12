HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อย่าเก็บไข่ที่ประตูตู้เย็น ผู้เชี่ยวชาญเตือน เป็นความผิดพลาดร้ายแรง เผยวิธีเก็บที่ถูกต้อง

 
              ผู้เชี่ยวชาญสินค้าเกษตรในไต้หวัน เผยคำเตือน อย่าเก็บไข่ไว้ที่ประตูตู้เย็น ชี้เป็นความผิดพลาดร้ายแรง พร้อมเผยวิธีเก็บรักษาไข่ที่ถูกต้อง

อย่าเก็บไข่ที่ประตูตู้เย็น !

            ไข่เป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารที่ได้รับความนิยมในทุกบ้าน วิธีเก็บไข่ในตู้เย็นสามารถช่วยยืดอายุให้อยู่ได้นานขึ้น หลายคนชอบเก็บไข่เอาไว้ที่บริเวณประตูของตู้เย็น เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ แต่หารู้ไม่ว่าเป็นวิธีการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของไข่ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเน่าเสียได้

            วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่า ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทตลาดสินค้าเกษตรไทเป (Taipei Agricultural Products Marketing Corporation หรือ TAPMC) ในไต้หวัน ได้เผยคำเตือนถึงผู้บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการเก็บรักษาไข่ไว้ที่ประตูตู้เย็นที่หลายคนคุ้นเคย โดยชี้ว่า "เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรง" เนื่องจากประตูตู้เย็นจะถูกเปิดและปิดอยู่บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วจึงส่งผลให้ไข่เน่าเสียได้ง่าย 

วิธีการเก็บรักษาไข่ในตู้เย็น


            - ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำว่า ควรหลีกเลี่ยงการเก็บไข่ไว้ที่ประตูตู้เย็น หรือบริเวณที่ใกล้กับประตูตู้เย็น เนื่องจากการสั่นสะเทือน และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากการเปิดตู้เย็น อาจทำให้คุณภาพของไข่ลดลงทุกวัน 

            - ควรวางกล่องไข่ทั้งกล่องไว้ในลิ้นชักช่องเก็บผักของตู้เย็น โดยให้ด้านทู่หงายขึ้น และด้านแหลมคว่ำลง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและคงความสดใหม่ของไข่เอาไว้ 



            จาง เฉิงหมิง รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัย National Taiwan Ocean University ของไต้หวัน อธิบายว่า ช่องอากาศในไข่จะอยู่ที่ด้านทู่ ซึ่งเป็นบริเวณที่จำเป็นสำหรับการแลกเปลี่ยนก๊าซและความชื้น การวางไข่โดยให้ช่องอากาศหงายขึ้น จะช่วยรักษาสภาพของไข่และยืดอายุความสดได้นานขึ้น

            ทั้งนี้ ทางบริษัทตลาดสินค้าเกษตรไทเป ได้เน้นย้ำว่า สีและขนาดของไข่แดงนั้นขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของอาหารและสายพันธุ์ของไก่ ไม่ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ หรือส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งไม่ใช่จุดที่ควรกังวล แต่การถนอมและวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาไข่ให้สด ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุด  

ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, TAPMC  
 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อย่าเก็บไข่ที่ประตูตู้เย็น ผู้เชี่ยวชาญเตือน เป็นความผิดพลาดร้ายแรง เผยวิธีเก็บที่ถูกต้อง โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:40:12 2,732 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย