วงแตก ! กกต. เจอลุงถือไม้เทนนิส บุกสาดปลาร้าใส่หน้าสำนักงาน เปิดใจสาเหตุสุดทน

อดีตครูเทนนิสบุกสาดปลาร้าหน้า กกต. กลางวงแถลงสนธิยา เปิดใจทั้งน้ำตา สงสารงบประมาณชาติ ยินดีให้ตำรวจตั้งข้อหา
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า เกิดเหตุวุ่นวายเล็กน้อย หน้าสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ภายในศูนย์ราชการอาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ หลังมีอดีตครูสอนเทนนิสชาวปากเกร็ด แต่งตัวด้วยชุดเทนนิสพร้อมกับไม้เทนนิส เดินมาปาถุงปลาร้าใส่หน้าสำนักงาน กกต. โดยเหตุเกิดขึ้นขณะที่ นายสนธิยา สวัสดี นักร้องเรียนชื่อดัง กำลังแถลงข่าวและเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือด้านใน
นายเววา อดีตครูสอนเทนนิส เปิดใจทั้งน้ำตาว่า รู้สึกไม่พอใจการทำงานของ กกต. ที่จัดการเลือกตั้งแบบนี้ เพราะใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่อยากให้มีการนับคะแนนใหม่ เพราะหากนับคะแนนใหม่ก็ต้อง เสียงบประมาณ ไปอีก ยืนยันว่า ไม่มีใครว่าจ้างหรือมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง แต่เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่พอใจการทำงานของ กกต. เท่านั้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวขึ้นรถไปดำเนินคดีที่ สน. ทุ่งสองห้อง
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
มีรายงานว่า ผู้ก่อเหตุเคยเข้ามาสาดปลาร้าถึงในสำนักงาน กกต. มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ครั้งนั้นเข้ามาได้ถึงในบริเวณสำนักงาน กกต. จุดรับเรื่องร้องเรียน เพื่อตำหนิการทำงานของ กกต. ในการจัดการเลือกตั้งเมื่อปี 2566
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้