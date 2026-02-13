HILIGHT
สาวทำภารกิจรัก ส่งโน้ตจีบหนุ่มหล่อบนเครื่องบิน ลุ้นตามใจเต้นแรง ตอนจบไม่คาดคิด

           สาวทำภารกิจรัก ส่งโน้ตจีบหนุ่มหล่อบนเครื่องบิน แต่ดูเหมือนโชคชะตาปฏิเสธความพยายาม ทำลุ้นตามใจเต้นแรง จนได้ตอบกลับชวนเขิน สุดท้ายตอนจบหักมุม 

สาวทำภารกิจรัก ส่งโน้ตจีบหนุ่มหล่อบนเครื่องบิน
ภาพจาก TikTok @belleduric

           วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ เผยเรื่องราวจากสาวชาวออสเตรเลียรายหนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้ เธอได้โพสต์แชร์ประสบการณ์สุดใจเต้นบนเครื่องบิน หลังตัดสินใจทำภารกิจจีบหนุ่มหล่อ โดยรวบรวมความกล้าเขียนกระดาษโน้ตส่งไปให้ ก่อนที่จะได้รับการตอบกลับที่ไม่คาดคิด กลายเป็นไวรัลที่ชวนให้ลุ้นตาม 

สาวทำภารกิจรัก ส่งโน้ตจีบหนุ่มหล่อบนเครื่องบิน
ภาพจาก TikTok @belleduric

           เมื่อวันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา อิซาเบลลา ดูริก สาววัย 23 ปี ได้นั่งเครื่องบินของสายการบินเวอร์จิน ออสเตรเลีย (Virgin Australia) จากซิดนีย์ เพื่อไปยังเมลเบิร์น ในระหว่างการเดินทาง เธอได้เจอกับหนุ่มหล่อคนหนึ่งสวมหมวกสีขาว นั่งอยู่แถวหลังริมหน้าต่าง ตรงข้ามกับเธอและเพื่อน ๆ  

สาวทำภารกิจรัก ส่งโน้ตจีบหนุ่มหล่อบนเครื่องบิน
ภาพจาก TikTok @belleduric

           อิซาเบลลา รู้สึกสนใจเขามาก ๆ จึงเขียนโน้ตส่งไปจีบเขา โดยเขียนข้อความว่า "เฮ้ เพิ่มเบอร์ของฉัน" พร้อมทั้งบอกบัญชี IG และ Snapchat ไป และลงท้ายด้วยชื่อของเธอ พร้อมวงเล็บว่า "ผมบลอนด์" เพื่อช่วยให้เขารู้ว่าเธอคือคนไหน จากนั้นเพื่อนของเธอก็ช่วยเป็นสื่อรัก โดยขยำกระดาษโน้ตที่เธอเขียน แล้วโยนไปให้หนุ่มหล่อคนนั้น 
 
           ดูเหมือนโชคจะไม่ช่วยในตอนแรก เมื่อก้อนกระดาษโน้ตกระเด็นไปโดนหน้าต่างเครื่องบินแล้วตกลงพื้น ทำให้เขาไม่เห็นและไม่ได้หยิบอ่าน อิซาเบลลา เผยว่าเธอรู้สึกอายมากในตอนนั้น จึงลองเสี่ยงเขียนจดหมายจีบอีกครั้ง และครั้งนี้ก็ไม่สำเร็จ เขาไม่แม้แต่จะเหลือบมองจดหมายที่พวกเธอโยนไปให้ 

สาวทำภารกิจรัก ส่งโน้ตจีบหนุ่มหล่อบนเครื่องบิน
ภาพจาก TikTok @belleduric

           แต่เธอไม่ยอมแพ้ จึงพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอเป็นตัวใหญ่สีเหลืองสดใสคำว่า "เปิดจดหมาย" แล้วหันไปให้หนุ่มหล่อเห็น จนกระทั่งความพยายามเป็นผล เมื่อเขาเห็นข้อความนั้น แล้วหยิบกระดาษโน้ตเปิดอ่าน และในที่สุด ภารกิจจีบหนุ่มหล่อของเธอก็สำเร็จลุล่วง

           อิซาเบลลาได้รับข้อความจากเขาตอบกลับมาว่า "เฮ้ อิซาเบลลา ฉันคือแลคกี คนที่เธอโยนจดหมายไปให้ ฮ่า ๆ สบายดีไหม ไม่มีอินเทอร์เน็ตบนเครื่องบินจึงแอดเธอไม่ได้เสียดายจัง" 

สาวทำภารกิจรัก ส่งโน้ตจีบหนุ่มหล่อบนเครื่องบิน
ภาพจาก TikTok @belleduric

           หลังจากเรื่องราวชวนใจเต้นแรงนี้แชร์ออกไป ก็ได้รับความสนใจกลายเป็นไวรัล หลายคนรีบเข้าไปขอฟังอัปเดต แม้แต่สายการบินเวอร์จิน ออสเตรเลีย ยังเข้าไปร่วมคอมเมนต์ด้วยว่า "พวกเราลุ้นกันจนแทบจะนั่งไม่ติดแล้ว" 

           ต่อมา อิซาเบลลา ได้เปิดเผยรายงานของ news.com.au หลังจากเธอได้รับข้อความจากฝ่ายชาย เธอได้ตอบกลับขอโทษที่ทำให้เขาอาจจะรู้สึกรำคาญ ซึ่งเขาตอบมาว่า "ไม่เป็นไรหรอก สบายมาก" และจากนั้น เธอและเขาก็ส่งข้อความคุยกันหลายวัน มีทั้งเรื่องงานและเรื่องเรียน อย่างไรก็ตาม เธอและเขาไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์หลังจากนั้น 

           "ทุกอย่างเกิดขึ้นล้วนมีเหตุผลของมัน และตอนนี้ฉันกำลังคบกับคนอื่นอยู่" อิซาเบลลา กล่าว สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ของเธอเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน ทำให้ได้เรียนรู้และกล้าที่จะเสี่ยงเพราะความรัก หรือการตกหลุมรักใครสักคน โดยเฉพาะในพื้นที่แคบ ๆ อย่างบนเครื่องบิน 

ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post


