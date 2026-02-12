เจแปน แอร์ไลน์ส รับถูกเจาะระบบ ข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ 28,000 รายอาจรั่วไหล

สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ส (JAL) เผยว่า ระบบการจองบริการจัดส่งกระเป๋าสัมภาระของสายการบินถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อาจรั่วไหลมากถึง 28,000 ราย
ภาพจาก DimaBerlin / Shutterstock.com
ทั้งนี้ ข้อมูลที่อาจรั่วไหลเกี่ยวข้องกับลูกค้าที่ใช้บริการนับตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ แต่ไม่รวมหมายเลขบัตรเครดิตและรหัสผ่าน ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งหมายเลขเที่ยวบิน ท่าอากาศยานต้นทางและปลายทาง รวมถึงชื่อโรงแรม อาจรั่วไหลด้วยเช่นกัน
ภาพจาก DimaBerlin / Shutterstock.com
สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ส (JAL) ระบุว่า ระบบการจองบริการจัดส่งสัมภาระภายในวันเดียว ซึ่งเป็นบริการขนส่งสัมภาระจากท่าอากาศยานไปยังโรงแรมที่กำหนด ถูกบุคคลที่สามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต เวลา 00.40 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ ปัจจุบันทางสายการบินได้ระงับบริการจัดส่งสัมภาระชั่วคราว พร้อมสำทับว่าไม่มีผลกระทบต่อบริการอื่น ๆ
ข้อมูลจาก XINHUA