อดีต กกต. แฉบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ด ส่อพา กกต. ได้ย้ายที่นอน สเปกไม่ธรรมดา

 
            สมชัย ศรีสุทธิยากร แฉบัตรเลือกตั้งสเปกสูง มองหากบาร์โค้ดส่อระบุตัวตนคนกาได้ ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ เตือน กกต. ระวังงานงอกจนได้ย้ายที่นอน 

ปมบาร์โค้ด กกต. ส่องานงอก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

           กลายเป็นประเด็นใหญ่หลังการเลือกตั้ง 2569 หลังมีการตั้งคำถามถึงแถบบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง เมื่อมีผู้ใช้โซเชียลแชร์ข้อสังเกตว่า QR Code หรือ Barcode อาจเชื่อมโยงถึงต้นขั้วบัตรและทำให้สืบย้อนรู้ได้ว่าใครลงคะแนนให้หมายเลขใด จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักว่าขัดหลัก "ลงคะแนนโดยตรงและลับ" ตามกฎหมายเลือกตั้ง แม้ กกต. จะชี้แจงว่าเป็นเพียงระบบรักษาความปลอดภัยระบุล็อตและหน่วยเลือกตั้ง แต่การตรวจสอบข้อมูลที่อ้างว่าเลขบนบัตรไม่ซ้ำกันและสามารถคำนวณหาเล่มต้นขั้วได้ ยิ่งทำให้บางส่วนนั้นกังขาถึงความโปร่งใสและความลับของการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้

           วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า หากบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสามารถระบุตัวตนผู้เลือกได้จริง อาจกลายเป็นประเด็นร้อนที่ขัดต่อหลักการเลือกตั้งโดยตรงและลับ ตามมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญ จนนำไปสู่การตั้งคำถามว่างานนี้จะมีใครต้อง ย้ายที่นอน หรือไม่ 

ปมบาร์โค้ด กกต. ส่องานงอก
ภาพจาก we watch

           โพสต์ดังกล่าวระบุว่า ว่าด้วยบัตรเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่ กกต. ใช้ มีต้นทุนไม่น้อย ข่าวว่า บัตรชมพู 1.40 บาท บัตรเขียว 1.20 บาท และบัตรเหลือง 1.00 บาท ให้โรงพิมพ์ 3 โรงช่วยกันพิมพ์ ประมาณอย่างละ 56 ล้านใบ
ราคาแพงขนาดนี้ต้องมีอะไรดี ซึ่งมีของดีที่ชาวบ้านธรรมดาไม่รู้จริง

           สเปกในการพิมพ์สูงมาก เช่น ต้องมีการออกแบบลวดลาย มีลายน้ำพิเศษที่ต้องใช้แสงอัลตราไวโอเลตส่องจึงจะเห็น มีตัวหนังสือขนาดจิ๋ว Micro Text ซ่อนอยู่ที่ต้องใช้แว่นขยายส่องจึงเห็น ทั้งหมดนี้คือรหัสลับที่สร้างเพื่อความปลอดภัยจากการปลอมแปลงบัตร

           สอดคล้องระเบียบการเลือกตั้ง สส. ข้อ 129 ที่ระบุว่า คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีรหัส หรือเครื่องหมาย หรือข้อความอื่นใดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในบัตรเลือกตั้ง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้ง

           ย้ำว่า เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตร ย้ำว่า ไม่ใช่เพื่อตรวจสอบย้อนหลังว่า บัตรใบนี้มาจากเล่มไหน เลขที่เท่าไร เป็นคนเลือกตั้งลำดับที่เท่าไร ตรงกับลายเซ็นในต้นขั้วบัตร ที่ย้อนไปเทียบกับลายเซ็นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบ ส.ส.1/3 ที่มีการบันทึกลำดับที่ซึ่งตรงกับลำดับที่ที่บันทึกในบัตร

           พูดง่าย ๆ ถ้าบัตรที่เรากาแต่ละใบมีรหัสตรวจสอบย้อนหลังไปถึงเล่มที่และเลขที่ได้ จบ รู้ว่าใครเลือกใครทันที บัตรชมพูมีบาร์โค้ด เห็นว่าสแกนแล้วขึ้นเลขที่บัตร เลขที่บัตรถูกสร้างจากสูตรที่ย้อนกลับไปยังเล่มที่ได้ เล่มที่แจกมีการควบคุมว่าใช้ในหน่วยเลือกตั้งใด เมื่อตรวจบัญชีรายชื่อแบบ ส.ส.1/3 ก็จะรู้ได้ว่าเป็นใคร

           มาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญ ระบุให้การเลือกตั้ง สส. ใช้วิธีการออกเสียงโดยตรงและลับ งานจะงอกหรือไม่ หรือจะเป็นอีกเรื่องที่ได้ย้ายที่นอน

ปมบาร์โค้ด กกต. ส่องานงอก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก  Thanarat Kuawattanaphan

ปมบาร์โค้ด กกต. ส่องานงอก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ปมบาร์โค้ด กกต. ส่องานงอก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

ปมบาร์โค้ด กกต. ส่องานงอก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
 



