ดราม่า งานวิ่งเขาใหญ่ โปรโมตสุดว้าว แต่ทำนักวิ่ง1,800 ชีวิตเคว้ง ล่าสุดแจ้งสาเหตุยกเลิก

นักวิ่งกว่า 1,800 ชีวิตกลายเป็นผู้ประสบภัยในงานวิ่งเข้าใหญ่ หลังผู้จัดไร้ความพร้อม อุปกรณ์ไม่ครบ-ไร้ที่นอน ล่าสุดประกาศยกเลิกงานและเตรียมคืนเงิน
ภาพจาก Khao Yai Wild Breeze Run 2026
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nianci Liu
ภาพจาก Khao Yai Wild Breeze Run 2026
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ในโลกออนไลน์พบว่ามีผู้เสียหายจำนวนมาจากงานวิ่งเขาใหญ่ ซึ่งจัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน ในชื่อ Khao Yai Wild Breeze Run 2026 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2569 ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2569 แต่พอถึงวันจริงกลับเต็มไปด้วยปัญหาการบริหารจัดการ จนผู้เข้าร่วมกว่า 1,800 คน ได้รับผลกระทบ
ก่อนเกิดเหตุ งานดังกล่าวมีการประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มสมัครวิ่ง ระบุค่าสมัครเพียง 999 บาท พร้อมแพ็กเกจครบทั้งเสื้อ + BIB + เหรียญ , ที่พัก + อาหาร, Night Safari + เดินเทรล และสิทธิ์ลุ้นรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยชูจุดขายว่าเป็นงานวิ่งกลางป่าเพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้สถานพยาบาล
อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงวันจัดงานจริง ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมากกลับพบว่า สถานที่ยังไม่มีความพร้อม ไม่มีจุดปล่อยตัว ไม่มีป้ายงาน เสื้อและอุปกรณ์แจกไม่ครบ ที่พักไม่เพียงพอ บางจุดยังไม่มีแม้กระทั่งน้ำและอาหารบริการ
ช่วงเย็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict เผยภาพกลุ่มนักวิ่งจำนวนมากที่มารวมตัวกันบริเวณลานจัดกิจกรรมในเขาใหญ่ หลังเกิดความกังวลว่า การแข่งขันในเช้าวันที่ 15 กุมภาพันธ์ จะสามารถจัดได้จริงหรือไม่ เนื่องจากขาดความพร้อมหลายด้าน ขณะที่คอมเมนต์บางส่วนระบายปัญหาเช่น มางานวิ่งที่ไม่ได้วิ่ง กลายเป็นผู้ประสบภัย เสื้อ BIB แจกมั่ว tracking ไม่ได้ เต็นท์ไม่พอ ข้าวน้ำไม่มี มาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ลงทะเบียน บางกลุ่มถึงขั้นตัดสินใจเดินทางลงจากเขาใหญ่เพื่อหาที่พักอื่น หรือเดินทางกลับภูมิลำเนาทันที
ด้าน นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เปิดเผยว่า ก่อนการจัดกิจกรรม ผู้จัดได้ติดต่อขอใช้สถานที่ตามขั้นตอน พร้อมชำระเงินจองบ้านพัก และแจ้งขอใช้ลานกางเต็นท์สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมอย่างถูกต้องตามระเบียบ แต่เมื่อผู้เข้าร่วมเดินทางมาถึง กลับพบว่า ผู้จัดไม่สามารถดำเนินการตามแผนบริหารจัดการที่เสนอไว้ได้ครบถ้วน ทั้งด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้เกิดความไม่พอใจและมีการร้องเรียนว่าผู้จัดทิ้งงาน
เบื้องต้น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นครนายก เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายขณะเดียวกัน อุทยานฯ ได้ช่วยจัดสรรที่พักให้บางส่วนในบ้านพักที่มีการจองและชำระเงินไว้แล้ว และให้อีกส่วนพักบริเวณลานกางเต็นท์ตามที่ขอใช้พื้นที่
ล่าสุด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เพจเฟซบุ๊ก Khao Yai Wild Breeze Run 2026 โพสต์ประกาศยกเลิกกิจกรรมอย่างเป็นทางการ โดยระบุว่าเกิด "เหตุสุดวิสัยและข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการ" ซึ่งอาจส่งผลต่อมาตรฐานความปลอดภัยและคุณภาพของงาน พร้อมระบุว่าจะทยอยคืนเงินค่าสมัครให้ผู้สมัครทุกคนตามลำดับการสมัคร และจะแจ้งขั้นตอนภายใน 3 วัน