ช็อกวงการ ! นักกระโดดร่มแชมป์โลกวัย 37 ปี โหม่งพสุธาดับ หลังร่มชูชีพไม่กาง

          เหตุช็อกสุดเศร้า ปีแยร์ โวลนิค นักกระโดดร่มแชมป์โลก 2 สมัย วัย 37 ปี โหม่งพสุธาดับ หลังเกิดอุบัติเหตุร่มชูชีพไม่กาง 

ปีแยร์ โวลนิค โหม่งพสุธาดับ
ภาพจาก Instagram pierrewolnik 

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า ปีแยร์ โวลนิค (Pierre Wolnik) นักกระโดดร่มแชมป์โลกชาวฝรั่งเศส วัย 37 ปี เผชิญโศกนาฏกรรมสุดเศร้า ขณะกระโดดร่มในเทือกเขามงต์บล็องก์ เกิดอุบัติเหตุทำให้ร่มชูชีพไม่กาง เป็นเหตุให้ร่างของเขาตกลงมากระแทกพื้นจนถึงแก่ชีวิต 

          เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โวลนิค ได้กระโดดลงจากเฮลิคอเตอร์เหนือเทือกเขามงต์บล็องก์ ในเทือกเขาแอลป์ชื่อดังของฝรั่งเศส โดยสวมชุดวิงสูท (ชุดกระโดดร่มชนิดพิเศษที่มีปีกผ้าเชื่อมระหว่างแขนและขา) และร่อนไปในอากาศในแนวนอน ก่อนที่จะดิ่งลงมาอย่างอิสระ แต่ปรากฏว่าในช่วงท้ายขณะที่เขากำลังใกล้ลงสู่พื้น ร่มชูชีพเกิดขัดข้องทำให้ไม่กางออก ร่างของเขาจึงพุ่งชนภูเขาหินด้วยความเร็วสูง  

ปีแยร์ โวลนิค โหม่งพสุธาดับ
ภาพจาก Instagram pierrewolnik 

          ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยพบศพของโวลนิค บริเวณหุบเขาในหมู่บ้านเลส์บอสซงส์ เขตชาโมนิกซ์ของฝรั่งเศส พร้อมประกาศว่าเขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ขณะที่ทางการฝรั่งเศสกำลังอยู่ระหว่างสอบสวนอุบัติเหตุดังกล่าว เพื่อหาสาเหตุของความผิดพลาดที่ทำให้ร่มชูชีพไม่กาง จนนำไปสู่โศกนาฏกรรม 

          โวลนิค เป็นนักกีฬากระโดดร่มและนักกีฬาผาดโผนที่มีชื่อเสียงในวงการ เขาเคยคว้าแชมป์โลกกระโดดร่มฟรีฟลาย 2 ครั้ง ในปี 2565 และ 2567 เขาเป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมชาติฝรั่งเศส และมีกำหนดจะเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกของสหพันธ์กีฬาทางอากาศนานาชาติ (FAI World Championships) ปี 2569 ในช่วงฤดูร้อน แต่กลับประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า 

          อีฟส์-มารี กิโยด์ ประธานสหพันธ์กีฬากระโดดร่มแห่งฝรั่งเศส (FFP) ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของโวลนิค โดยระบุว่า ชุมชนนักกระโดดร่มทั้งหมดต่างรู้สึกเสียใจกับการจากไปของชายหนุ่มผู้มากความสามารถและมีรอยยิ้มอันอบอุ่น เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและผู้เป็นที่รักของเขา ขอให้ความทรงจำของนักกระโดดร่มผู้ยอดเยี่ยมคนนี้คงอยู่ตลอดไป" 



ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT, New York Post

