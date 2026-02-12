กกต. ยืนยัน ชลบุรี เขต 1 ไม่นับคะแนนใหม่ เผยไม่พบทุจริต - เขตไหนต้องนับใหม่บ้าง

กกต. แถลงชัด ไม่สั่งนับคะแนนใหม่ ชลบุรี เขต 1 หลังตรวจสอบแล้วไม่พบหลักฐานทุจริต พร้อมเปิดรายชื่อหน่วยเลือกตั้งที่ต้องลงคะแนนใหม่บางพื้นที่
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงชี้แจงกรณีปัญหาการเลือกตั้ง โดยเผยว่าจะมีการนับคะแนนใหม่เบื้องต้น ประกอบด้วย
สั่งให้ลงคะแนนใหม่
- เขตเลือกตั้ง 15 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 แขวงคันนายาว กรุงเทพมหานคร
-เขต 1 หน่วยที่ 3 ต.ไชยสถาน จ.น่าน
สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่แบบบัญชีรายชื่อ
- เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้งที่ 6 อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
ภาพจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมือง จ.มหาสารคาม ไม่นับคะแนนใหม่
เรื่องป้ายรวมคะแนน เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมือง จ.มหาสารคาม พบว่ามีผลคะแนนหน่วยเลือกตั้งที่ 1 ต.ท่าสองคอน ไม่ได้นำมารวม เมื่อตรวจสอบครบแล้วได้ดำเนินการแก้ไข กรณีนี้พิจารณาแล้วไม่เป็นเหตุให้สั่งนับคะแนนใหม่ เนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง
สั่งนับคะแนนใหม่ นอกเขต - นอกราชอาณาจักร เขตเลือกตั้งที่ 7 จ.ปทุมธานี
กรณี จ.ปทุมธานี มีกระบวนการนับคะแนนใหม่ จากกรณีนักศึกษาคัดค้านทักท้วงว่ากระบวนการนับคะแนนไม่สามารถสังเกตได้ชัดเจน ได้มีการสั่งนับคะแนนใหม่ ทั้งสองรอบนี้ไม่ทำให้ผลการนับคะแนนเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการจึงสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ที่หน่วยเลือกตั้ง
ยืนยัน ชลบุรี เขต 1 ไม่มีการนับคะแนนใหม่ เพราะไม่พบการทุจริต
กรณี ชลบุรี เขต 1 เกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนน มีมวลชนมาสังเกตการณ์สถานที่ยุบรวมหีบบัตร เมื่อนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยแล้ว คณะกรรมการจะส่งคะแนนพร้อมหีบบัตรมาส่งยังสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนด ขั้นตอนต่อไปคือยุบรวมหีบบัตร ตัดสายรัด มายุบรวมกัน อาจมีความไม่เข้าใจและมีการเสนอให้นับคะแนนใหม่ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย คณะกรรมการได้สอบสวนไต่สวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการคัดค้านทักท้วงระหว่างการนับคะแนน โดยผู้มาสังเกตการณ์สามารถทักท้วงระหว่างการนับคะแนนได้
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง มีผู้ยื่นคำร้องเพียง 10 คน มี 3 ประเด็น คือ เรื่องไฟดับระหว่างลงคะแนน เรื่องผู้มาแสดงตนกับบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน และการนับคะแนนอ่านบัตรเลือกตั้งไม่ถูกต้อง มีผู้มาให้ถ้อยคำ 6 คน ทั้งหมดให้ถ้อยคำโดยระบุว่าไม่ได้พบเห็นเหตุการณ์ด้วยตนเอง กรณีไฟดับมีการยื่นคำร้อง อ้างคลิปไฟดับแล้วพัดลมหมุน แต่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่ที่ชลบุรี เป็นเหตุการณ์ที่นนทบุรี ส่วนเรื่องผู้แสดงตนกับบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกัน ผู้ยื่นคำร้องไม่ได้ระบุว่าหน่วยใด เมื่อลงไปสอบสวนไม่พบสิ่งผิดปกติ
กรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าบัตรไม่ใช้สายรัด และคะแนนอยู่ในถังขยะ ข้อเท็จจริงคือการรวมรวมนั้นดำเนินไปแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ อีก 10 เปอร์เซ็นต์ ยังอยู่ที่สนามแบดมินตัน ระหว่างขนย้ายมีมวลชนจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ เมื่อเข้าไปพบว่ามีกองเอกสารจัดเก็บไม่เรียบร้อย เอกสารส่วนหนึ่งอยู่บริเวณดังกล่าว และมีการอ้างว่าเก็บมาจากถังขยะ ยืนยันว่าในโรงยิมไม่มีถังขยะ มีเพียงกองเอกสารที่รอการเคลียร์ เอกสารยังไม่ได้ทิ้ง แต่ถูกจัดเก็บอยู่บริเวณนั้น โดยยืนยันว่า ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามิได้เป็นไปโดยสุจริต จึงไม่มีเหตุจะสั่งนับคะแนนเลือกตั้งใหม่
