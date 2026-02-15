HILIGHT
สาวดูหนังคนเดียว จงใจจองที่นั่งแยก คาใจยังมีคนมานั่งติด คนเมนต์สนั่นหลังเห็นผังที่นั่ง

 
            สาวจองตั๋วดูหนังคนเดียว ตั้งใจจองที่นั่งแยก อยู่ห่างจากคนอื่น กลับมีคนมาจองติด แถมพฤติกรรมสุดทน จนต้องลุกออกกลางคัน คนถกสนั่น ทำไมต้องจองติด ? 

ผังชัด ที่ว่างเพียบ แต่มาจองติด

            กลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงในขณะนี้ เกี่ยวกับเรื่องการจองตั๋วในโรงหนัง ซึ่งบางคนชอบจองที่นั่งแบบเว้นระยะห่างจากคนอื่น ๆ แต่กลับต้องนอยด์เมื่อเจอคนอื่นมาจองตั๋วติดกัน จนนำมาสู่การตั้งคำถามว่า "ทำไมต้องมีคนมาจองที่นั่งข้าง ๆ"

            โดยวันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2569) เพจ เจ๊มอย108 V1 ระบุว่า สาวคนหนึ่งได้ออกมาระบาย บอกว่าตัวเองเป็นคนอินโทรเวิร์ด แต่อยากไปพักผ่อนดูหนัง ซึ่งก็ซื้อตั๋วดูหนังคนเดียว แต่ทำไมต้องมีคนจองนั่งข้าง ๆ ไม่เข้าใจคนที่มาจองตั๋วข้าง ๆ คนที่เขาจองคนเดียว ทั้ง ๆ ที่มีพื้นที่อีกมาก 
 
            สาวคนนี้ยังอธิบายว่า ตอนเธอจองที่นั่งก็ชอบจองริมสุด พยายามเลือกแถวที่ไม่มีคน โดยจะเลือกจองตอนที่หนังฉายโฆษณาอยู่ ตอนใกล้เวลาจะปิดขายตั๋วรอยนั้น คือพยายามรอให้คนอื่นจองหมดแล้ว ตัวเองจะได้จองท้าย ๆ ได้เลือกที่ ๆ มั่นใจว่าไม่มีคนมาจองใกล้กัน 

            แต่เมื่อเข้าไปนั่งตอนหนังใกล้ฉาย ปรากฏว่ามีคนเดินมานั่งข้าง ๆ ตัวเองเลย ทั้ง ๆ ที่ยังมีที่ว่างอีกเป็นสิบที่ อีกฝ่ายจะขยับไปนั่งที่อื่นก็ได้ แต่นี่กลับมานั่งติดกัน 

            ที่แย่กว่านั้นคือ อยู่ในโรงหนังแต่ถือถุงขนมอะไรมาไม่รู้ตั้งหลายอย่าง แล้วกินดังจ๊อบแจ๊บ ๆ อยู่ข้าง ๆ ทำนู่นทำนี่ร่วง เธอพยายามอดทนแล้วแต่ก็ทนไม่ไหว หนัง 1 ชั่วโมง ดูได้แค่ครึ่งชั่วโมงก็เดินออกจากโรงหนังเลย 
 
            ซึ่งจากภาพการจองตั๋ว พบว่าเจ้าของโพสต์จองเก้าอี้อยู่แทบจะริมสุดของแถว F โดยที่ทั้งแถวไม่มีใครจองเลย ด้านหน้าและหลังก็โล่งไม่มีคนจองเช่นกัน แต่กลับมีคนอื่นมาจองนั่งข้างกันทั้งที่มีที่ว่างอีกมาก 

            ทั้งนี้ สาวเจ้าของโพสต์อธิบายว่า ไม่ได้มีเงินจะเหมาเก้าอี้หลายตัวหรือซื้อโซน VIP ที่มีที่นั่งแยก จึงรอซื้อตั๋วตอนใกล้จะปิดขายตั๋วรอบนั้นแล้ว พยายามแก้ที่ตัวเองแล้ว แต่กลับมาเจอแบบนี้ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊มอย108 V1


โซเชียลถกสนั่น มองแก้ที่ตัวเองก็ได้ 


            ทางด้านชาวเน็ตเมื่อได้เห็นต่างก็เข้ามาคอมเมนต์กันหลากหลาย โดยบางคนมองว่า หากหนังฉายแล้วจะลุกไปนั่งที่อื่นเงียบ ๆ คนเดียวก็ได้ หากมีเงินก็ให้ซื้อตั๋วที่นั่งข้าง ๆ ไปเลย จะได้มั่นใจว่าไม่มีคนมาจองติดกันแน่นอน แต่ไม่อย่างนั้นก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการลุกไปนั่งตรงที่ว่าง 

            อย่างไรก็ตาม ยังคงมี 1 คำถามที่หลาย ๆ คนอยากรู้เหมือนกัน คือเหตุผลของคนที่มาจองที่ติดกับสาวเจ้าของโพสต์ ทั้งที่มีพื้นที่ว่างอีกเพียบ ทำไมถึงเลือกแบบนั้น จะมาจองติดคนอื่นทำไม 

            ซึ่งหลายคนเห็นตรงกันว่า ถ้ามีที่นั่งว่างขนาดนั้น ตัวเองก็คงไม่จองติดกับคนอื่นเหมือนกัน พร้อมกันนั้นยังติถึงมารยาทของคนที่มาจองติดกัน เรื่องที่นั่งกินขนมเสี่ยงดังและทำของหล่น จนรบกวนคนอื่น 

คำถามคาใจ ทำไมต้องจองติดคนอื่น ?


            มีคนเดาว่า หากเป็นหนังผี เป็นไปได้ว่าอาจระแวงจนไม่กล้านั่งคนเดียว หรือเป็นที่นั่งประจำ แต่หากเป็นหนังปกติก็ดูแปลกอยู่ อาจเป็นพวกสะกดรอยตามหรืออาหวังหรือไม่ 
   
            โดยหลายคนเห็นตรงกันว่า พฤติกรรมของคนที่มาจองภายหลัง ดูไม่ค่อยปกตินัก จะเข้าข่ายสตอล์กเกอร์หรือไม่ ซึ่งทางเพจก็ชี้ว่า "มองมุมนั้นก็น่าคิด เพราะเลือกซื้อตั๋วหนังในช่วงเวลาที่ที่ไม่มีคนจะซื้อแล้ว แล้วอย่างน้อยถ้าอยากนั่งตรงที่มีคน ก็น่าจะเว้นระยะสัก 1-2 ที่ เพราะตามผังมันว่างเยอะมาก" 

            ทั้งนี้ มีชาวเน็ตคนหนึ่งที่เป็นพนักงานขายตั๋ว เข้ามาให้คำตอบว่า มีอยู่จริง ๆ คนที่อยากนั่งใกล้คนอื่นเพราะกลัวเหงา กลัวผี 

