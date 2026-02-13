สาวทำภารกิจรัก ส่งโน้ตจีบหนุ่มหล่อบนเครื่องบิน ลุ้นตามใจเต้นแรง ตอนจบไม่คาดคิด

สาวทำภารกิจรัก ส่งโน้ตจีบหนุ่มหล่อบนเครื่องบิน แต่ดูเหมือนโชคชะตาปฏิเสธความพยายาม ทำลุ้นตามใจเต้นแรง จนได้ตอบกลับชวนเขิน สุดท้ายตอนจบหักมุม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยเรื่องราวจากสาวชาวออสเตรเลียรายหนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้ เธอได้โพสต์แชร์ประสบการณ์สุดใจเต้นบนเครื่องบิน หลังตัดสินใจทำภารกิจจีบหนุ่มหล่อ โดยรวบรวมความกล้าเขียนกระดาษโน้ตส่งไปให้ ก่อนที่จะได้รับการตอบกลับที่ไม่คาดคิด กลายเป็นไวรัลที่ชวนให้ลุ้นตาม
เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา อิซาเบลลา ดูริก สาววัย 23 ปี ได้นั่งเครื่องบินของสายการบินเวอร์จิน ออสเตรเลีย (Virgin Australia) จากซิดนีย์ เพื่อไปยังเมลเบิร์น ในระหว่างการเดินทาง เธอได้เจอกับหนุ่มหล่อคนหนึ่งสวมหมวกสีขาว นั่งอยู่แถวหลังริมหน้าต่าง ตรงข้ามกับเธอและเพื่อน ๆ
อิซาเบลลา รู้สึกสนใจเขามาก ๆ จึงเขียนโน้ตส่งไปจีบเขา โดยเขียนข้อความว่า "เฮ้ เพิ่มเบอร์ของฉัน" พร้อมทั้งบอกบัญชี IG และ Snapchat ไป และลงท้ายด้วยชื่อของเธอ พร้อมวงเล็บว่า "ผมบลอนด์" เพื่อช่วยให้เขารู้ว่าเธอคือคนไหน จากนั้นเพื่อนของเธอก็ช่วยเป็นสื่อรัก โดยขยำกระดาษโน้ตที่เธอเขียน แล้วโยนไปให้หนุ่มหล่อคนนั้น
ดูเหมือนโชคจะไม่ช่วยในตอนแรก เมื่อก้อนกระดาษโน้ตกระเด็นไปโดนหน้าต่างเครื่องบินแล้วตกลงพื้น ทำให้เขาไม่เห็นและไม่ได้หยิบอ่าน อิซาเบลลา เผยว่าเธอรู้สึกอายมากในตอนนั้น จึงลองเสี่ยงเขียนจดหมายจีบอีกครั้ง และครั้งนี้ก็ไม่สำเร็จ เขาไม่แม้แต่จะเหลือบมองจดหมายที่พวกเธอโยนไปให้
แต่เธอไม่ยอมแพ้ จึงพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอเป็นตัวใหญ่สีเหลืองสดใสคำว่า "เปิดจดหมาย" แล้วหันไปให้หนุ่มหล่อเห็น จนกระทั่งความพยายามเป็นผล เมื่อเขาเห็นข้อความนั้น แล้วหยิบกระดาษโน้ตเปิดอ่าน และในที่สุด ภารกิจจีบหนุ่มหล่อของเธอก็สำเร็จลุล่วง
อิซาเบลลาได้รับข้อความจากเขาตอบกลับมาว่า "เฮ้ อิซาเบลลา ฉันคือแลคกี คนที่เธอโยนจดหมายไปให้ ฮ่า ๆ สบายดีไหม ไม่มีอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินจึงแอดเธอไม่ได้เสียดายจัง"
หลังจากเรื่องราวชวนใจเต้นแรงนี้แชร์ออกไป ก็ได้รับความสนใจกลายเป็นไวรัล หลายคนรีบเข้าไปขอฟังอัปเดต แม้แต่สายการบินเวอร์จิน ออสเตรเลีย ยังเข้าไปร่วมคอมเมนต์ด้วยว่า "พวกเราลุ้นกันจนแทบจะนั่งไม่ติดแล้ว"
ต่อมา อิซาเบลลา ได้เปิดเผยรายงานของ news.com.au หลังจากเธอได้รับข้อความจากฝ่ายชาย เธอได้ตอบกลับขอโทษที่ทำให้เขาอาจจะรู้สึกรำคาญ ซึ่งเขาตอบมาว่า "ไม่เป็นไรหรอก สบายมาก" และจากนั้น เธอและเขาก็ส่งข้อความคุยกันหลายวัน มีทั้งเรื่องงานและเรื่องเรียน อย่างไรก็ตาม เธอและเขาไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์หลังจากนั้น
"ทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลของมัน และตอนนี้ฉันกำลังคบกับคนอื่นอยู่" อิซาเบลลา กล่าว สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ของเธอเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน ทำให้ได้เรียนรู้และกล้าที่จะเสี่ยงเพราะความรัก หรือการตกหลุมรักใครสักคน โดยเฉพาะในพื้นที่แคบ ๆ อย่างบนเครื่องบิน
