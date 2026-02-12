ทาร์ตไข่ร้านดัง ของโปรดหลายคน เจอถ่าน AAA มาทั้งก้อน ลูกค้าสุดช็อก มาได้ไง !?

ลูกค้าสุดช็อก ซื้อทาร์ตไข่ร้านดังในไต้หวัน เจอถ่าน AAA ใส่มาทั้งก้อน สุดงงมาได้ไง กลายเป็นดราม่าชาวเน็ตตกใจเพราะเป็นเมนูโปรดของใครหลายคน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่า มีประเด็นดราม่าร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของไต้หวัน เมื่อมีหญิงรายหนึ่งได้โพสต์แชร์ประสบการณ์ที่น่าตกใจ หลังจากสั่งซื้อทาร์ตไข่จากร้าน KFC สาขาเขตหนานจื่อ ในเมืองเกาสง ก่อนจะพบ "วัตถุแปลกปลอม" สีดำอยู่ในทาร์ตไข่ชิ้นหนึ่ง กระทั่งหยิบออกมาดูจึงช็อกสุดขีด เพราะมันไม่ใช่ไส้ขนม หรือแม้แต่ของกิน แต่เป็นของอันตรายอย่างถ่าน AAA ที่ใส่มาทั้งก้อน
โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผู้ใช้บัญชี Threads @jiajuang ในไต้หวัน ได้โพสต์แชร์ภาพและเรื่องราวเผยว่า เธอสั่งทาร์ตไข่จากร้าน KFC สาขาดังกล่าวมา 1 กล่อง แต่ยังไม่ได้เปิดกินทันที จนเมื่อถึงตอนที่จะกินก็เย็นชืดแล้ว ตอนแรกทางครอบครัวบอกว่าให้นำไปอุ่นในไมโครเวฟจะได้อร่อยขึ้น แต่เพราะเธอขี้เกียจจึงหยิบมากิน 1 ชิ้น
แต่ปรากฏว่าเมื่อเธอแบ่งขนมออกมา กลับพบว่ามี "ไส้สีดำ" อยู่ตรงกลาง ด้วยความประหลาดใจว่า "ทาร์ตไข่ทำไมถึงมีไส้ ?" เธอจึงค่อย ๆ แคะมันออกมา พลางพูดติดตลกกับครอบครัวว่า หรือนี่จะเป็นขนมโมจิน้ำตาลทรายแดง แต่เมื่อเห็นสิ่งนั้นแบบชัด ๆ จากที่ขำ ๆ เธอก็เปลี่ยนเป็นตกใจทันที
"มันคือถ่าน AAA ที่ใส่มาทั้งก้อน มันน่ากลัวมาก นึกย้อนไปยังกลัวอยู่เลย เพราะความขี้เกียจของฉันจึงช่วยชีวิตคนในครอบครัวไว้ได้ ไม่อยากจินตนาการว่าถ้าเอาใส่ไมโครเวฟไปจะเกิดอะไรขึ้น" หญิงเจ้าของโพสต์กล่าว
หลังโพสต์ถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง หลายคนทั้งรู้สึกตกใจและเป็นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องมาตรการความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะในร้านชื่อดังดังกล่าว ซึ่งเมนูทาร์ตไข่ของร้านเป็นเมนูโปรดของผู้คนจำนวนมาก อย่างไรก็ดี มีบางส่วนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นสงสัยว่า อาจเป็นเพียงการสร้างสถานการณ์เพื่อกลั่นแกล้งทางร้านหรือไม่
ต่อมาทาง KFC ของไต้หวัน ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษพร้อมทั้งชี้แจง ระบุว่า "KFC ไต้หวันให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านสาขาเขตหนานจื่อ และได้เริ่มการสอบสวนภายในทันที การตรวจสอบเบื้องต้นบ่งชี้ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินงานของร้านสาขาเดียว ทำให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างกระบวนการผลิต
KFC ไต้หวันขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อความวิตกกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากเหตุการณ์นี้ และขอเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด บริษัทจะเพิ่มมาตรการควบคุมภายใน และการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร"
ทั้งนี้ ทางบริษัทเผยว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ทางบริษัทได้ติดต่อไปยังลูกค้าเพื่อเสนอความช่วยเหลือแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT