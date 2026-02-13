อดีต กกต. แฉบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ด ส่อพา กกต. ได้ย้ายที่นอน สเปกไม่ธรรมดา

สมชัย ศรีสุทธิยากร แฉบัตรเลือกตั้งสเปกสูง มองหากบาร์โค้ดส่อระบุตัวตนคนกาได้ ชี้ขัดรัฐธรรมนูญ เตือน กกต. ระวังงานงอกจนได้ย้ายที่นอน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
กลายเป็นประเด็นใหญ่หลังการเลือกตั้ง 2569 หลังมีการตั้งคำถามถึงแถบบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง เมื่อมีผู้ใช้โซเชียลแชร์ข้อสังเกตว่า QR Code หรือ Barcode อาจเชื่อมโยงถึงต้นขั้วบัตรและทำให้สืบย้อนรู้ได้ว่าใครลงคะแนนให้หมายเลขใด จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักว่าขัดหลัก "ลงคะแนนโดยตรงและลับ" ตามกฎหมายเลือกตั้ง แม้ กกต. จะชี้แจงว่าเป็นเพียงระบบรักษาความปลอดภัยระบุล็อตและหน่วยเลือกตั้ง แต่การตรวจสอบข้อมูลที่อ้างว่าเลขบนบัตรไม่ซ้ำกันและสามารถคำนวณหาเล่มต้นขั้วได้ ยิ่งทำให้บางส่วนนั้นกังขาถึงความโปร่งใสและความลับของการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนี้
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า หากบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสามารถระบุตัวตนผู้เลือกได้จริง อาจกลายเป็นประเด็นร้อนที่ขัดต่อหลักการเลือกตั้งโดยตรงและลับ ตามมาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญ จนนำไปสู่การตั้งคำถามว่างานนี้จะมีใครต้อง ย้ายที่นอน หรือไม่
ภาพจาก we watch
ราคาแพงขนาดนี้ต้องมีอะไรดี ซึ่งมีของดีที่ชาวบ้านธรรมดาไม่รู้จริง
สเปกในการพิมพ์สูงมาก เช่น ต้องมีการออกแบบลวดลาย มีลายน้ำพิเศษที่ต้องใช้แสงอัลตราไวโอเลตส่องจึงจะเห็น มีตัวหนังสือขนาดจิ๋ว Micro Text ซ่อนอยู่ที่ต้องใช้แว่นขยายส่องจึงเห็น ทั้งหมดนี้คือรหัสลับที่สร้างเพื่อความปลอดภัยจากการปลอมแปลงบัตร
สอดคล้องระเบียบการเลือกตั้ง สส. ข้อ 129 ที่ระบุว่า คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีรหัส หรือเครื่องหมาย หรือข้อความอื่นใดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในบัตรเลือกตั้ง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรเลือกตั้ง
ย้ำว่า เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตร ย้ำว่า ไม่ใช่เพื่อตรวจสอบย้อนหลังว่า บัตรใบนี้มาจากเล่มไหน เลขที่เท่าไร เป็นคนเลือกตั้งลำดับที่เท่าไร ตรงกับลายเซ็นในต้นขั้วบัตร ที่ย้อนไปเทียบกับลายเซ็นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง แบบ ส.ส.1/3 ที่มีการบันทึกลำดับที่ซึ่งตรงกับลำดับที่ที่บันทึกในบัตร
พูดง่าย ๆ ถ้าบัตรที่เรากาแต่ละใบมีรหัสตรวจสอบย้อนหลังไปถึงเล่มที่และเลขที่ได้ จบ รู้ว่าใครเลือกใครทันที บัตรชมพูมีบาร์โค้ด เห็นว่าสแกนแล้วขึ้นเลขที่บัตร เลขที่บัตรถูกสร้างจากสูตรที่ย้อนกลับไปยังเล่มที่ได้ เล่มที่แจกมีการควบคุมว่าใช้ในหน่วยเลือกตั้งใด เมื่อตรวจบัญชีรายชื่อแบบ ส.ส.1/3 ก็จะรู้ได้ว่าเป็นใคร
มาตรา 85 ของรัฐธรรมนูญ ระบุให้การเลือกตั้ง สส. ใช้วิธีการออกเสียงโดยตรงและลับ งานจะงอกหรือไม่ หรือจะเป็นอีกเรื่องที่ได้ย้ายที่นอน
