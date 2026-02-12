อย่าเก็บไข่ที่ประตูตู้เย็น ผู้เชี่ยวชาญเตือน เป็นความผิดพลาดร้ายแรง เผยวิธีเก็บที่ถูกต้อง

ผู้เชี่ยวชาญสินค้าเกษตรในไต้หวัน เผยคำเตือน อย่าเก็บไข่ไว้ที่ประตูตู้เย็น ชี้เป็นความผิดพลาดร้ายแรง พร้อมเผยวิธีเก็บรักษาไข่ที่ถูกต้อง
ไข่เป็นวัตถุดิบสำหรับทำอาหารที่ได้รับความนิยมในทุกบ้าน วิธีเก็บไข่ในตู้เย็นสามารถช่วยยืดอายุให้อยู่ได้นานขึ้น หลายคนชอบเก็บไข่เอาไว้ที่บริเวณประตูของตู้เย็น เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้ แต่หารู้ไม่ว่าเป็นวิธีการเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของไข่ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเน่าเสียได้
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่า ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทตลาดสินค้าเกษตรไทเป (Taipei Agricultural Products Marketing Corporation หรือ TAPMC) ในไต้หวัน ได้เผยคำเตือนถึงผู้บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการเก็บรักษาไข่ไว้ที่ประตูตู้เย็นที่หลายคนคุ้นเคย โดยชี้ว่า "เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรง" เนื่องจากประตูตู้เย็นจะถูกเปิดและปิดอยู่บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็วจึงส่งผลให้ไข่เน่าเสียได้ง่าย
วิธีการเก็บรักษาไข่ในตู้เย็น
- ผู้เชี่ยวชาญ แนะนำว่า ควรหลีกเลี่ยงการเก็บไข่ไว้ที่ประตูตู้เย็น หรือบริเวณที่ใกล้กับประตูตู้เย็น เนื่องจากการสั่นสะเทือน และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากการเปิดตู้เย็น อาจทำให้คุณภาพของไข่ลดลงทุกวัน
- ควรวางกล่องไข่ทั้งกล่องไว้ในลิ้นชักช่องเก็บผักของตู้เย็น โดยให้ด้านทู่หงายขึ้น และด้านแหลมคว่ำลง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและคงความสดใหม่ของไข่เอาไว้
ทั้งนี้ ทางบริษัทตลาดสินค้าเกษตรไทเป ได้เน้นย้ำว่า สีและขนาดของไข่แดงนั้นขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของอาหารและสายพันธุ์ของไก่ ไม่ส่งผลต่อคุณค่าทางโภชนาการ หรือส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งไม่ใช่จุดที่ควรกังวล แต่การถนอมและวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาไข่ให้สด ปลอดภัย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุด
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, TAPMC