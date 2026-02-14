HILIGHT
บุกบ้านหรูพัทยา อึ้งเจอแท่นผลิตสารเคมี สารตั้งต้นแฮปปี้วอเตอร์ - คนจีนโดดกำแพงหนี


           บุกบ้านหรูพัทยา เจอแท่นผลิตสารเคมี สารตั้งต้นยาเสพติด ปล่อยของเสียทิ้งลำห้วย กลิ่นเหม็นรุนแรงเดือนร้อนชาวบ้าน พบคนจีนพยายามโดดกำแพงหนีจนขาหัก 

บุกบ้านหรูจีนเทา เจอแท่นผลิตสารเคมี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

           วานนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2569) เพจ บิ๊กเกรียน รายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุกตรวจบ้านหรูคนจีน ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งว่ามีการปล่อยของเสียเป็นสารเคมีบางอย่าง มีกลิ่นเหม็นคล้ายทินเนอร์ ลงลำห้วยของหมู่บ้าน 
           
           โดยพบบ้านหลังดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชิ้น เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ระหว่างตรวจสอบอยู่ ๆ มีชาวจีน 2 คนวิ่งหนีออกจากบ้าน เจ้าหน้าที่ตามไปจับกุม พบว่าหนึ่งในนั้นพยายามปีนกำแพงหนี จนพลาดตกลงมาขาหัก ทราบชื่อคือ นายซู หยุนหลง อายุ 42 ปี เจ้าหน้าที่ต้องรีบปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาล ส่วนอีก 1 คน ถูกควบคุมตัวไว้ได้ ชื่อ นายซู เทียนคิง อายุ 32 ปี ซึ่งเป็นพี่น้องกัน
           
           ตรวจสอบภายในบ้าน พบแท่นผลิตสารเคมีบางอย่าง อยู่ในหลอดแก้วขนาด 100 ลิตร มีน้ำยาสีน้ำตาลอ่อนบรรจุ จำนวน 3 แท่น วางอยู่ในห้องของชั้น 2 ของบ้าน ส่วนบริเวณชั้นล่าง พบแท่นสารเคมีที่ยังไม่ได้ใช้งานอีกจำนวน 2 แท่น ถังแกลลอนสีน้ำเงิน ขนาด 30 ลิตร กว่า 40 ถัง  และถังปี๊บ อีกกว่า 50 ถัง จึงทำการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน เบื้องต้น เมื่อนำแผ่นตรวจสารเสพติดมาตรวจ ปรากฏขึ้นเป็นสารเคตามีน และโคเคน 

บุกบ้านหรูจีนเทา เจอแท่นผลิตสารเคมี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

บุกบ้านหรูจีนเทา เจอแท่นผลิตสารเคมี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

           ด้าน นายซู เทียนคิง ให้การอ้างว่าเป็นแค่คนเฝ้าบ้านเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีดังกล่าว และเพิ่งเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ส่วนคนที่มีหน้าที่ผสมสารเคมี เป็นผู้สูงอายุ ที่สื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นแปลภาษา โดยจะเดินทางเข้ามาในบ้านเป็นช่วง ๆ 
           
           ทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.หนองปลาไหล เปิดเผยว่า ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้ติดกับลำห้วย ว่าได้กลิ่นเหม็นสารเคมีคล้ายทินเนอร์ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งกลิ่นค่อนข้างรุนแรงจนแสบจมูก ชาวบ้านทนมานานกว่า 1 เดือนแล้ว จึงมาเฝ้าดูติดตามแหล่งที่มาของสารดังกล่าว ก็พบว่าไหลออกมาจากท่อน้ำทิ้งที่บ้านคนจีน จึงประสานไปยังเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ก่อนจะมีการสนธิกับตำรวจเข้าทำการตรวจตรวจสอบ และพบแท่นผลิตสารเคมีดังกล่าว
           
           สำหรับบ้านหลังนี้ เคยตกเป็นข่าวโด่งดังเมื่อ 1 ปีก่อน เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ชาวจีน ซึ่งในครั้งนั้นจับผู้ต้องหาชาวจีนได้กว่า 10 คน จนมาในครั้งนี้พบว่า ใช้เป็นแหล่งผลิตหัวเชื้อสารเคมีพอตเค-แฮปปี้วอเตอร์

บุกบ้านหรูจีนเทา เจอแท่นผลิตสารเคมี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

บุกบ้านหรูจีนเทา เจอแท่นผลิตสารเคมี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

บุกบ้านหรูจีนเทา เจอแท่นผลิตสารเคมี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน

