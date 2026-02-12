HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจแปน แอร์ไลน์ส รับถูกเจาะระบบ ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ 28,000 รายอาจรั่วไหล

          สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ส (JAL) เผยว่า ระบบการจองบริการจัดส่งกระเป๋าสัมภาระของสายการบินถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อาจรั่วไหลมากถึง 28,000 ราย

เจแปน แอร์ไลน์ส
ภาพจาก DimaBerlin / Shutterstock.com

          สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ส (JAL) ระบุว่า ระบบการจองบริการจัดส่งสัมภาระภายในวันเดียว ซึ่งเป็นบริการขนส่งสัมภาระจากท่าอากาศยานไปยังโรงแรมที่กำหนด ถูกบุคคลที่สามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เวลา 00.40 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 

          ทั้งนี้ ข้อมูลที่อาจรั่วไหลเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ใช้บริการนับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ แต่ไม่รวมหมายเลขบัตรเครดิตและรหัสผ่าน ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งหมายเลขเที่ยวบิน ท่าอากาศยานต้นทางและปลายทาง รวมถึงชื่อโรงแรม อาจรั่วไหลด้วยเช่นกัน

          ทั้งนี้ ปัจจุบันทางสายการบินได้ระงับบริการจัดส่งสัมภาระชั่วคราว พร้อมสำทับว่าไม่มีผลกระทบต่อบริการอื่น ๆ 


ข้อมูลจาก  XINHUA
เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจแปน แอร์ไลน์ส รับถูกเจาะระบบ ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ 28,000 รายอาจรั่วไหล อัปเดตล่าสุด 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 16:04:25
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย