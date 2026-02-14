โมเมนต์ฮีลใจ แม่ไปรับลูกเจอภาพลุงยาม ให้ นร. นอนตัก ดูแลด้วยใจ จำเด็ก ๆ ได้ทุกคน

โมเมนต์ฮีลใจ ลุงยามนั่งรอผู้ปกครองเป็นเพื่อนเด็กน้อย แต่เจ้าหนูง่วงจัด ขอนอนตักลุงยามสบายใจ กลายเป็นภาพใจฟู เมื่อการดูแลเด็กไม่ใช่แค่หน้าที่ แต่นี่คือการดูแลด้วยใจ
ภาพจาก TikTok @popppp.p
เป็นภาพอบอุ่นจากรั้วโรงเรียนที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโซเชียล สำหรับคลิปจากผู้ใช้ TikTok @popppp.p ที่เผยให้เห็นลุง รปภ. ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ที่นั่งอยู่เป็นเพื่อนเด็กนักเรียนชายวัยประถม โดยที่เด็กน้อยก็นอนเล่นตักของลุงยามอย่างสบายใจ เพราะง่วงระหว่างรอกลับบ้าน ซึ่งเจ้าของคลิปก็ได้ลงแคปชั่นว่า "เมื่อลูกชายใครก็ไม่รู้ ถูกรักโดยลุงยาม หน้า รร. เห็นแล้วใจฟูจังเลย"
ภาพจาก TikTok @popppp.p
ภาพดังกล่าวไม่เพียงแค่ทำให้ใจฟู แต่ยังถือเป็นโมเมนต์ฮีลใจชาวเน็ตจำนวนมาก จนต่างเข้ามาชมความน่ารักของลุงยามและนักเรียน โดยพบว่ามีผู้ปกครองส่วนหนึ่งจำได้ว่าลุงยามในภาพ คือลุงยามของโรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ จ.แพร่ พร้อมเล่าอีกว่าลุงยามคนนี้จำชื่อลูกของแม่ ๆ ทุกคนได้เลย แค่เห็นรถก็เรียกชื่อลูกแล้ว คุณลุงน่ารัก พูดเพราะ เป็นที่รักของเด็ก ๆ อย่างมาก
หลาย ๆ คนยังมองว่าที่คุณลุงโอ๋และดูแลน้อง ๆ นักเรียนเป็นอย่างดีเช่นนี้ คงจะคิดถึงลูกชายแน่ ๆ ซึ่งต่อมาลูกชายของคุณลุงก็เข้ามาตอบว่า ตัวเองมาเป็นทหารอยู่ จ.กาญจนบุรี พ่อคงจะคิดถึงตนมาก ๆ เลยอบอุ่นกับเด็ก ๆ ที่โรงเรียน
รวมถึงบอกว่า "พ่อเป็นผู้ชายคนนึงที่อบอุ่นมาก ๆ เลยครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผม"
นอกจากนี้ลุงยามยังฝากถึงผู้ปกครองที่นำลูกหลานมาฝากกับลุงยามที่โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ว่าลุงพร้อมดูแลลูกหลานของทุก ๆ คนด้วยกายและใจบริสุทธิ์ของลุง ส่วนทุกคนที่ให้ความรักและเอ็นดูลุง ก็ทำให้ลุงมีกำลังใจในการทำงานและต่อสู้ต่อไป
ภาพจาก TikTok @anupongpatcharinschool