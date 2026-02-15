ระทึก ! รถทัวร์ภูเก็ต-เบตง คว่ำกลางดึก กว่า 50 ชีวิตระทึก เจ็บ 30 - คนขับเผยสาเหตุ

ระทึก ! รถทัวร์ภูเก็ต-เบตง พลิกกคว่ำกลางดึก กว่า 50 ชีวิตระทึก เจ็บอื้อ 30 ราย คนขับขาขาดติดหลังพวงมาลัย อ้างถูกรถจักรยานยนต์ตัดหน้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอด
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เดลินิวส์ รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์โดยสารประจำทาง ภูเก็ต-เบตง เสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทาง บริเวณหน้าโกดังแห่งหนึ่ง ก่อนถึงโรงเรียนสามัคคีศึกษา ถ.เพชรเกษม ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยยอด พร้อมชุดกู้ชีพและอาสาสมัครกู้ภัย เร่งรุดเข้าช่วยเหลือ
พบรถทัวร์ที่เกิดเหตุเป็นรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 สายภูเก็ต-เบตง ทะเบียน 10-1147 ยะลา เลขข้างรถ 775-6 ของห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่ง สภาพล้มตะแวงขวา มีรอยบุบทั่วรถ บริเวณหน้าคนพบคนขับรถอายุประมาณ 50 ปี ได้รับบาดเจ็บขาซ้ายขาด ยังมีสติ เจ้าหน้าที่เร่งนำอุปกรณ์มาทุบกระจกหน้า นำคนที่ติดอยู่ในรถออกมาอย่างปลอดภัย พบส่วนใหญ่มีแผลถลอกตามร่างกาย บางคนขาหักผิดรูป เบื้องต้นมีผู้โดยสารและคนขับรถที่ได้รับบาดเจ็บ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล 30 คน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอด
นายขวัญประชา เงาแก้ว อาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอด เล่าว่า ตอนมาถึงจุดเกิดเหตุพบคนขับนอนอยู่หลังพวงมาลัย สภาพขาขาด ตนกับเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือ ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลคนขับก็ยังมีสติ เมื่อถามสาเหตุคนขับก็บอกว่ามีรถจักรยานยนต์ตัดหน้า ทำให้รถเสียหลักและเกิดอุบัติเหตุ
ขณะที่เด็กประจำรถ ซึ่งถูกกระจกบาดมือ เล่าเรื่องในทางเดียวกันคือมีรถจักรยานยนต์ตัดหน้า ทำให้เสียหลัก โดยบนรถมีผู้โดยสารทั้งหมด 50 คน
อนึ่ง หลังเกิดเหตุทางผู้ให้บริการได้จัดรถสำรองมารับผู้โดยสารที่เหลือเดินทางต่อไปยังปลายทาง ส่วนคนขับรถนั้นต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อน จึงสามารถสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กู้ภัยสว่างภักดีตรัง จุดห้วยยอดขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์