งานเข้า ! ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลุด รู้ยันชื่อพ่อ-แม่ เจอมือมืดดึงข้อมูลไปขายแค่หลักร้อย

 
            ผู้เชี่ยวชาญไอที เผยข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งรั่วไหลทั้งประเทศ ก่อนพบถูกนำไปรวมขายในกลุ่มข้อมูลออนไลน์ราคาเพียงหลักร้อยบาท พร้อมข้อมูลรู้ถึงชื่อพ่อ-แม่



ข้อมูลหลุดเพียบ

            วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 นายธนรัตน์ เกื้อวัฒนาพันธุ์ จากบริษัท DomeCloud ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ซึ่งเป็นผู้เปิดประเด็นเรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี 2569 โพสต์ข้อความระบุว่า ได้รับข้อมูลจาก White Hacker รายหนึ่ง แจ้งว่า ระบบตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่มีมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่งผลให้ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งรั่วไหลทั้งประเทศ

            นายธนารัตน์ระบุว่า ช่องโหว่ดังกล่าวเกิดจากการไม่มีมาตรการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ควบคุมระบบ ทำให้สามารถเข้าถึงและดึงฐานข้อมูลออกมาได้ข้อมูลที่ระบุว่ารั่วไหล ได้แก่

            - เลขบัตรประจำตัวประชาชน

            - ชื่อจริง (ไม่มีนามสกุล)

            - ลำดับในบัญชี ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประชามติ

            - จังหวัดที่มีสิทธิเลือกตั้ง

            - เขตที่มีสิทธิเลือกตั้ง

            - หน่วยเลือกตั้ง

            นายธนรัตน์ระบุเพิ่มเติมว่า โดยเฉพาะ "ลำดับในบัญชี" เป็นข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในต้นขั้วบัตรเลือกตั้งด้วย

ข้อมูลหลุดเพียบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanarat Kuawattanaphan


            ต่อมา เวลา 22.30 น. ของวันเดียวกัน นายธนรัตน์โพสต์อัปเดตว่า เจ้าหน้าที่ได้แก้ไขระบบเรียบร้อยแล้ว โดยเพิ่มมาตรการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เข้าไปในระบบ

            อย่างไรก็ตาม ภายหลังได้มีการโพสต์เพิ่มเติมว่า มีผู้นำรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่รั่วไหล ไปรวมกับข้อมูลที่เคยหลุดก่อนหน้า จนได้เป็นชุดข้อมูลที่มีรายละเอียดเพิ่มเติม โดยระบุว่าชุดข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปซื้อขายในกลุ่มซื้อขายข้อมูลในราคาหลักร้อยบาท และมีข้อมูลถึงชื่อบิดามารดา

            ด้าน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ได้แชร์ข้อความของนายธนรัตน์ โดยระบุว่า ข้อมูล 2 ใน 3 ส่วนปรากฏต่อสาธารณะแล้ว ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรสีชมพูขณะนับคะแนนที่มีสื่อมวลชนและประชาชนบันทึกไว้ และข้อมูลลำดับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีการโพสต์ว่ารั่วไหลทั้งประเทศ เหลือข้อมูลอีกส่วนเดียวคือต้นขั้วบัตร และหากมีคลิปหรือภาพถ่ายที่เห็นต้นขั้วบัตรสีชมพูเพียง 1 ใบ ซึ่งตรงกับภาพตอนนับคะแนนที่เผยแพร่สู่สาธารณะ ก็จะสามารถตรวจสอบได้

            พร้อมระบุข้อความว่า เพียง 1 กรณี ก็เพียงพอในการพิสูจน์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคำชี้แจงเรื่องการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยตรงและลับด้วยกระบวนการ และกล่าวถึงการใส่สัญลักษณ์ เช่น บาร์โค้ด ที่สามารถระบุถึงบัตรแต่ละใบแบบ 1 ต่อ 1 ได้

ข้อมูลหลุดเพียบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanarat Kuawattanaphan

ข้อมูลหลุดเพียบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thanarat Kuawattanaphan



