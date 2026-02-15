HILIGHT
ระทึก ! รถทัวร์ภูเก็ต-เบตง คว่ำกลางดึก กว่า 50 ชีวิตระทึก เจ็บ 30 - คนขับเผยสาเหตุ

 
            ระทึก ! รถทัวร์ภูเก็ต-เบตง พลิกกคว่ำกลางดึก กว่า 50 ชีวิตระทึก เจ็บอื้อ 30 ราย คนขับขาขาดติดหลังพวงมาลัย อ้างถูกรถจักรยานยนต์ตัดหน้า 

รถทัวร์ภูเก็ต-เบตง คว่ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอด 

            วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เดลินิวส์ รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารประจำทาง ภูเก็ต-เบตง เสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง บริเวณหน้าโกดังแห่งหนึ่ง ก่อนถึงโรงเรียนสามัคคีศึกษา ถ.เพชรเกษม ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยยอด พร้อมชุดกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ภัย เร่งรุดเข้าช่วยเหลือ 
 
            พบรถทัวร์ที่เกิดเหตุเป็นรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 สายภูเก็ต-เบตง ทะเบียน 10-1147 ยะลา เลขข้างรถ 775-6 ของห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่ง สภาพล้มตะแวงขวา มีรอยบุบทั่วรถ บริเวณหน้าคนพบคนขับรถอายุประมาณ 50 ปี ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายขาด ยังมีสติ เจ้าหน้าที่เร่งนำอุปกรณ์มาทุบกระจกหน้า นำคนที่ติดอยู่ในรถออกมาอย่างปลอดภัย พบส่วนใหญ่มีแผลถลอกตามร่างกาย บางคนขาหักผิดรูป เบื้องต้นมีผู้โดยสารและคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล 30 คน 
 
รถทัวร์ภูเก็ต-เบตง คว่ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอด 

            ด้าน น.ส.นัจมีย์ ทรงจันทึก หนึ่งในผู้โดยสาร เล่าว่า ตนเดินทางไปหาแม่ที่ทำงานใน จ.ภูเก็ต ก่อนจะซื้อตั๋วโดยสารกลับบ้าน โดยรถออกจากภูเก็ตเวลา 22.00 น. ตลอดเส้นทางคนขับไม่ได้ใช้ความเร็วเกินกำหนด แต่เมื่อถึงจุดเกิดเหตุ รถเหมือนคล้าย ๆ จะตกหลุม และส่ายจนตนภาพตัด พบอีกทีรถก็พลิกตะแคงแล้ว ภาพแรกที่เห็นคือผู้โดยสารล้มมากองกัน มีเก้าอี้บางส่วนหล่นมาทับ ตอนนี้ก็ยังตกใจอยู่ 

            นายขวัญประชา เงาแก้ว อาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอด เล่าว่า ตอนมาถึงจุดเกิดเหตุพบคนขับนอนอยู่หลังพวงมาลัย สภาพขาขาด ตนกับเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือ ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลคนขับก็ยังมีสติ เมื่อถามสาเหตุคนขับก็บอกว่ามีรถจักรยานยนต์ตัดหน้า ทำให้รถเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุ 

            ขณะที่เด็กประจำรถ ซึ่งถูกกระจกบาดมือ เล่าเรื่องในทางเดียวกันคือมีรถจักรยานยนต์ตัดหน้า ทำให้เสียหลัก โดยบนรถมีผู้โดยสารทั้งหมด 50 คน 

            อนึ่ง หลังเกิดเหตุทางผู้ให้บริการได้จัดรถสำรองมารับผู้โดยสารที่เหลือเดินทางต่อไปยังปลายทาง ส่วนคนขับรถนั้นต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อน จึงสามารถสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปได้ 

รถทัวร์ภูเก็ต-เบตง คว่ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอด 

รถทัวร์ภูเก็ต-เบตง คว่ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอด 

รถทัวร์ภูเก็ต-เบตง คว่ำ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอด 


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์




โพสต์เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:43:31
