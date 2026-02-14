HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

โมเมนต์ฮีลใจ แม่ไปรับลูกเจอภาพลุงยาม ให้ นร. นอนตัก ดูแลด้วยใจ จำเด็ก ๆ ได้ทุกคน

 
           โมเมนต์ฮีลใจ ลุงยามนั่งรอผู้ปกครองเป็นเพื่อนเด็กน้อย แต่เจ้าหนูง่วงจัด ขอนอนตักลุงยามสบายใจ กลายเป็นภาพใจฟู เมื่อการดูแลเด็กไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่นี่คือการดูแลด้วยใจ 

ภาพน่ารัก ลุงยามของเด็ก ๆ
ภาพจาก TikTok @popppp.p

           เป็นภาพอบอุ่นจากรั้วโรงเรียนที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโซเชียล สำหรับคลิปจากผู้ใช้ TikTok @popppp.p ที่เผยให้เห็นลุง รปภ. ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่นั่งอยู่เป็นเพื่อนเด็กนักเรียนชายวัยประถม โดยที่เด็กน้อยก็นอนเล่นตักของลุงยามอย่างสบายใจ เพราะง่วงระหว่างรอกลับบ้าน ซึ่งเจ้าของคลิปก็ได้ลงแคปชั่นว่า "เมื่อลูกชายใครก็ไม่รู้ ถูกรักโดยลุงยาม หน้า รร. เห็นแล้วใจฟูจังเลย" 

ภาพน่ารัก ลุงยามของเด็ก ๆ
ภาพจาก TikTok @popppp.p

ภาพน่ารัก ลุงยามของเด็ก ๆ
ภาพจาก TikTok @popppp.p

           ภาพดังกล่าวไม่เพียงแค่ทำให้ใจฟู แต่ยังถือเป็นโมเมนต์ฮีลใจชาวเน็ตจำนวนมาก จนต่างเข้ามาชมความน่ารักของลุงยามและนักเรียน โดยพบว่ามีผู้ปกครองส่วนหนึ่งจำได้ว่าลุงยามในภาพ คือลุงยามของโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ จ.แพร่ พร้อมเล่าอีกว่าลุงยามคนนี้จำชื่อลูกของแม่ ๆ ทุกคนได้เลย แค่เห็นรถก็เรียกชื่อลูกแล้ว คุณลุงน่ารัก พูดเพราะ เป็นที่รักของเด็ก ๆ อย่างมาก 

           หลาย ๆ คนยังมองว่าที่คุณลุงโอ๋และดูแลน้อง ๆ นักเรียนเป็นอย่างดีเช่นนี้ คงจะคิดถึงลูกชายแน่ ๆ ซึ่งต่อมาลูกชายของคุณลุงก็เข้ามาตอบว่า ตัวเองมาเป็นทหารอยู่ จ.กาญจนบุรี พ่อคงจะคิดถึงตนมาก ๆ เลยอบอุ่นกับเด็ก ๆ ที่โรงเรียน 

           รวมถึงบอกว่า "พ่อเป็นผู้ชายคนนึงที่อบอุ่นมาก ๆ เลยครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผม"

ภาพน่ารัก ลุงยามของเด็ก ๆ

ภาพน่ารัก ลุงยามของเด็ก ๆ

ภาพน่ารัก ลุงยามของเด็ก ๆ

ภาพน่ารัก ลุงยามของเด็ก ๆ

ภาพน่ารัก ลุงยามของเด็ก ๆ

           ขณะที่ทางโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ เข้ามายืนยันว่า "ลุงชายเป็นที่รักของเด็ก ๆ น่ารักกับเด็กเสมอค่ะ" พร้อมเผยคลิปของคุณลุงที่ได้รับทราบแล้วว่าคลิปตนเองกลายเป็นไวรัล โดยคุณลุงยังได้กล่าวขอบคุณต่อผู้โพสต์คลิปดังกล่าว พร้อมเผยว่ารู้สึกซาบซึ้งใจต่อผู้ปกครองเและชาวเน็ตทุกท่าน 

           นอกจากนี้ลุงยามยังฝากถึงผู้ปกครองที่นำลูกหลานมาฝากกับลุงยามที่โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ว่าลุงพร้อมดูแลลูกหลานของทุก ๆ คนด้วยกายและใจบริสุทธิ์ของลุง ส่วนทุกคนที่ให้ความรักและเอ็นดูลุง ก็ทำให้ลุงมีกำลังใจในการทำงานและต่อสู้ต่อไป 

 ภาพน่ารัก ลุงยามของเด็ก ๆ
ภาพจาก TikTok @anupongpatcharinschool

ภาพน่ารัก ลุงยามของเด็ก ๆ
ภาพจาก TikTok @anupongpatcharinschool


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โมเมนต์ฮีลใจ แม่ไปรับลูกเจอภาพลุงยาม ให้ นร. นอนตัก ดูแลด้วยใจ จำเด็ก ๆ ได้ทุกคน อัปเดตล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 12:28:20 4,561 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: วันตรุษจีน 2569 ณัฐธิดา เล็กอุดากร แทนไท ณรงค์กูล ดูดวง 2568 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กกต. ปฏิทินวันหยุด 2569 ชลบุรี เขต 1 calendar 2569 ผลเลือกตั้ง 2569
เรื่องน่าสนใจ: ประชาพิจารณ์ประกันสังคม ปฏิทิน 2569 เลือกตั้ง 2569 ปีชง 2569 LINE Out คืออะไร ปฏิทิน 2568 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2568 วันวาเลนไทน์ 2569 ยื่นภาษีออนไลน์ จ๋า ธนนนท์
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย