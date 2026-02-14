บุกบ้านหรูพัทยา อึ้งเจอแท่นผลิตสารเคมี สารตั้งต้นแฮปปี้วอเตอร์ - คนจีนโดดกำแพงหนี

บุกบ้านหรูพัทยา เจอแท่นผลิตสารเคมี สารตั้งต้นยาเสพติด ปล่อยของเสียทิ้งลำห้วย กลิ่นเหม็นรุนแรงเดือนร้อนชาวบ้าน พบคนจีนพยายามโดดกำแพงหนีจนขาหัก
วานนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2569) เพจ บิ๊กเกรียน รายงานว่า เมื่อเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุกตรวจบ้านหรูคนจีน ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังได้รับแจ้งว่ามีการปล่อยของเสียเป็นสารเคมีบางอย่าง มีกลิ่นเหม็นคล้ายทินเนอร์ ลงลำห้วยของหมู่บ้าน
โดยพบบ้านหลังดังกล่าวมีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชิ้น เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ระหว่างตรวจสอบอยู่ ๆ มีชาวจีน 2 คนวิ่งหนีออกจากบ้าน เจ้าหน้าที่ตามไปจับกุม พบว่าหนึ่งในนั้นพยายามปีนกำแพงหนี จนพลาดตกลงมาขาหัก ทราบชื่อคือ นายซู หยุนหลง อายุ 42 ปี เจ้าหน้าที่ต้องรีบปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาล ส่วนอีก 1 คน ถูกควบคุมตัวไว้ได้ ชื่อ นายซู เทียนคิง อายุ 32 ปี ซึ่งเป็นพี่น้องกัน
ตรวจสอบภายในบ้าน พบแท่นผลิตสารเคมีบางอย่าง อยู่ในหลอดแก้วขนาด 100 ลิตร มีน้ำยาสีน้ำตาลอ่อนบรรจุ จำนวน 3 แท่น วางอยู่ในห้องของชั้น 2 ของบ้าน ส่วนบริเวณชั้นล่าง พบแท่นสารเคมีที่ยังไม่ได้ใช้งานอีกจำนวน 2 แท่น ถังแกลลอนสีน้ำเงิน ขนาด 30 ลิตร กว่า 40 ถัง และถังปี๊บ อีกกว่า 50 ถัง จึงทำการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน เบื้องต้น เมื่อนำแผ่นตรวจสารเสพติดมาตรวจ ปรากฏขึ้นเป็นสารเคตามีน และโคเคน
ด้าน นายซู เทียนคิง ให้การอ้างว่าเป็นแค่คนเฝ้าบ้านเท่านั้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีดังกล่าว และเพิ่งเดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ส่วนคนที่มีหน้าที่ผสมสารเคมี เป็นผู้สูงอายุ ที่สื่อสารผ่านแอปพลิเคชั่นแปลภาษา โดยจะเดินทางเข้ามาในบ้านเป็นช่วง ๆ
ทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ต.หนองปลาไหล เปิดเผยว่า ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้ติดกับลำห้วย ว่าได้กลิ่นเหม็นสารเคมีคล้ายทินเนอร์ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งกลิ่นค่อนข้างรุนแรงจนแสบจมูก ชาวบ้านทนมานานกว่า 1 เดือนแล้ว จึงมาเฝ้าดูติดตามแหล่งที่มาของสารดังกล่าว ก็พบว่าไหลออกมาจากท่อน้ำทิ้งที่บ้านคนจีน จึงประสานไปยังเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ก่อนจะมีการสนธิกับตำรวจเข้าทำการตรวจตรวจสอบ และพบแท่นผลิตสารเคมีดังกล่าว
สำหรับบ้านหลังนี้ เคยตกเป็นข่าวโด่งดังเมื่อ 1 ปีก่อน เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ชาวจีน ซึ่งในครั้งนั้นจับผู้ต้องหาชาวจีนได้กว่า 10 คน จนมาในครั้งนี้พบว่า ใช้เป็นแหล่งผลิตหัวเชื้อสารเคมีพอตเค-แฮปปี้วอเตอร์
