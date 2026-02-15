บอสเล่นใหญ่ แจกโบนัสจุก ๆ 268 ล้าน นับได้แค่ไหนก็รับไป มีคนได้เกือบครึ่งล้าน

บริษัทจีนเล่นใหญ่ แจกโบนัสจุก ๆ กว่า 268 ล้าน นับได้แค่ไหน รับไปแค่นั้น แต่ละคนหอบเงินกลับบ้านเป็นแสน เผยมีคนได้เกือบครึ่งล้าน
ภาพจาก TVBS
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ TVBS รายงานว่า บริษัทในมณฑลเหอหนาน ประเทศจีน ซึ่งเคยเป็นข่าวฮือฮาจากการแจกโบนัสก้อนใหญ่ในงานเลี้ยงประจำปี กลับมาสร้างความฮือฮาอีกครั้ง จากการจัดกิจกรรมแจกโบนัสแบบเล่นใหญ่ ขนเงินสดมากองเต็มโต๊ะยาว 10 เมตร เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามานับเงินกันไปได้เลย ชนิดนับได้เท่าไหร่ เอาไปเท่านั้น โดยให้เวลานับเงินถึง 15 นาที
รายงานเผยว่า เงินสดที่นำมาแจกเป็นโบนัสให้พนักงานในครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่ากว่า 60 ล้านหยวน (ราว 268 ล้านบาท) โดยพบว่ามีพนักงานคนหนึ่ง สามารถรับเงินโบนัสไปได้ถึง 100,000 หยวน (ราว 447,000 บาท)
สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ไม่แปลกที่ ชุยเผยจวิน ผู้ก่อตั้งและบอสใหญ่ของกลุ่มบริษัทเหมืองแร่เหอหนาน จะได้รับการขนานนามจากชาวเน็ตว่าเป็น "เจ้านายที่ชอบแจกเงินมากที่สุด"
ภาพจาก TVBS
อย่างไรก็ตาม ชุยเผยจวิน กล่าวว่าเขาไม่ได้ชอบแจกเงิน แต่เขารู้ดีว่าคนหนุ่มสาวเหล่านี้มีภาระมาก ทั้งหนี้บ้านและหนี้รถ สิ่งที่เขาทำก็คงจะช่วยแบ่งเบาภาระได้บ้าง
อนึ่ง กิจกรรมนับเงินโบนัส ไม่ได้เป็นไฮไลท์เดียวอย่างเดียวในงาน แต่งานเลี้ยงประจำปีครั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดเลี้ยงอย่างยิ่งใหญ่ เตรียมโต๊ะจีน 800 โต๊ะ รองรับผู้มาร่วมงานได้ 7,000 คน โดยพนักงานดีเด่นสามารถพาคนในครอบครัวมาร่วมงานได้ ซึ่งจะมีการแจกของรางวัลและของขวัญอื่น ๆ ร่วมด้วย
ดังนั้นเมื่อรวมมูลค่าเงินรางวัล ของขวัญ ตลอดจนเงินโบนัสดังกล่าว คิดเป็นเงินที่บริษัทมอบให้แก่พนักงานถึง 180 ล้านหยวน (ราว 805 ล้านบาท) เลยทีเดียว
อนึ่ง นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทางบริษัทจัดงานเลี้ยงประจำปี พร้อมแจกโบนัสอย่างยิ่งใหญ่ โดยปีก่อนทางบริษัทก็เคยสร้างความฮือฮาจากกิจกรรมดังกล่าว และให้เวลานับเงินเพียง 10 นาทีเท่านั้น ก่อนจะเพิ่มเวลาให้เป็น 15 นาทีในปีนี้ ทำให้พนักงานแต่ละคนรับทรัพย์กลับบ้านกันถ้วนหน้า บางคนได้โบนัสถึง 100,000 หยวน (ราว 447,000 บาท) แม้แต่คนที่นับเงินช้า ก็ยังได้ไปถึง 50,000 หยวน (ราว 223,000 บาท)
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, TVBS