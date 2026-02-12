HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ทาร์ตไข่ร้านดัง ของโปรดหลายคน เจอถ่าน AAA มาทั้งก้อน ลูกค้าสุดช็อก มาได้ไง !?

          ลูกค้าสุดช็อก ซื้อทาร์ตไข่ร้านดังในไต้หวัน เจอถ่าน AAA ใส่มาทั้งก้อน สุดงงมาได้ไง กลายเป็นดราม่าชาวเน็ตตกใจเพราะเป็นเมนูโปรดของใครหลายคน

ทาร์ตไข่ร้านดังในไต้หวัน เจอถ่าน AAA ทั้งก้อน
ภาพจาก Threads @jiajuang

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ CTWANT เผยว่า มีประเด็นดราม่าร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของไต้หวัน เมื่อมีหญิงรายหนึ่งได้โพสต์แชร์ประสบการณ์ที่น่าตกใจ หลังจากสั่งซื้อทาร์ตไข่จากร้าน KFC สาขาเขตหนานจื่อ ในเมืองเกาสง ก่อนจะพบ "วัตถุแปลกปลอม" สีดำอยู่ในทาร์ตไข่ชิ้นหนึ่ง กระทั่งหยิบออกมาดูจึงช็อกสุดขีด เพราะมันไม่ใช่ไส้ขนม หรือแม้แต่ของกิน แต่เป็นของอันตรายอย่างถ่าน AAA ที่ใส่มาทั้งก้อน 

 ทาร์ตไข่ร้านดังในไต้หวัน เจอถ่าน AAA ทั้งก้อน
ภาพจาก Threads @jiajuang 

          โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผู้ใช้บัญชี Threads @jiajuang ในไต้หวัน ได้โพสต์แชร์ภาพและเรื่องราวเผยว่า เธอสั่งทาร์ตไข่จากร้าน KFC สาขาดังกล่าวมา 1 กล่อง แต่ยังไม่ได้เปิดกินทันที จนเมื่อถึงตอนที่จะกินก็เย็นชืดแล้ว ตอนแรกทางครอบครัวบอกว่าให้นำไปอุ่นในไมโครเวฟจะได้อร่อยขึ้น แต่เพราะเธอขี้เกียจจึงหยิบมากิน 1 ชิ้น

ทาร์ตไข่ร้านดังในไต้หวัน เจอถ่าน AAA ทั้งก้อน
ภาพจาก Threads @jiajuang

          แต่ปรากฏว่าเมื่อเธอแบ่งขนมออกมา กลับพบว่ามี "ไส้สีดำ" อยู่ตรงกลาง ด้วยความประหลาดใจว่า "ทาร์ตไข่ทำไมถึงมีไส้ ?" เธอจึงค่อย ๆ แคะมันออกมา พลางพูดติดตลกกับครอบครัวว่า หรือนี่จะเป็นขนมโมจิน้ำตาลทรายแดง แต่เมื่อเห็นสิ่งนั้นแบบชัด ๆ จากที่ขำ ๆ เธอก็เปลี่ยนเป็นตกใจทันที 

ทาร์ตไข่ร้านดังในไต้หวัน เจอถ่าน AAA ทั้งก้อน
ภาพจาก Threads @jiajuang 

          "มันคือถ่าน AAA ที่ใส่มาทั้งก้อน มันน่ากลัวมาก นึกย้อนไปยังกลัวอยู่เลย เพราะความขี้เกียจของฉันจึงช่วยชีวิตคนในครอบครัวไว้ได้ ไม่อยากจินตนาการว่าถ้าเอาใส่ไมโครเวฟไปจะเกิดอะไรขึ้น" หญิงเจ้าของโพสต์กล่าว 

ทาร์ตไข่ร้านดังในไต้หวัน เจอถ่าน AAA ทั้งก้อน
ภาพจาก Threads @jiajuang 

          หลังโพสต์ถูกแชร์ออกไปก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้าง หลายคนทั้งรู้สึกตกใจและเป็นกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องมาตรการความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะในร้านชื่อดังดังกล่าว ซึ่งเมนูทาร์ตไข่ของร้านเป็นเมนูโปรดของผู้คนจำนวนมาก อย่างไรก็ดี มีบางส่วนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นสงสัยว่า อาจเป็นเพียงการสร้างสถานการณ์เพื่อกลั่นแกล้งทางร้านหรือไม่ 

          ต่อมาทาง KFC ของไต้หวัน ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษพร้อมทั้งชี้แจง ระบุว่า "KFC ไต้หวันให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านสาขาเขตหนานจื่อ และได้เริ่มการสอบสวนภายในทันที การตรวจสอบเบื้องต้นบ่งชี้ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดำเนินงานของร้านสาขาเดียว ทำให้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้ตั้งใจในระหว่างกระบวนการผลิต 

          KFC ไต้หวันขออภัยอย่างสุดซึ้งต่อความวิตกกังวลและความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคจากเหตุการณ์นี้ และขอเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่สุด บริษัทจะเพิ่มมาตรการควบคุมภายใน และการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร"

          ทั้งนี้ ทางบริษัทเผยว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ทางบริษัทได้ติดต่อไปยังลูกค้าเพื่อเสนอความช่วยเหลือแล้ว  



ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT 



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทาร์ตไข่ร้านดัง ของโปรดหลายคน เจอถ่าน AAA มาทั้งก้อน ลูกค้าสุดช็อก มาได้ไง !? โพสต์เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:13:45
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย