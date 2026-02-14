ยายมาจากนิวยอร์ก กับทองที่สะสม 50 ปี ลูกหลานไม่เคยรู้ ตะลึงหลังรู้มูลค่าจริง !

ยายมาจากนิวยอร์ก ใช้ชีวิตแบบไร้สมบัติ ใครจะรู้สะสมทองไว้เป็นตั้ง ได้มาจากนักพนัน ราคาหลักพัน ไม่รู้ทองแท้ไหม ถึงกับอ้าปากค้างหลังรู้ หมดนี่เกือบ 2 ล้าน !
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 บนโลกออนไลน์มีกระแสฮือฮา กับคลิปจากเพจ ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่ ซึ่งเผยคลิปของคุณยายวัย 79 ปี ที่สะสมทองคำมานานร่วม 50 ปี ตั้งแต่สมัยสาว ๆ มาวันนี้กลับมาที่ไทยก็ตั้งใจจะขายทองไปสร้างบ้าน ซึ่งคนอื่นไม่เชื่อกันว่าคุณยายมีทองมาขาย เพราะตอนที่ป้าใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ ยายไม่มีสมบัติอะไร
โดยคุณยายเปิดเผยว่า ตัวเองย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กตั้งแต่อายุ 23 ปี อยู่ที่นั่นมานานถึง 50 ปี ก็เก็บสะสมทองมาเรื่อย ๆ แม้ไม่รู้ว่าเป็นทองแท้หรือไม่ ซึ่งทองเหล่านี้ทั้งสร้อย แหวน และกำไล ล้วนเป็นของที่นักพนันนำมาขายต่อให้ หนึ่งในนั้นคือสร้อยทองที่นักพนันเอามาขายให้เมื่อ 30 ปีก่อน ในราคา 50 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งขณะนั้นคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,250 บาท
เมื่อได้ทองมาคุณยายก็จะส่งกลับมาที่ไทย แต่ลูกหลานไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณยายมีทองมากขนาดนี้ เพราะตอนอยู่ที่นั่นคุณยายไม่ได้มีทรัพย์สินอะไร
เนื่องจากหลานเขยของคุณยายเป็นช่างทอง ก็ได้ประเมินไว้คร่าว ๆ ว่าหากทั้งหมดนี่เป็นทองจริง น่าจะได้ราคาสัก 4-7 แสนบาท ซึ่งเมื่อทางร้านตรวจสอบคร่าว ๆ ก็พบว่ากำไลชิ้นแรกเป็นทอง 75% และยังมีแหวนทอง 75% อีกด้วย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่
โดยทางร้านจะแกะเพชรพลอยคืนให้คุณยาย คืนชิ้นที่ไม่ใช่ทอง จากนั้นจะคัดเลือกทองบางส่วนไปหลอม ยกเว้นเพียงชิ้นที่มีสภาพแข็งแรงคงทน จะรับซื้อแบบไม่หลอม
ทั้งนี้ เมื่อคุณยายได้เห็นสภาพทองที่ถูกหลอม ยอมรับว่ารู้สึกเหงาเพราะเก็บทองเหล่านี้มานาน รู้สึกใจหาย แต่ก็ยืนยันจะขายทั้งหมดเพื่อนำเงินไปสร้างบ้าน ซึ่งท้ายที่สุดคุณยายกับหลาน ๆ ที่มาด้วยกันต่างก็ต้องเซอร์ไพรส์และยินดีสุด ๆ เมื่อพบว่าทางร้านให้ราคาสูงถึง 1,752,492 บาท มากกว่าที่คาดหวังกันไว้เป็นล้าน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ร้านทำทองนะโมบ้านช่างทอง เพชร ทอง & จิวเวอรี่