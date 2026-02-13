HILIGHT
ระทึก ! ถนนยุบกลางเมืองจีน กลายเป็นหลุมยักษ์ เทียบเท่าความสูงหลายชั้น เผยสาเหตุ

          เหตุระทึก ถนนยุบกลางเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน กลายเป็นหลุมยักษ์ กว้างและลึกเทียบเท่าความสูงหลายชั้น เผยสาเหตุจากการรั่วซึม  

ถนนยุบกลางเมืองจีน
ภาพจาก Weibo

          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ Hk01 รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เกิดเหตุถนนทรุดตัวอย่างฉับพลัน ที่บริเวณแยกถนนฉีซิน เขตหมินหาง ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน ทำให้เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ หลังจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ สร้างความตกใจให้กับผู้คนเป็นวงกว้าง 

ถนนยุบกลางเมืองจีน
ภาพจาก Weibo

          จากคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า พื้นผิวถนนเกิดพังทลายและทรุดตัวลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดหลุมลึกเทียบเท่าความสูงหลายชั้น และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ อุปกรณ์ก่อสร้างและแคมป์คนงานบางส่วนตกลงไปในหลุม ก่อนที่คนงานจำนวนมากจะวิ่งหนีด้วยความตื่นตระหนก ท่อน้ำใต้ดินได้รับความเสียหาย มีน้ำรั่วไหลทะลักออกมาในหลุม ทางการต้องสั่งปิดพื้นที่ห้ามการสัญจรผ่าน 

ถนนยุบกลางเมืองจีน
ภาพจาก Weibo

          หลังเกิดเหตุ กลุ่มบริษัทรถไฟฟ้าใต้ดินเซี่ยงไฮ้ ได้ออกแถลงการณ์เผยว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าวเกิดการทรุดตัวจริง ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายเจียหมิน ส่วนต่อระหว่างสถานีฉีซินและสถานีซินเจียน โดยสาเหตุคาดว่าเกิดการรั่วซึมเฉพาะจุดของท่อน้ำใต้ดิน ซึ่งมีการตรวจพบเมื่อวันก่อน และได้รับการอุดปิดแล้ว ก่อนที่จะเกิดการทรุดตัวในบริเวณเดียวกัน ขณะนี้กำลังดำเนินการซ่อมแซม โดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ส่วนรายละเอียดของเหตุการณ์อยู่ระหว่างการสอบสวน 

ถนนยุบกลางเมืองจีน
ภาพจาก Weibo

          คนงานก่อสร้างในที่เกิดเหตุ เผยกับรายงานของสื่อท้องถิ่น ระบุว่า งานซ่อมแซมในปัจจุบันส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการสูบน้ำและเทคอนกรีต และยังไม่แน่ชัดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด ขณะที่ผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่า มีรถบรรทุกผสมคอนกรีตจำนวนมากกำลังต่อแถวเพื่อเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าว 

ถนนยุบกลางเมืองจีน
ภาพจาก Weibo

          รายงานระบุว่า เส้นทางสายเจียหมิน มีความยาวประมาณ 44 กิโลเมตร เป็นเส้นทางรถไฟฟ้าในเมืองสายเหนือ-ใต้ที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งอยู่ในระบบรถไฟฟ้าใต้ดินของเซี่ยงไฮ้ และจะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าในเมืองสายที่ 2 ของเซี่ยงไฮ้ โดยมีทั้งหมด 15 สถานี งบประมาณในการดำเนินการโครงการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 3.7 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.6 แสนล้านบาท) และมีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 6 ปี


ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, Sohu 


