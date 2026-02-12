HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

วงแตก ! กกต. เจอลุงถือไม้เทนนิส บุกสาดปลาร้าใส่หน้าสำนักงาน เปิดใจสาเหตุสุดทน

 
             อดีตครูเทนนิสบุกสาดปลาร้าหน้า กกต. กลางวงแถลงสนธิยา เปิดใจทั้งน้ำตา สงสารงบประมาณชาติ ยินดีให้ตำรวจตั้งข้อหา

วงแตก ลุงถือไม้เทนนิส บุกสาดปลาร้าหน้า กกต.
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

             วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เรื่องเล่าเช้านี้ รายงานว่า เกิดเหตุวุ่นวายเล็กน้อย หน้าสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ภายในศูนย์ราชการอาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ หลังมีอดีตครูสอนเทนนิสชาวปากเกร็ด แต่งตัวด้วยชุดเทนนิสพร้อมกับไม้เทนนิส เดินมาปาถุงปลาร้าใส่หน้าสำนักงาน กกต. โดยเหตุเกิดขึ้นขณะที่ นายสนธิยา สวัสดี นักร้องเรียนชื่อดัง กำลังแถลงข่าวและเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือด้านใน

             นายเววา อดีตครูสอนเทนนิส เปิดใจทั้งน้ำตาว่า รู้สึกไม่พอใจการทำงานของ กกต. ที่จัดการเลือกตั้งแบบนี้ เพราะใช้งบประมาณจำนวนมาก ไม่อยากให้มีการนับคะแนนใหม่ เพราะหากนับคะแนนใหม่ก็ต้อง เสียงบประมาณ ไปอีก ยืนยันว่า ไม่มีใครว่าจ้างหรือมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลัง แต่เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่ไม่พอใจการทำงานของ กกต. เท่านั้น ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวขึ้นรถไปดำเนินคดีที่ สน. ทุ่งสองห้อง

วงแตก ลุงถือไม้เทนนิส บุกสาดปลาร้าหน้า กกต.
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 

          ภายหลังตำรวจเข้ามาพาตัวออกไป คุณลุงรายนี้กล่าวด้วยว่า "ตั้งข้อหามาเลยลูก ไม่เป็นไร ๆ"

            มีรายงานว่า ผู้ก่อเหตุเคยเข้ามาสาดปลาร้าถึงในสำนักงาน กกต. มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ครั้งนั้นเข้ามาได้ถึงในบริเวณสำนักงาน กกต. จุดรับเรื่องร้องเรียน เพื่อตำหนิการทำงานของ กกต. ในการจัดการเลือกตั้งเมื่อปี 2566

วงแตก ลุงถือไม้เทนนิส บุกสาดปลาร้าหน้า กกต.
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 


ขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าเช้านี้ 








เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วงแตก ! กกต. เจอลุงถือไม้เทนนิส บุกสาดปลาร้าใส่หน้าสำนักงาน เปิดใจสาเหตุสุดทน โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14:54:16
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย